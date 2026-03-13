Espectáculos La Mañana Gran Hermano Carmiña pidió perdón tras sus comentarios racistas en Gran Hermano

Carmiña rompió el silencio tras los comentarios racistas

Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano tras los comentarios racistas sobre su compañera Jenny Mavinga. Su salida del reality generó polémica y este jueves se enfrentó al panel de expertos y decidió compartir unas disculpas con la familia de su excompañera. En tanto que el marido de Mavinga aseguró que iniciará acciones legales contra la participante de Paraguay.

“Así como ayer se lo dije a Mavinga, que le pedí a mis compañeros que no se me acerquen a despedirse porque lo que quería era aclararle a ella, entendió Mavinga, me dio un abrazo que me hizo sentir muy bien. Obviamente a ustedes también les pido disculpas. No tengo justificación, hay chistes que no se dicen. Lastimosamente me puse muy cómoda en la casa donde estaba viviendo y ese chiste de muy mal gusto que hice, en el momento me di cuenta, usé mi muletilla de ‘borrá eso’”, comenzó expresando.

Entonces, afirmó: “Me costó la expulsión de Gran Hermano, por eso hoy les pido disculpas a ustedes las veces que lo tenga que hacer, porque así como puedo jugar, sé cuándo me equivoco. Les agradezco que estén presentes y cómo la escuché a ella que dijo que me perdonó, ojalá acepten mis disculpas. Porque ‘perdón’ se le pide a Dios, pero realmente me siento muy mal. porque incluso siempre me llevé bien con Mavinga. Les pido disculpas a ustedes y me voy a encargar de poder explicar acá lo que pasó, vuelvo a decir que no tiene justificación, pero les pido disculpas si se sintieron ofendidos. Como le dije ayer a ella, teníamos un juego entre nosotras y se me fue de las manos”.