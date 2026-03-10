Causa Cuadernos: rechazaron los planteos y Cristina Kirchner deberá declarar presencialmente

El Tribunal Oral Federal 7 desestimó los pedidos que buscaban frenar el proceso justicia, y confirmó que la ex presidenta deberá presentarse ante la Justicia. Cuándo será.

La declaración de Cristina Kirchner tendrá lugar el próximo martes en los tribunales federales de Comodoro Py.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarseen los tribunales federales de Comodoro Py para declarar de manera presencial en el marco de la causa Cuadernos .

La citación se concretó luego de que el Tribunal Oral Federal 7 rechazara los planteos de nulidad presentados por las defensas y confirmara la continuidad del proceso judicial con indagatorias presenciales. Será el próximo martes 17 de marzo.

Las declaraciones indagatorias se iniciarán el martes a las 9 de la mañana y se realizarán de manera presencial en la sala de audiencias Auditorium —conocida como AMIA— ubicada en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.

La primera en comparecer será la ex presidenta , a continuación, lo hará el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

El próximo martes también declararán los acusados ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido José María Olazagasti y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

El Tribunal pidió a sus defensas que de ser posible informen con anterioridad si aceptarán hablar ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

La ex presidenta y De Vido están detenidos con condena firme en diferentes causas, ante lo cual se tendrán que coordinar sus traslados con los tribunales responsables de la ejecución de las penas.

Las condenas de Cristina Kirchner y Julio De Vido

En el caso de CFK cumple seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y tiene arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, Constitución. De Vido está detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia del tren de Once.

El juicio tendrá desde ese día una modalidad mixta y sólo estarán en la sala de audiencias de cara a los jueces los acusados citados para ser indagados en cada fecha junto a sus defensores. Los demás abogados seguirán las alternativas de manera remota, por Zoom.

Cada uno de los 86 acusados -incluídos los empresarios y el arrepentido remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno- tendrá que ir el día en que le corresponda de manera presencial a los tribunales de Retiro para sentarse ante los jueces, dar sus datos personales y luego informar si hará uso o no de su derecho a declarar en ese momento.

El debate oral comenzó el 6 de noviembre del año pasado. La ex presidenta es juzgada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También por 205 hechos de presunto cohecho pasivo, es decir, recibir sobornos que en este caso habrían pagado empresarios para adjudicarse obra pública.

La defensa de CFK cuestionó dichos de Javier Milei

Al final de la audiencia de este martes, el abogado de CFK Carlos Beraldi cuestionó con dureza los dichos del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. El abogado exhibió la parte de la grabación de esa jornada en la cual Milei sostuvo que Cristina Kirchner “va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el Memorandum de Irán, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

Beraldi advirtió que el Presidente “ha vertido expresiones que afectan de manera directa al proceso” y actuó “anunciando que en esta causa que ustedes tienen que resolver, mi defendida va a terminar presa. Lo hace desde el atril presidencial cuando abre nada más y nada menos que las sesiones legislativas”.

“Es un hecho de gravedad institucional sin precedentes y no puede pasar desapercibido”, concluyó. Diferentes defensas adhirieron a sus dichos y a su turno el presidente del Tribunal Méndez Signori le respondió garantizando que se hará “un juicio justo que se adecue estrictamente a la Constitución y a las leyes”.

Planteos rechazados

El Tribunal Oral Federal 7 resolvió sobre 55 planteos hechos durante la etapa de cuestiones preliminares, entre ellos la nulidad total del caso Cuadernos, prescripción por el paso del tiempo y pedidos de sobreseimiento hechos por las defensas.