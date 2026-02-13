Cristina Kirchner seguirá con tobillera y rechazaron su pedido para cambiar el régimen de visita

Los detalles sobre la decisión de la Justicia ante el pedido de la expresidenta.

Este viernes al mediodía, la Justicia confirmó su decisión de rechazar el pedido que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los planteos presentados por la defensa.

Según precisaron, descartaron la posibilidad de quitarle la tobillera electrónica a la exmandataria, como así también rechazaron flexibilizar su régimen de visitas.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ponderaron el dictamen fiscal de Mario Villar donde opinó que debían rechazarse los pedidos. Así, la decisión de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, confirmaron lo que había dispuesto el tribunal oral que condenó a la expresidenta a 6 años de prisión por corrupción en la causa Vialidad.

cristina balcon.png

La mayoría del tribunal sostuvo que las restricciones impuestas a las visitas o el uso de la terraza y el monitoreo electrónico se inscriben dentro de las facultades de control previstas en la ley, y no implican un “agravamiento ilegítimo de la pena”, como sostenía la defensa.

De esta manera se confirmó el régimen que exige autorización judicial previa, individual y fundada para el ingreso de personas que no integren el núcleo familiar inmediato o el equipo profesional indispensable, con un límite de hasta tres personas por encuentro, dos veces por semana y por un máximo de dos horas.

Pidieron decomisar el departamento donde Cristina Kirchner cumple domiciliaria

Este jueves, se realizó un nuevo pedido a la Justicia Federal en el marco de la causa Vialidad, por la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. Esta novedad se da a conocer al mismo tiempo que la Justicia confirmó que podrá volver a cobrar la pensión de Néstor Kirchner, pero no así su beneficio por ser expresidenta.

El fiscal general Diego Luciani pidió al Tribunal Oral Federal el decomiso del departamento de San José 1111, donde la exmandataria permanece con arresto domiciliario, por la condena a 6 años de prisión por la causa de corrupción.

Luciani avanzó en una segunda tanda de decomisos en el marco del caso Vialidad, donde la cifra a cubrir como resultado de la maniobra defraudatoria asciende a 685.000 millones de pesos.

departamento cristina san jose 1111

En el nuevo pedido, una de las primeras propiedades de la familia Kirchner que encabeza el listado para decomisar es el departamento de la calle San José 1111. También figura el chalet de Río Gallegos, y los hoteles investigados por lavado.

“Se trata, ni más ni menos, de reparar los daños que se le provocaron a la sociedad y de restaurar la confianza en las instituciones públicas luego de 12 años de un sistema de corrupción que socavó la democracia y los derechos humanos de las personas más vulnerables”, dijo el fiscal.

Cristina Fernández volverá a cobrar la pensión de Néstor Kirchner

La Justicia ordenó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelva a cobrar la pensión de quien fue su marido y presidente argentino, Néstor Kirchner.

La Cámara previsional hizo lugar a la apelación de la expresidenta, quien pedía recuperar la prestación. ANSES la había dado de baja tras la condena en la causa Vialidad. Así, la Justicia dejó sin efecto la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de Cristina y ahora volverá a cobrar el beneficio por ser viuda de Néstor Kirchner.

La justicia confirmó que resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por Cristina Kirchner. La decisión llegó después de una apelación que presentó en noviembre del año pasado. En ese momento, la jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, Karina Alonso Candis, había rechazado una medida cautelar que buscaba frenar la quita del beneficio.

A-néstor-Cristina-Kirchner.png

A fines de 2024, tras confirmarse la condena en la causa Vialidad, la ANSES resolvió dar de baja dos prestaciones que cobraba la exmandataria. Por un lado, la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber sido presidenta de la Nación.

Sin embargo, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restituirle la pensión de Néstor Kirchner, por lo que ahora la expresidenta volverá a cobrar la pensión como viuda del exmandatario, que hace dos años rondaba los $8 millones, aunque no recuperará la jubilación por haber sido presidenta, que sigue suspendida por la condena por corrupción en la causa Vialidad.