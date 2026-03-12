Morena Rial salió al balcón y reveló a qué se dedicará

La hija de Jorge Rial recibió el beneficio de prisión domiciliaria después de casi 7 meses tras las rejas. Qué dijo sobre su presente.

Tras siete meses privada de su libertad, Morena Rial recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y se mostró feliz por estar rodeada de su familia. La influencer habló con la prensa y previo a ello salió al balcón del departamento de su hermana Rocio para respirar el aire de la libertad.

En diálogo con A la tarde, la hija mayor de Jorge Rial se expresó con una sorprendente actitud y con ganas de proyectar. “ Seguro empiece a estudiar abogacía . Obvio que voy a hacer las cosas bien para no estar más alejada de mis hijos”, dijo.

En ese momento de la nota, Morena se encontraba con su hijo Amadeo Ogás, de apenas un año y cinco meses. “Durmiendo la siesta, está todo tranquilo”, dijo sobre su pequeño.

“Estoy muy contenta por lo que lograron mis abogados”, elogió a Martín Leiro y Alejandro Cipolla, pese a que fue Jorge Rial junto a su hija Rocio quienes se comprometieron a acompañar a Morena en este proceso. El periodista brindando y asegurando el sostén económico, mientras que su hermana le volvió a prestar su domicilio.

“Mi papá y mi hermana siempre cuidaron bien a Amadeo, asi que por eso siempre estuve tranquila. Estoy contenta de poder tener la domiciliaria”, dijo sobre el vinculo con su entorno más íntimo.

Sobre sus meses en prisión en la cárcel de Magdalena, la joven reconoció que “en ningún momento me faltaron el respeto y la verdad que estuvo todo bien”. Entre la decisión que tomó la justicia de vincular a Morena con su entorno solo se autorizó a que la visiten sus amigos Alan Cañete y Virginia Montero.