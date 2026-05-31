Racismo en Gran Hermano: la frase que podría derivar en una nueva expulsión

Un participante llevó a cabo un picante comentario que generó un fuerte repudio y los reclamos de los fanáticos del reality.

Matías Hanssen , el participante tucumano de Gran Hermano : Generación Dorad a, quedó en el ojo de la tormenta tras emitir un repudiable comentario de índole racista que causó indignación. El escandaloso episodio se desató en una de las habitaciones de la casa más famosa del país, inmediatamente después de que la popular cantante Gladys “La Bomba” Tucumana se retirara hacia la pileta.

El polémico jugador aprovechó el momento para atraer hacia su sector a la Miss Uruguay, Tati Luna, e intentó tapar deliberadamente su micrófono para eludir las estrictas directivas del reglamento. En un susurro cómplice registrado por las cámaras de Telefe, el competidor miró fijamente a su compañera y le deslizó de forma comprometedora: “Decí que estamos entre los blancos” .

La cuestionable actitud del polémico concursante, quien en su presentación oficial se definió como un estratega sumamente competitivo que va sin tapujos y que no entró a hacer amigos, fue difundida con rapidez. Los fanáticos del formato viralizaron el fragmento en la plataforma X, transformándolo en tendencia nacional y multiplicando las exigencias de una sanción ejemplar por parte de las autoridades.

Qué había pasado entre Carmiña y Jenny Mavinga

El público recordó la expulsión de la paraguaya Carmiña Masi, quien debió abandonar el juego por la puerta giratoria tras lanzar comentarios despectivos a Jenny Mavinga. Frente a la mirada de millones de televidentes, el dueño de la casa leyó un duro comunicado y sentenció: “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir”.

La familia de Mavinga también se manifestó públicamente mediante un fuerte texto. Por su parte, el conductor Santiago del Moro buscó concientizar a los espectadores sobre la gravedad institucional de este tipo de acontecimientos que se replican en la sociedad y generan debates.

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El presentador de las galas remarcó que el show funciona como un espejo directo de las problemáticas cotidianas y fijó la postura del canal frente a los discursos de odio. En aquella oportunidad, el animador declaró de forma contundente: “Gran Hermano nos pone espejos. El racismo es una de esas cosas que no tienen vuelta atrás”.

Los casos de Cinzia y de Nazareno que quedaron en la nada

A pesar de los estrictos antecedentes disciplinarios, el ciclo acumula otras alarmantes conductas discriminatorias que fueron señaladas por los internautas en las plataformas pero que llamativamente no recibieron penalización alguna. La participante Cinzia Francischiello fue grabada en la cocina utilizando el insulto “esclava inmunda” durante una charla cotidiana, lo que generó olas de críticas que la producción decidió omitir por completo.

Asimismo, el jugador Nazareno quedó envuelto en una fuerte controversia al responder “corro” cuando en el living mencionaron en tono de broma a las personas de piel oscura, provocando la risa de sus compañeros. Hasta el momento, el canal mantiene un hermético silencio sobre el futuro de Hanssen, cuyos escandalosos dichos continúan bajo una rigurosa e intensa revisión.