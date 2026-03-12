Qué dijo la familia de Carmiña tras la expulsión por "racista" de la casa de Gran Hermano

Gran Hermano no anduvo con rodeos y fue contundente con Carmiña Masi , la periodista de espectáculos paraguaya, tras un accionar inaceptable: fue expulsada de la casa por declaraciones racistas con su compañera de reality Mavinga , nacida en República Democrática del Congo y radicada en la ciudad de La Plata.

En medio de la polémica y tras el pedido de varios usuarios en las redes sociales, la familia utilizó la cuenta oficial de la paraguaya para realizar un descargo a través de un comunicado: "En las últimas horas mucha gente nos escribió pidiendo que publiquemos un comunicado sobre lo ocurrido con Carmiña dentro de la casa. La verdad es que preferimos esperar . No queríamos decir nada antes de que Carmiña pudiera dar sus propias palabras porque creemos que es a ella a quien le corresponde hablar primero ", reza el comunicado expuesto en las redes sociales de la periodista paraguaya.

"Pero también sentimos la necesidad de decir algo como personas que la conocemos y la queremos. Sabemos que el comentario que hizo estuvo mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos ", dice el escrito y suma: "También sabemos que hay errores que para muchas personas pueden parecer imperdonables. Entendemos ese sentimiento y lo aceptamos con firmeza y con respeto hacia quienes se sintieron ofendidos ".

Carmiña

En otra parte del comunicado respaldan a la jugadora: "Quienes conocemos a Carmiña también sabemos algo muy profundo: ese momento no define quién es ella. Carmiña representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica, una jugadora fuerte que dejó todo en cada momento del reality".

"Si, es intensa, picante, sin filtro... como una "loca linda", difícil de encasillar, incomprendida para muchos, pero quienes la conocemos sabemos que en el fondo no hay maldad en su corazón. Todos nos equivocamos, a veces de formas grandes, dolorosas y públicas, y cuando eso pasa, lo único que queda es hacerse cargo, aprender y crecer".

En el cierre del texto, reflejan: "Nada borra lo que pasó, pero tampoco borra todo lo demás. Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte", esta última parte remarcado dejando en claro la postura.

Los motivos de la expulsión

Carmiña Masi se encuentra en el centro de la escena por unos comentarios que realizó sobre Jenny Mavinga. Ante esto, se anunció una decisión que complicó el juego de la participante.

Al comenzar el programa del miércoles, Gran Hermano compartió unas palabras con los participantes y anunció cuál fue la decisión que tomó frente a un caso de racismo.

“Necesito que todos escuchen. En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas. Todos debemos ser tratados con mucho respeto, más allá del color de piel, origen étnico, religión, identidad de género, ideología. La intolerancia y la discriminación no forman parte del espíritu de este juego. Hay comentarios que no deben hacerse y hoy escuché uno que me llena de preocupación y mucha vergüenza”, comenzó sentenciando.

Luego, se dirigió directo a Carmiña: “No puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar, hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible. De modo que te informo, recibirás una severa sanción”.

Precio al anuncio, compartió unas palabras con todos los jugadores: “Yo no soy un educador, ni quiero impartirle lecciones a nadie, cada uno trajo de afuera su propia educación. Pero sí soy el dueño de esta casa y soy quien imparte las normas de convivencia. Pretendo que convivan sin injuriar la identidad del otro. Desgraciadamente el racismo es un mal que continúa existiendo. Nada me gustaría más que al menos en mi casa podamos brindar un mensaje superador, en el cual prevalezca el respeto y la inclusión”.

La familia de MAVINGA publicó un comunicado pidiendo la expulsión inmediata de CARMIÑA y una sanción para DANELIK y EMANUEL: "El racismo no puede tener lugar en ningún espacio"#GranHermano

“Entiendan que hay límites que no deben ser traspuestos, y Carmiña lo hizo. Ojalá vos también puedas reflexionar sobre tu conducta de hoy, que fue lamentable. Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a consentir, aún cuando haya sido formulada en forma de broma, porque con este tipo de temas no se bromea”, sentenció y confirmó la decisión que tomó: “Quiero que sepas que analicé muy detalladamente todo lo que dijiste y no hay ningún lugar a dudas acerca de la gravedad de estos hechos. Este formato a nivel internacional se rige por un reglamento muy estricto, que no admite comportamientos de estas características”.

“Dicho todo esto, llegó el momento de anunciarte mi decisión… Carmiña, a partir de este momento estás expulsada de mi casa, debes abandonar la competencia, dirigite a la puerta giratoria en este mismo instante, las pertenencias te serán entregadas afuera”, confirmó Gran Hermano. Entonces, la jugadora se dirigió a la puerta giratoria, donde se despidió de sus compañeros y le dijo a Mavinga que era un chiste que dijeron juntas algunas veces, aunque sabe que era de mal gusto. “Al toque que dije eso me di cuenta de que estaba mal. Te pido disculpas y a toda la gente de color porque no es un chiste”, aclaró Carmiña.

Todo comenzó cuando Carmiña estaba conversando en la cocina con Emanuel y Danelik. “Ay por favor, la negra parece que recién la compraron y que venga a hacer show. Acaba de bajarse del barco. Mirá el otro ahí, el monito, el monito del barco… Allá hay una esclava, si queres ver Manu, recién comprada. La sacaron de la jaula recién”, fueron las polémicas declaraciones de la participante de Paraguay.