Apertura del Instituto Vaca Muerta: más de 30 empresas se unen para formar talento local

Este lunes se desarrolló el acto en el Polo Tecnológico, con la presencia de Rolando Figueroa, Mariano Gaido, Sandra Pettovello, Horacio Marín, entre otras autoridades.

El Instituto Vaca Muerta (IVM) puso primera y abrió sus puertas oficialmente este lunes al mediodía. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , celebró su puesta en marcha durante el acto realizado en el Polo Tecnológico, acompañado del intendente Mariano Gaido ; el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci ; el CEO de YPF, Horacio Marín; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck ; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Incluso antes del acto oficial de apertura, el IVM ya comenzó a formar a más de 600 estudiantes, que empezaron las primeras semanas de clases en el Polo Tecnológico. L as aulas cuentan con tecnología de vanguardia a partir de una ambiciosa inversión de la Fundación YPF junto a más de 30 empresas que forman parte de la industria, y que se unieron para apostar a la formación de los perfiles que empujarán el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

"Lo hicimos", dijo Marín durante el acto de apertura. Aclaró que el IVM se destinará a la formación del personal "para la seguridad y una productividad bien hecha" , ya que consideró que "no hay un centímetro cúbico de petróleo o gas que valga ni siquiera una curita" para los trabajadores de los yacimientos.

El CEO de YPF destacó la importancia de haber congregado a las empresas privadas para invertir en lugar de esperar a los aportes del Estado. "Este es el segundo proyecto colaborativo de toda la industria", destacó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2033609072642048103&partner=&hide_thread=false INAUGURAMOS EL INSTITUTO VACA MUERTA



Hoy dimos un paso clave para el futuro de Neuquén. Junto al intendente @MarianoGaidoOk, @HoracioMarin_ok, @WeretilneckOK y la ministra @SPettovelloOK inauguramos el Instituto Vaca Muerta, un centro de formación con tecnología de punta para… pic.twitter.com/Bjwm41VS8B — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 16, 2026

El gobernador Rolando Figueroa realzó la importancia del trabajo mancomunado para llegar a estos objetivos. En ese sentido, destacó la visión del gobierno nacional, que ofrece la previsibilidad jurídica para las inversiones a partir del RIGI, así como los acuerdos con la provincia vecina de Río Negro, que permitirá que el desarrollo de Vaca Muerta se exporte a través de puertos patagónicos, en el golfo San Matías.

Los aportes de la industria para Neuquén

Figueroa aseguró que desde el Estado se solicitaron tres aspectos la industria: la inversión en infraestructura, que se traduce en el desarrollo de rutas, como la ruta 8 que unirá Mari Menuco con Rincón de los Sauces, la inversión en educación, a través de apuestas como el Instituto Vaca Muerta o las becas Gregorio Álvarez que ya llegan a 25 mil estudiantes, y también la formación de los trabajadores, que deben realizar su tarea con seguridad y una eficiencia responsable que les permita competir con el mercado internacional.

"La industria ha cumplido, el gobierno nacional ha cumplido y las empresas neuquinas cumplieron porque mejoraron su rentabilidad y eso permitió un crecimiento del 20% el Compre Neuquino", dijo el gobernador, que destacó también la importancia de los trabajadores de la industria. Indicó que gracias al esfuerzo compartido se nota hoy una baja en los índices de pobreza y un crecimiento en el nivel de empleo que sólo se observa en Neuquén y Río Negro.

"Hay que atravesar las crisis de crecimiento, monetizamos el subsuelo para invertirlo bien, modificamos 85 mil metros cuadrados de escuelas, 45 mil metros cuadrados de escuelas técnicas, 800 kilómetros de ruta e infraestructura de salud, seguridad", dijo sobre la demanda de bienes y servicios que reclama una provincia en crecimiento, con 21 mil personas que se afincaron en la región en 2025.

Por su parte, el intendente Mariano Gaido señaló que se trata de un hito "histórico no solo para la industria sino para la ciudad de Neuquén". Y recordó: "Esta idea nació en pandemia, este edificio se construyó con fondos de los neuquinos y ahí teníamos que incorporar el contenido. Y ahí aparece el coraje de Horacio (Marín) y las operadoras. Ya está funcionando este centro de capacitación que habla de las oportunidades que genera Vaca Muerta para el país y los neuquinos. Ya estamos en el tercer edificio lanzándolo para construir".

ivm2 Gaido y Figueroa recorriendo en el Instituto Vaca Muerta.

