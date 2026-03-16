"Vaca Muerta no se desarrolla sin educación", Horacio Marín en la apertura del Instituto Vaca Muerta

El CEO de YPF destacó la importancia de la formación para mejorar la productividad y tener como prioridad la seguridad de los trabajadores.

El CEO de YPF, Horacio Marín, recorrió este lunes las instalaciones del Instituto Vaca Muerta (IVM) , en la segunda nave del Polo Tecnológico de Neuquén capital, como observando un sueño cumplido. El centro de capacitación, que ya empezó a formar a los primeros 600 estudiantes con tecnología de vanguardia aportada por las empresas petroleras , se propone como objetivos la excelencia operativa y la seguridad en los yacimientos.

"No hay metro cúbico de petróleo o litro de nafta que justifique ni siquiera una curita", dijo durante la apertura del Instituto, que se propone capacitar entre 2 mil y 3 mil alumnos por año en siete trayectos formativos de las principales aptitudes necesarias para insertarse en la industria hidrocarburífera.

El IVM se propone no sólo generar más recursos humanos de alta calificación para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta sino alcanzar la excelencia operativa con resguardo de la seguridad a través de una capacitación que incorpora tecnología de vanguardia, con simuladores que permiten que los graduados se enfrenten a situaciones idénticas a las que vivirán luego en los yacimientos.

"Para mí es un sueño hecho realidad, yo trabajaba en otra compañía, siempre hablaba con Marcelo Rucci de productividad y me dijo que se necesitaba capacitación para el incremento de Vaca Muerta, y tenía razón", dijo Marín, que consideró que el mayor reflejo del interés que despierta la industria fue la cifra récord de inscripciones.

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El interés que generó el Instituto Vaca Muerta

"Se anotaron 17 mil personas en pocos días y eso habla de las ganas de trabajar de dar un granito de arena para que nuestro país termine despegando", dijo y destacó la importancia de haber trabajado de forma coordinada con más de 30 empresas vinculadas a Vaca Muerta para desarrollar este polo formativo.

"No hay crecimiento sin educación", dijo el CEO de la petrolera estatal y aclaró "Para desarrollar Vaca Muerta necesitamos educación". En ese contexto, consideró que la creación de un instituto de estas características permite brindar oportunidades a toda la población, para que puedan contar con mayor inserción laboral y empleos de calidad al calor del crecimiento de la industria.

Marín dijo que el IVM se creó "para entender lo que es la productividad bien hecha y para la seguridad" y aclaró: "Es el segundo proyecto colaborativo que invertimos entre los privados, se terminó eso de esperar que el Estado invierta por nosotros".

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"Con la industria hicimos lo que teníamos que hacer para que la gente trabaje con más seguridad, es un deber moral que tenemos desde la industria", dijo y agregó que el centro educativo se asemeja a otros complejos de países desarrollados. "Viajábamos y veíamos por qué no se podía hacer acá, y lo hicimos", señaló.

Marín destacó que "todas las empresas son parte del proyecto. Esto no es de YPF, YPF empuja por una cuestión de escala pero todas las empresas participaron y hay más que están interesadas en participar". En ese sentido, señaló que es importante "trabajar con la industria y no contra la industria" para apoyar la formación de los trabajadores que se arriesgan en los yacimiento.

"La Municipalidad también tuvo la visión en la pandemia de hacer este edificio que se primera calidad", dijo y aclaró: "Yo estudié en Estados Unidos y creo que allá no tienen aulas tan lindas".

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El Instituto ofrece formación técnica inédita en la región basada en la práctica, y se propone perseguir la seguridad y la excelencia operativa. Según se informó desde YPF, el IVM formará entre dos mil y tres mil personas por año en siete trayectos esenciales para el upstream, como perforación, fractura, instrumentos, producción, mantenimiento electrónico y mecánico, y seguridad operativa.

El espacio cuenta con cuatro salas de simuladores, laboratorios de química, talleres mecánicos y eléctricos, ocho aulas, un auditorio y un pozo escuela para reducir la curva de aprendizaje para mejorar su eficiencia operativa.