Una ex Gran Hermano confesó que fue novia de Alberto Fernández y que le adjudicó obras en su mandato

Lorena González del Valle ahora es empresaria y aseguró que tuvo un vínculo con el expresidente, quien la priorizó en obras durante su mandato.

Lorena González del Valle , ex participante de Gran Hermano , confirmó en las últimas horas que mantuvo una relación sentimental con el expresidente Alberto Fernández . Y dio detalles sobre cómo este vínculo la hizo crecer en el rubro de la construcción, donde logró consolidarse como empresaria.

Sus declaraciones fueron en una entrevista con la periodista Fernanda Iglesias en el canal de streaming Border , explicó que logró consolidarse en el rubro de la construcción y que logró consolidarse como empresaria.

Respecto a la relación sentimental que mantuvo con Fernández, la mujer reveló que lo conoció mucho antes de que iniciara su carrera política. Según relató, el vínculo comenzó cuando él todavía trabajaba como abogado y frecuentaba los mismos círculos sociales.

"Salía conmigo como salía con un montón de otras personas. No era consciente. Para mi, yo era su novia", lanzó.

Una ex Gran Hermano confesó que fue novia de Alberto Fernández y que le adjudicó obras a su empresa

"Creía que era de una manera y resultó ser de otra"

Lorena indicó que su relación el ex mandatario habría comenzado años antes de que Fernández asumiera la presidencia y coincidió en el tiempo con la de Fabiola Yañez, primera dama, que luego lo denunció por violencia de género.

Según explicó, aquella relación le dejó varias lecciones personales y que hoy puede mirar esa etapa con una perspectiva distinta. "Yo tengo que agradecer lo que pasó (no tener más contacto con él) porque conocí a una persona equivocada, conocí a una persona que creía que era de una manera y resultó ser de otra", expresó.

De igual manera, en otro pasaje de la entrevista e refirió al conflicto judicial que atraviesa el exmandatario tras la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola. Si bien aclaró que no quiere confrontar con la denunciante, dejó clara su postura. "No voy a ir en contra de una mujer porque creo que hizo lo que pudo con lo que tuvo", señaló.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández.jpg

"Me rebajé por trabajo": la ayuda que recibió de Alberto Fernández

Durante la pandemia y ante la parálisis de las obras de su empresa, recurrió a un pedido directo al presidente: "Alberto, discúlpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos?", replicó en la entrevista. A lo que el mandatario afirmó que contaba con "cinco minutos".

Según explicó, le planteó su situación laboral: "Necesito pedirte por favor, si podés hacer algo con tantas obras paralizadas que tenemos". De acuerdo a su testimonio, el entonces mandatario le respondió: "Mirá, tengo media hora si venís ahora".

La ex participante del reality indicó que aceptó rápidamente la invitación. "Yo estaba en Palomar. ¿Sabés cómo tomé la General Paz? Admito que fui desesperada, me rebajé por trabajo. Fui a pedirle trabajo. Para mí sí, era rebajarme después de todo lo que vivimos". expresó.

lorena gonzalez alberto

Las obras que logró la ex GH para su empresa por su vínculo con Fernández

Según publicó la propia empresa en su página web, Niro construyó 240 viviendas en Esteban Echeverría -inauguradas por Alberto Fernández-, y otras 512 en Wilde, en el municipio que Ferraresi gobernó antes y después de ser ministro nacional.

La empresa de la ex de Alberto Fernández también logró otras dos obras en Avellaneda: "Piñeyro Rivadavia" y "Piñeyro Entre Ríos", de 321 y 128 unidades habitacionales cada una.

Y tuvo obras del plan Procrear en otros municipios, como Luján y Martín Coronado. Todo, según relató la adjudicataria, tras un llamado a su ex, el presidente.