La inauguración del edificio se realizó desde las 13.30 en el Polo Científico Tecnológico, aunque las capacitaciones ya comenzaron en los últimos días. La expectativa generada por el Instituto quedó reflejada desde el inicio del proceso de inscripción: más de 17.000 personas se anotaron para acceder a los trayectos formativos que ofrece el Instituto Vaca Muerta.

En su discurso del apertura, Marín recordó que el IVM se gestó a partir de una solicitud que hizo el referente del sindicato petrolero, Marcelo Rucci, sobre la necesidad de formar a los futuros empleados de una industria en expansión. En ese contexto, recordó que fue Mariano Gaido uno de los primeros en acercarse: puso a disposición una de las naves del Polo Tecnológico, construido por la ciudad, para que más neuquinos se formen y consigan empleo en la industria del oil and gas.

"Tenemos obligación generacional de desarrollar Vaca Muerta", dijo y destacó el interés de la población neuquina por trabajar, algo que se notó en las 17 mil inscripciones que recibieron en pocos días. El CEO agradeció el esfuerzo "a todas las empresas que estamos haciendo esto realidad con nuestro esfuerzo y nuestra inversión" y a los trabajadores que forman parte de la cadena operativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPettovelloOK/status/2033619376889360604&partner=&hide_thread=false La ministra Sandra Pettovello participó de la inauguración del Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta, ubicado en el Polo Científico Tecnológico de la Ciudad de Neuquén, invitada por @HoracioMarin_ok , presidente y CEO de YPF quien impulsó y creó que instituto.



El centro… pic.twitter.com/ysUubZYpzZ — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) March 16, 2026

Por su parte, Weretilneck destacó la importancia de trabajar en conjunto para potenciar no sólo la formación de los trabajadores sino la identidad patagónica en la exportación de la producción de Vaca Muerta. "Río Negro del Este va a ser el hub exportador más grande de América Latina y eso tiene sentido si se hace en conjunto con Neuquén. Sin la visión de Horacio Marín hubiese sido una lucha muy difícil y quizás una gran frustración", dijo y aclaró que el desarrollo del Golfo San Matías y el VMOS generan oportunidades "que estamos aprovechando todos".

La formación de Neuquén se expande

A su turno, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, aseguró que la apertura del IVM es el primer paso para apostar a la formación de los trabajadores y reforzar, sobre todo, la seguridad en el yacimiento, "Es importante tener la humildad de hacerlo en conjunto y que cada uno aporte sus ideas, y dar la posibilidad de trabajo para que se puedan desarrollar con conocimientos y también con seguridad", dijo.

Sin embargo, solicitó a las empresas un nuevo esfuerzo para replicar este tipo de oportunidades educativas en otros puntos más alejados de Neuquén capital, ya que muchos trabajadores o jóvenes de la región no pueden costear el traslado para tomar clases en el Polo Tecnológico.

En ese sentido, Figueroa indicó que tienen proyectado generar un espacio educativo en Plaza Huincul. "Apostamos a que el Instituto tenga mirada federal, vamos a avanzar con Plaza Huincul donde el intendente va a poner infraestructura para prepararnos para desarrollar el GNL", dijo sobre el nuevo paso que darán para formar al personal que trabaja en la actividad hidrocarburífera.

Cómo es el Instituto Vaca Muerta

En esta primera etapa fueron seleccionados alrededor de 670 postulantes que ya comenzaron los trayectos formativos. El Instituto tiene previsto capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año para acompañar la demanda laboral que generará el crecimiento de la actividad energética.

Las capacitaciones están orientadas específicamente a los perfiles que hoy requiere la industria del Oil & Gas. Los cursos tienen una duración aproximada de cuatro meses y cuentan con certificación del Consejo Provincial de Educación (CPE).

El acompañamiento del sector productivo también es una pieza central del proyecto. Más de 20 empresas operadoras y de servicios vinculadas a la industria energética participan del desarrollo del Instituto aportando experiencia técnica y colaborando en la definición de contenidos formativos alineados con las necesidades de la actividad.