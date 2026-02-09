Recientemente, Netflix actualizó los precios de sus distintos planes. Y aquí te contamos todo lo que tenés saber sobre las diferentes opciones de suscripción a la plataforma de streaming estadounidense en febrero de 2026 .

Cuál es el precio de Netflix en febrero 2026: actualizó los valores de todos sus planes

A lo largo de 2026 , Netflix estrenará destacadísimas series argentinas: El Eternauta (temporada 2); En el barro (temporada 2) y Envidiosa (cuarta entrega), entre otras. Recientemente, Netflix actualizó los precios de sus distintos planes. Aquí te contamos todo lo que tenés saber sobre las diferentes opciones de suscripción a la plataforma de streaming estadounidense en febrero de 2026 .

Cabe recordar que, en diciembre de 2025, Netflix anunció la adquisición de Warner Bros, incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO. Esta adquisición supone la inclusión en su catálogo de icónicas historias de Warner Bros., como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Game of Thrones y el Universo DC con títulos emblemáticos.

El servicio estándar de Netflix cuesta 14.999 pesos mensuales en febrero de 2026 en la Argentina. A este importe debe añadírsele el extra en concepto de impuestos ($ 3.450) . Así, el importe total al servicio estándar de Netflix en la Argentina es de $18.449 .

Cabe recordar que, en diciembre de 2025, Netflix aumentó el precio de la suscripción mensual.

A través de su Centro de Ayuda, Netflix les ofrece a sus clientes la posibilidad de obtener más información sobre sus distintos planes. Asimismo, mediante dicho servicio, también es posible contactarse con la empresa vía email.

Cuánto cuesta cada plan de Netflix en febrero 2026: básico, estándar o premium

En su sitio oficial, Netflix detalla los precios según el plan al que el usuario se suscriba:

Básico: ARS 8.999 al mes (Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite; se puede ver contenido en 1 dispositivo compatible a la vez; reproducción en 720p (HD); se puede descargar contenido en 1 dispositivo compatible a la vez).

al mes (Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite; se puede ver contenido en 1 dispositivo compatible a la vez; reproducción en 720p (HD); se puede descargar contenido en 1 dispositivo compatible a la vez). Estándar: ARS 14.999 al mes (se puede agregar cupos de miembro extra por ARS 5.399 al mes cada uno) (Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite; puede verse contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez; reproducción en 1080p (Full HD); se puede descargar contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez; opción para agregar hasta 1 miembro extra que no viva contigo).

al mes (se puede agregar cupos de miembro extra por ARS 5.399 al mes cada uno) (Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite; puede verse contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez; reproducción en 1080p (Full HD); se puede descargar contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez; opción para agregar hasta 1 miembro extra que no viva contigo). Premium: ARS 19.999 al mes (se puede agregar cupos de miembro extra* por ARS 5.399 al mes cada uno) (Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite; puede verse contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez; reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR; se puede descargar contenido en 6 dispositivos compatibles a la vez; opción para agregar hasta 2 miembros extras que no vivan contigo; audio espacial de Netflix).

En la facturación mensual correspondiente, los precios de Netflix están expresados en pesos, pero lo cierto es que el débito de la cuenta del usuario se realiza en dólares. A los valores mencionados más arriba ($8.999, $14.999 y $19.999), hay que agregarle el recargo de los impuestos que se aplican a los pagos con tarjetas de crédito en moneda extranjera.

En enero de 2026, Netflix estrenó más de 96 nuevas series y películas. Una de ellas fue la serie argentina El tiempo de las moscas, una realización llevada a cabo en la Argentina, protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa. Esta historia está basada en las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas“ de la autora argentina Claudia Piñeiro.