Explotó "Gran Hermano Generación Dorada": piden la expulsión de una integrante por repudiables comentarios

El tema causó mucho revuelo en redes sociales y se espera una fuerte sanción hacia la protagonista.

Explotó la controversia en Gran Hermano Generación Dorada , luego de que la presentadora televisiva paraguaya, Carmiña Masi, realizara una serie de comentarios racistas en contra de su compañera Mavinga.

Carmiña, de Paraguay, presentadora televisiva, trató de "negra" a Carmiña, mientras la observaba bailar en el patio de la casa de GH. "Parece que recién la compraron y quiere hacer el show. Acaba de bajarse el barco. El monito del barco..." , aseguró Carmiña, en diálogo con Emmanuel Di Gioia y Danelik Galazan.

"Así cree que la van a salvar. Lo único que puede hacer es mover el culo", siguió la participante paraguaya con sus comentarios fuera de lugar sobre Mavinga, con la complicidad de sus compañeros.

Los comentarios racistas de Carmiña no pasaron desapercibidos y se viralizaron en las redes sociales, donde repudiaron sus dichos y hasta pidieron su expulsión. Uno de los tuits con más interacciones referidos al tema fue de Yanina Latorre. "Me imagino que la rajan hoy, no?", publicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yanilatorre/status/2031806416449585532?s=20&partner=&hide_thread=false Me imagino q la rajan hoy, no? https://t.co/U8gLZY5n2G — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 11, 2026

El pedido de la familia de Mavinga

La familia de Mavinga dio a conocer un comunicado tras la polémica: denunciaron racismo y exigieron una sanción ejemplar por parte de la producción del reality de Telefe.

"Como familia queremos expresar nuestro profundo repudio ante los comentarios racistas que se difundieron dentro de la casa contra Mavinga", aseguraron en el comunicado compartido en la cuenta de Instagram de la participante del reality conducido por Santiago del Moro.

"Comparar a una persona africana con un “mono” y sugerir que “parece que recién la acaban de comprar” no es un chiste: es racismo. Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden ser naturalizadas en un programa que ven millones de personas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/2031811543327785014?s=20&partner=&hide_thread=false La familia de MAVINGA publicó un comunicado pidiendo la expulsión inmediata de CARMIÑA y una sanción para DANELIK y EMANUEL: "El racismo no puede tener lugar en ningún espacio"#GranHermano pic.twitter.com/8XeU8CVCVZ — TRONK (@TronkOficial) March 11, 2026

"Por eso pedimos a la producción la expulsión inmediata de Carmiña, autora de los dichos, y una sanción para Danelik y Emanuel, quienes se rieron y avalaron esos comentarios", agregaron los familiares de la mujer en el comunicado.

"El racismo no puede tener lugar en ningún espacio", cierra la publicación.

Sumándose al cuestionamiento de numerosos seguidores del programa, Laura Ubfal, analista del reality, dejó en claro su postura: "Yo la expulsaría". "Se ve que tiene una mente de nazi, hay que decirlo así. Discrimina todo lo que no tiene que ver con ser piel blanca, de origen europeo... Es una cosa espantosa. Habrá sanción, me gustaría que sea algo más de que vaya a placa", sentenció la periodista.

Se gesta una denuncia

A raíz de los repudiables dichos, Damián, el marido de la jugadora congoleña, anunció que va a denunciar a la participante paraguaya en la Justicia. “Como familia estamos indignadísimos. Esperábamos algún comentario casual y no nos hubiera afectado tanto, pero esto de hablar por la espalda y decir semejante barbaridad...”, aseguró al aire de DDM (América).

"Mañana a primera hora metemos una denuncia penal. Esto no puede quedar impune. No solo hablo por Jenny, hablo por toda la comunidad de color, que hay mucha gente viviendo en el país y realmente es indignante, degradante y denigrante”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2031783435878932527?s=20&partner=&hide_thread=false Damian, el marido de Mavinga, habló en #Gossip: dijo que está indignado con los dichos de Carmiña y que hablará con la producción de #GranHermano para analizar los pasos a seguir. pic.twitter.com/IusOvKy0x5 — emi (@eeemiliano) March 11, 2026

El hombre también habló con el programa Gossip, transmitido por NetTV y expresó el malestar que le provocaron los comentarios de Carmiña. "La verdad que estoy indignadísimo. Yo lo acabo de ver también. Estoy angustiado. La verdad yo pensé que en este país no nos íbamos encontrar con esto. Sinceramente, no sé si se puede hacer algo. Estoy shockeado."

"Uno está acostumbrado al hateo por internet, pero que lo hagan en un programa televisivo... Imaginate si se llega a enterar lo que están diciendo, se arma un escándalo que vuela la casa".