Qué dijo Mercado Libre tras las denuncias por precios personalizados del mismo producto

La empresa salió a aclarar las denuncias en redes sociales, en las que usuarios indicaban diferencias de precios dependiendo el consumidor.

Una discusión inesperada sobre los precios en el comercio electrónico puso a Mercado Libre en el centro de un debate que crece en redes sociales. Todo comenzó con la publicación de usuarios que afirmaron haber detectado diferencias de precio para un mismo producto. El valor que se muestra cambiaría, debido a algunas criterios que la plataforma tiene en cuenta, y que generó malestar entre los usuarios.

La polémica comenzó con comparaciones simples. Usuarios de redes sociales observaron un mismo artículo desde distintas cuentas y dispositivos y registraron diferencias en el precio publicado.

Las capturas de pantalla circularon con rapidez y alimentaron la sospecha de que la plataforma podría aplicar precios dinámicos personalizados . El mecanismo no resulta nuevo en el mundo digital . Aerolíneas y aplicaciones de transporte utilizan modelos similares para ajustar valores en tiempo real.

Frente a estas acusaciones en redes sociales, la empresa dedicada al comercio electrónico negó un precio diferencial para cada usuario de su plataforma. De igual manera, a través de un comunicadoal que accedió LM Neuquén, indicaron que "el precio de un producto puede cambiar a lo largo del día por distintos factores, como promociones temporales, disponibilidad de inventario, costos logísticos, distancia o dinámicas competitivas del mercado".

mercado libre sucursal.png Usuarios detectaron diferencias de precio para un mismo producto dentro de Mercado Libre, lo que abrió un debate sobre algoritmos y transparencia en el comercio digital.

Mercado Libre aseguró que si utiliza estas técnicas usualmente, pero con el objetivo de evaluar su efectividad con algunos productos. La promoción se muestra a un gran porcentaje de sus usuarios, mientras que otro porcentaje queda afuera. De esta forma, se permite comparar los reusltados y entender el imapcto de las promociones.

"Estas pruebas nos ayudan a mejorar las herramientas que ofrecemos a los vendedores para que puedan ofrecer precios más competitivos y atractivos, fortaleciendo así la propuesta de valor para los compradores", sostuvo la empresa.

"Precios Dinámicos", la herramienta que brinda Mercado Libre

Por otro lado, destacaron que el precio de los productos no son definidos por ellos, sino que por el vendedor. Además, indicaorn que los vendedores cuentan con una herramienta de "Precios Dinámicos".

La misma permite ajustar automáticamente sus precios para ser más competitivos frente a otros vendedores que ofrecen el mismo producto, tanto dentro como fuera de Mercado Libre. Si esta herramienta se utiliza, el precio se modificará para todos los usuarios por igual, sin distinción de quién navega en la plataforma.

