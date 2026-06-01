Por qué la Bomba Tucumana abandonó la casa de Gran Hermano

La cantante eligió dejar la competencia a un mes de haber ingresado. Su salida habilitó un golden ticket a una exparticipante.

Gladys “la Bomba Tucumana” decidió poner punto final a su paso por la casa de Gran Hermano. Tras varias semanas de mostrar su desinterés en continuar en el reality, El Big le propuso que de querer hacerlo se podía ir por la “puerta giratoria”.

Para sorpresa de todos sus compañeros, la participante decidió aceptar y salir del juego en ese mismo momento. Su decisión no solo generó sorpresa en los participantes, sino que habilitó de forma inmediata el “golden ticket”.

En un comunicado Gran Hermano comentó que no la ve contenta en la casa, que hablaron varias veces en el confesionario sobre sus ganas de abandonar el programa. “Si tu decisión es marcharte, no voy a detenerte. Entonces Bomba, atendiendo a tus pedidos, te ofrezco la puerta giratoria . Reitero, me apenaría mucho tu partida”, reveló el “Big”.

Sin dudarlo, la participante confirmó: “Sí, quiero irme. Te agradezco la oportunidad, pero sinceramente no la estoy pasando bien, no puedo. Pero estoy súper agradecida, ha sido una experiencia que me enseñó un montón de cosas. Hasta acá llegué, no tengo la fortaleza para seguir acá”. Entonces, la jugadora se despidió de sus compañeros y fue por la puerta giratoria, cantando.

La sorpresa no terminó ahí. Ni bien desaparece de la escena La Bomba, hizo su aparición Solange Abraham quien había dejado por decisión propia el reality hace ya algunas semanas. “Quiero que la gente sepa que tendré actitudes chocantes, pero será parte del juego”, contó en el confesionario.