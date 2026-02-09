Una App de citas y un trágico final: el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos sufría una extorsión

Rodrigo tenía 21 años y su muerte despertó gran conmoción, pero además una pista activó una investigación que terminó con un impactante operativo y varios detenidos.

El soldado tenía 21 años y cumplía tareas de seguridad dentro de la Quinta de Olivos al momento del hecho.

En las últimas horas se dio a conocer cómo la muerte de un soldado en la Quinta de Olivos, permitió desbaratar una banda delictiva que operaba a través de una App de citas.

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni brindaron este lunes una conferencia de prensa donde revelaron detalles sobre lo que habría sucedido con Rodrigo Gómez y su vínculo con la "Pyme del delito".

La muerte del soldado Gómez ocurrió en la mañana del 16 de diciembre del 2025 en la Quinta Presidencial de Olivos, mientras custodiaba al presidente Javier Milei.

Ese día, cumplía tareas de vigilancia cuando decidió quitarse la vida de un disparo. De inmediato la Justicia inició una investigación, a casi dos meses del trágico hecho se pudo confirmar esa hipótesis pero también revelaron que había algo más.

Según informaron en la rueda de prensa, Gómez fue víctima de una extorsión que muy probablemente actualmente también esté afectando a otros argentinos.

La maniobra que terminó con el suicidio del joven soldado, se orquestó a través de una aplicación de citas, y desencadenó en una gran cantidad de allanamientos que se concretaron este lunes, donde se detuvo a siete personas. Las autoridades decidieron investigar el caso, a través de una carta que dejó la víctima.

Aquel día, el soldado de 21 años fue víctima de una banda que actúa mediante el uso de teléfonos celulares desde al menos dos centro penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. "Un celular en una cárcel es un arma", afirmó Adorni.

A través de una app de citas, se contactaron con la víctima, usando un perfil falso a nombre de "Julieta Ayelén Cardozo".

El soldado fue víctima de un "entramado de manipulación extorsiva"

Según explicó la ministra de Seguridad, a raíz del análisis de la carta se confirmó que la extorsión ocurrió a través de Evermatch, una aplicación desde la cual los usuarios entablaban conversaciones con "mujeres que no existen".

"Había envíos de fotos, ni siquiera subidas de tono, sino bajadas de cualquier lado. A medida que se empezó a trabajar con los teléfonos, se encontró que había tres personas que estaban presas en el Penal de Magdalena y que a partir de ahí llevaban a cabo un entramado de manipulación extorsiva", detalló Monteoliva.

Acto seguido, la ministra detalló uno de los párrafos centrales que el joven escribió y ayudó a dar con la banda delictiva que realizaba estas estafa:

"Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada porque supuestamente, si les pagaba esto se solucionaba. Solo parece ser estafa porque piden plata y más plata. Esos policías son más corruptos que otra cosa, me dejaron con muchas deudas, pero ya no importa, ya nada importa. Nunca creí que mi vida fuera a terminar así. Yo no le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que si le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo y eso me aterra. Estoy muy agradecido con la familia con el Ejército. Después de escribir todo esto ya llegó la hora. Gracias a todos, gracias al Ejército por darme esta oportunidad de estar en sus filas", fueron las palabras que se encontraron en el documento que hoy es una prueba clave en la causa.

"Este joven portaba un uniforme, era parte de nuestras Fuerzas. Un joven genuino, con objetivos", resaltó la funcionaria en su cierre.