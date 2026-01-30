Netflix publicó el trailer de “En el barro” y anunció la fecha de estreno

La segunda temporada de la serie creada por Sebastián Ortega cuenta con la participación de Eugenia “China” Suárez.

En el Barro: 2 temporada con La China Suárez

Netflix publicó el trailer y confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de la exitosa serie En el Barro (spin off de El Marginal). En las primeras imágenes se ve a la China Suárez que tendrá su participación en la serie y compartirá escenas con el ex de Wanda Nara, L-Gante.

Producida por Netflix y Underground , una división de Telemundo Studios, la nueva entrega retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino. Gladys, “la Borges” (Ana Garibaldi), regresa al penal y deberá enfrentarse a un territorio dominado por nuevas bandas, forjando alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos.

La serie estará disponible el 13 de febrero en la plataforma de Netflix.

Embed - En el barro: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Qué personaje interpreta La China Suárez en En El Barro

Según trascendió desde Netflix, la segunda temporada se centrará nuevamente en Gladys Guerra, conocida como “La Borges”, interpretada por Ana Garibaldi.

Dentro del penal formará una alianza inesperada con Nicole, una trabajadora sexual que atiende a clientes millonarios que será interpretada por Eugenia China Suarez.

La alianza formará parte de un plan para derrocar el liderazgo de la “Gringa Casares”, interpretada por Verónica Llinás que maneja a las reclutas como querer.

La actriz y actual pareja de Mauro Icardi compartirá escenas con el cantante de cumbia 420, Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante. Por el momento se desconoce el rol que cumplirá el ex de Wanda Nara, pero sí trascendió que será una de las participantes especiales junto a los actores Victorio D’Alessandro y Osmar Nuñez.

Aunque no está confirmado, se cree que la actriz y el cantante compartan alguna escena juntos de índole sexual o romántica.