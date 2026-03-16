Arranca el Instituto Vaca Muerta, el centro de formación clave para el desarrollo energético

El flamante instituto que buscará capacitar a los trabajadores que demande el desarrollo de la industria petrolera abre sus puertas en el Polo Tecnológico.

La Municipalidad de Neuquén inaugura en el mediodía de este lunes el Instituto Vaca Muerta (IVM), un centro de formación técnica destinado a preparar a los trabajadores que demandará el crecimiento de la industria energética en los próximos años.

El nuevo Instituto funciona dentro del Polo Científico Tecnológico de la ciudad y forma parte de una estrategia conjunta entre el intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa y Horacio Marín, presidente y CEO de la empresa YPF, la principal compañía energética del país.

La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, destacó la importancia de la apertura del Instituto y el trabajo conjunto que permitió concretar el proyecto.

“Hoy es un día muy importante para la ciudad, para la provincia y para el país. El intendente Mariano Gaido, junto al gobernador Rolando Figueroa y con YPF, se anticiparon a lo que iba a generar el crecimiento de Vaca Muerta y desarrollaron el lugar donde se van a formar los trabajadores que demanda la industria”, afirmó.

La inauguración del edificio se realizará a las 13.30 en el Polo Científico Tecnológico, aunque las capacitaciones ya comenzaron en los últimos días. La expectativa generada por el Instituto quedó reflejada desde el inicio del proceso de inscripción: más de 13.000 personas se anotaron para acceder a los trayectos formativos que ofrece el Instituto Vaca Muerta.

“Nos sorprendió la cantidad de inscriptos, pero tiene que ver con lo que significa hoy el desarrollo energético en la provincia. Sabemos que para el año 2030 la industria va a necesitar alrededor de 17.000 nuevos puestos de trabajo y nosotros queremos que esos puestos sean para neuquinos y neuquinas. Por eso la estrategia es formar acá, en la ciudad”, explicó Pasqualini.

En esta primera etapa fueron seleccionados alrededor de 670 postulantes que ya comenzaron los trayectos formativos. El Instituto tiene previsto capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año para acompañar la demanda laboral que generará el crecimiento de la actividad energética.

SFP Polo tecnologico recorrida figueroa y gaido (28) Sebastián Fariña Petersen

Las capacitaciones están orientadas específicamente a los perfiles que hoy requiere la industria del Oil & Gas. Los cursos tienen una duración aproximada de cuatro meses y cuentan con certificación del Consejo Provincial de Educación (CPE).

“Hoy el Instituto está capacitando en perforación, fractura hidráulica, producción, instrumentación, mantenimiento mecánico y eléctrico y también en seguridad operativa, que es fundamental para el desarrollo de la actividad. Tiene simuladores de trabajo, laboratorios y hasta un pozo escuela. Está puesta la última tecnología para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta”, detalló la funcionaria.

El objetivo es brindar formación técnica específica para que los trabajadores puedan incorporarse rápidamente a una industria que se proyecta como uno de los motores económicos más importantes del país.

El acompañamiento del sector productivo también es una pieza central del proyecto. Más de 20 empresas operadoras y de servicios vinculadas a la industria energética participan del desarrollo del Instituto aportando experiencia técnica y colaborando en la definición de contenidos formativos alineados con las necesidades de la actividad.

En los últimos días, además, se sumaron nuevas operadoras al proyecto. “Hace muy poco se incorporaron empresas muy importantes como Shell y Pampa Energía, además de muchas empresas de servicios que también están acompañando el proceso de formación”, señaló Pasqualini.

SFP Polo tecnologico recorrida figueroa y gaido (19) Sebastián Fariña Petersen

Para facilitar el acceso a la formación, el municipio dispuso que quienes cursen en el Instituto puedan acceder al Boleto Estudiantil Neuquino. De esta manera se garantiza el traslado hacia el Polo Científico Tecnológico mediante el sistema de transporte público de la ciudad.

En paralelo, el sistema COLE amplió su cobertura hacia el sector. Con la incorporación de 36 unidades 0 km al transporte público se extendieron los recorridos para asegurar la conectividad con el nuevo distrito del conocimiento.

Instituto Vaca Muerta, parte del Distrito Científico Tecnológico

“Estamos frente a un Distrito Científico Tecnológico que viene a desarrollarse con todo su potencial. Hoy abre sus puertas el Instituto Vaca Muerta, que va a ser el lugar donde se van a formar quienes se incorporen a la industria que hoy es el motor económico del país”, sostuvo Pasqualini.

El Instituto Vaca Muerta funciona dentro del Polo Científico Tecnológico de Neuquén, un proyecto impulsado por la Municipalidad para integrar conocimiento, innovación, formación técnica y desarrollo productivo en un mismo espacio.

Actualmente el Polo cuenta con dos naves construidas. La primera alberga empresas y proyectos de base tecnológica, mientras que la segunda -inaugurada en 2025- es el edificio donde funciona el Instituto Vaca Muerta.

El desarrollo del Distrito Tecnológico también contempla una fuerte articulación con el sistema universitario. En ese marco, la Municipalidad de Neuquén y el gobierno provincial firmaron un convenio para ceder tierras dentro del Polo a cuatro universidades: la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Flores y la Universidad Patagonia Argentina.

La presencia de estas instituciones permitirá desarrollar infraestructura académica dentro del distrito y promover proyectos de investigación vinculados a sectores estratégicos como la energía, la tecnología y la innovación.

SFP Polo tecnologico Sebastián Fariña Petersen

El crecimiento del polo continuará en los próximos meses. El municipio prevé licitar próximamente el tercer edificio del complejo, que estará vinculado al desarrollo de la biotecnología y la biomedicina.

“Dentro de muy poco tiempo se va a iniciar la construcción del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico, vinculado a la biotecnología y la biomedicina. Estamos avanzando hacia un verdadero distrito tecnológico”, adelantó la secretaria de Jefatura de Gabinete.

El desarrollo del polo se emplaza en el Distrito 2 de Neuquén capital, un sector de la meseta que durante décadas permaneció sin urbanización y que en los últimos años comenzó a transformarse a partir de una planificación urbana que integró infraestructura, tecnología y nuevos barrios vinculados al conocimiento.

En ese sector la Municipalidad ejecutó obras de pavimento, iluminación led, infraestructura urbana y espacios públicos que permitieron desarrollar el barrio del Polo Tecnológico. La urbanización incluyó la pavimentación de más de 70 cuadras en el marco del plan de 3.000 cuadras de asfalto que el municipio ejecuta en toda la ciudad.

Para Pasqualini, la apertura del Instituto Vaca Muerta representa un paso clave en ese proceso de transformación. “Hoy se abre una enorme oportunidad de formación y de trabajo. Y nosotros queremos que esos puestos de trabajo que se generan en Neuquén, gracias al desarrollo de Vaca Muerta, sean para los neuquinos y neuquinas”, concluyó.