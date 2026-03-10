ANMAT prohibió un tornillo traumatológico usado en cirugías

El organismo consideró que su uso es perjudicial para la salud por carecer de registro sanitario.

El tornillo utilizado para cirugías de rodilla fue prohibido por ANMAT por presentar irregularidades en su registro.

La ANMAT dispuso la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el país del tornillo traumatológico “SPIN® 2.0” , luego de detectar que el producto no posee autorización ni registro sanitario en la Argentina.

La medida alcanza a todos los lotes y busca evitar posibles riesgos para la salud en procedimientos quirúrgicos donde podría haberse utilizado.

La decisión del organismo se tomó tras una inspección realizada por el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización , dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud , durante un operativo en una empresa de insumos médicos ubicada en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz .

TORNILLOS. Rodilla

Durante el procedimiento, los inspectores detectaron en el stock del establecimiento un tornillo identificado como “SPIN® 2.0 - REF 112 013 - ND - MATERIAL Ti - INTEGRA – NEWDEAL SAS”, acondicionado en una bolsa termosellada sin datos del titular responsable en el país ni registro sanitario.

Un producto utilizado en cirugías traumatológicas

Según detalló la ANMAT, el dispositivo corresponde a un tornillo tipo “twist-off” (o snap-off), utilizado en cirugía traumatológica para fijar pequeños fragmentos óseos y realizar osteotomías o fusiones en pies, tobillos, manos y muñecas.

El organismo explicó que, tras revisar su base de datos de productos autorizados, no se encontraron registros que acrediten la habilitación del dispositivo en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica.

Por ese motivo, la autoridad sanitaria advirtió que se trata de un producto médico sin registro, del cual se desconocen sus características, funcionalidad y seguridad, lo que representa un riesgo para la salud de los pacientes.

Ante esta situación, la Anmat resolvió prohibir todos los lotes del tornillo traumatológico hasta que obtenga la autorización sanitaria correspondiente.

Además, dispuso comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, así como a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

ANMAT prohibió dos modelos de lentes de contacto

La semana pasada, ANMAT prohibió la venta en todo el país de dos modelos de lentes de contacto y de una solución multipropósito utilizada para su limpieza.

La medida quedó establecida en la Disposición 1099/2026 publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma del titular del organismo, Luis Eduardo Fontana.

Según se informó, se trata de productos considerados ilegítimos porque no cuentan con la autorización sanitaria correspondiente, lo que podría representar un riesgo para la salud de quienes los utilicen.

Cuáles son los productos prohibidos por la ANMAT

La medida fue adoptada luego de un procedimiento de control realizado en noviembre de 2025, cuando inspectores del organismo detectaron la venta de estos artículos sin respaldo documental ni garantías sobre su calidad o seguridad.

La investigación se originó a partir de una causa penal impulsada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12 de la Unidad Fiscal Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que detectó la comercialización de lentes de contacto presuntamente irregulares.

lentes de contacto..

A partir de esa intervención, personal del Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) -dependiente de ANMAT- inspeccionó el comercio “Laura Mayorista”, propiedad de Jiang Guifang. Durante el procedimiento se encontraron alrededor de 10 mil blisters de lentes de contacto NOVMAS exhibidos para la venta, junto con una cantidad no especificada de solución multipropósito para lentes de contacto de la misma marca.

Tras el análisis del caso, la Dirección de Gestión de Información Técnica de ANMAT confirmó que los productos no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM). Y advirtió que el uso de productos no certificados puede provocar complicaciones oculares, como infecciones o daños en la visión, especialmente cuando se utilizan sin control profesional.

El organismo dispuso la prohibición del "uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, de todos los lotes, colores y tamaños de los productos identificados como NOVMAS® contact Lenses – Manufactured by AIREDI OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.; NOVMAS® contact Lenses – HAPPY HALLOWEEN, Manufactured by BEIJIN NATURAL BEAUTY OPTICS CO. LTD.; NOVMAS CONTACT LENS, MULTI-PURPOSE CONTACT LENS solution, 60 ml. CHONGQING SHIJIAN EYE HEALTH INDUSTRY CO LTD".