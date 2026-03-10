Habló una víctima de las "gitanas estafadoras": "Te da vergüenza ir a denunciar"

Se conoció el relato de otra víctima de la banda de las gitanas, quienes están prófugas luego del caso de una peluquera que terminó con su vida tras ser estafada.

En el mes de enero se conoció el caso de una peluquera de 30 años, Merlín Díaz, quien fue víctima de una estafa millonaria cometida por tres gitanas. Entregó todos sus ahorros para que le hicieran una "limpieza espiritual", se los robaron y se mató.

Las mujere s fueron identificadas y están prófugas desde aquel entonces y la Policía de Lomas de Zamora, en provincia de Buenos Aires, continúa con la búsqueda del paradero de "la banda de las gitanas".

En las últimas horas se conoció el relato de otra víctima de las gitanas, identificada como Mercedes, quien contó en diálogo con Telenoche que las denunció en 2022. " Me pasó lo que le pasa a la gente vulnerable. Te encontrás con gente que aprovecha del mal momento de los demás ", explicó.

"Esto yo lo callé muchos años. De hecho, salgo así porque ni mi familia sabe lo que pasó. Y la manera de trabajar de esta gente es gracias al silencio de los que somos víctimas”, agregó la mujer.

El relato de Mercedes, víctima de las estafas de las gitanas: "Creía que tenía el control de la situación"

Según contó, no fue la única afectada. Al menos otras cinco amigas atravesaron la misma situación. Sin embargo, durante un tiempo ninguna se animaba a dar el paso de acudir a la Justicia.

“Hubo gente que no denunció porque los maridos no sabían. Era plata que quizás tenían guardada porque era de la familia”, recordó.

Mercedes remarcó que nunca imaginó que podía ser víctima de una estafa de ese tipo. "Leía comentarios de la gente y decían que somos ignorantes. Soy una persona adulta, tengo una carrera universitaria y dos posgrados. Creía que tenía el control de la situación porque en todo momento pensé que la plata estaba en mi casa, pero no la tenía en mi casa. Me creía la más viva de todas" , contó.

gitanas estafadoras Las acusadas son Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich. Por el momento, están prófugas.

Pese a la vergüenza y miedo, Mercedes decidió avanzar con la denuncia y contar públicamente lo ocurrido. Su testimonio se suma al de otras víctimas que también comenzaron a relatar cómo operaba la banda y lograron engañarlas.

Las acusadas, que todavía siguen prófugas y tienen pedido de detención, son Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanich y María Silvia Mitrovich.

La palabra del fiscal que investiga la estafa de la peluquera

El fiscal a cargo de la investigación, Ignacio Torrigino, dio detalles del expediente y reveló que Las tres estafadoras están identificadas y al momento se encuentran prófugas con orden de detención.

En diálogo con Telenoche, indicó en primer lugar que el caso está caratulado de manera preliminar como "estafa". "Con la extensión del daño causado, la pena (por más que sea de estafa) en una eventual condena, yo entiendo que debería acercarse más al máximo que es de seis años. Por el desenlace fatal de la víctima", indicó.

Debido a la repercusión del caso, Torrigino reveló que aparecieron otras víctimas que relatan hechos parecidos. "Da cuenta que hay cierta habitualidad y que son personas avezadas en este tipo de conducta", dijo.

Por otro lado, señaló que una de las gitanas, Marta Mitrovich, tiene procesos en San Isidro y en Córdoba. "Estuvo detenida y con arresto domiciliario en un domicilio que se allanó en esta causa".

Por último, contaron que pudieron hablar con una de las víctimas, pero no quiso hablar a cámara. "Hay 10 mujeres, 6 de ellas hicieron la denuncia. Les robaron 25.000 dólares en total", indicó Martina.