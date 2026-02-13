Las últimas palabras del soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos: se conoció una carta de despedida

El soldado estaba siendo extorsionado por una banda que operaba desde la cárcel. En una carta pidió disculpas a su familia y agradeció al Ejercito.

Rodrigo Gómez, el joven soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos hace casi dos meses, sufría una extorsión por parte de un grupo de delincuentes. En las últimas horas, se conocieron las palabras con las cuales se despidió de su familia y agradeció al Ejercito.

El 16 de diciembre, mientras se encontraba realizando tareas de custodia en la quinta presidencial, Gómez tomó la decisión de terminar con su vida. A medida que avanzó la investigación para determinar las causas que lo llevaron al suicidio, se supo que el granadero estaba siendo extorsionado por una banda criminal que lo contactó a través de una aplicación de citas.

En los audios enviados al soldado, lo acusaban de “degenerado” por haber entablado una relación con una supuesta menor de 17 años y, bajo esa amenaza, lo obligaron a realizar transferencias de dinero.

La carta de despedida

Antes de quitarse la vida, Gómez escribió una carta en la cual se despidió de su familia. “Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. Te quiero mucho. A ambos”, escribió el joven de 21 años.

carta soldado olivos

“Si no dije nada, es porque no quería darles problemas a nadie más, ni a mi familia ni al ejército. No es una muerte honorable, sino más bien patética. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así por una app de citas”, lamentó el joven en su carta de despedida, de acuerdo con lo leído por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Además, el joven agradeció a las fuerzas y se disculpó por su decisión: “gracias a todos los del Ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas. Gracias a todos. Lo lamento mucho”.

carta soldado olivos2

La carta fue encontrada en poder de Rodrigo Gómez y fue una pieza clave para poder reconstruir los hechos. “¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas? Y esa app, y a partir de esa app, estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada, porque supuestamente, si les pagaba para que se solucionara, esto parece ser estafa, porque solo piden más y más plata. Pero bueno, esos policías son más corruptos que otra cosa. Me dejaron con muchas deudas, pero bueno, ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que sí le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo, y eso me aterra”, escribió el soldado en uno de los párrafos.

Los responsables de la extorsión al soldado Gómez

La investigación permitió identificar a los principales líderes de la banda: Tomás Francavilla, conocido como "Nahuel Contti", detenido en la Unidad 36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos; y Mauricio José Duarte Arecó, también detenido en Magdalena.

Los tres dirigían las maniobras desde el interior de las cárceles. Además, se realizaron allanamientos que derivaron en un total de siete detenciones, incluyendo a personas externas encargadas de recibir y mover el dinero. Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con el uso sistemático de teléfonos celulares dentro de los penales.

delincuentes extorsión soldado

La jueza Arroyo Salgado explicó que, aunque la ley de ejecución penal solo garantiza el contacto familiar mediante visitas, durante la pandemia se habilitó el uso de celulares a través de un habeas corpus colectivo, una práctica que se mantuvo luego sin controles claros.