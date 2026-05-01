Conmoción en barrio Islas Malvinas: un hombre fue asesinado de una puñalada en el pecho

Ocurrió durante la madrugada de este viernes, en plena calle, en Antártida Argentina y Facundo Quiroga.

Un hombre de unos 30 años fue asesinado de una puñalada en el tórax este viernes a la madrugada. El violento homicidio ocurrió en el barrio Islas Malvinas, en Antártida Argentina y Facundo Quiroga.

Según la información recabada por LM Neuquén , el ataque ocurrió en medio de una discusión entre la víctima y otro hombre.

La Policía de la Comisaría Tercera advirtió el hecho mediante un patrullaje preventivo en la zona. En ese entonces, el fallecido se encontraba consciente tendido en la vereda, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

-VALIDA- SIEN AMBULANCIA GENERICA

Según los dichos de los testigos a las fuerzas de seguridad, el hombre había sido atacado con un arma blanca en el tórax. Al llegar el personal médico, sin embargo, se constató que ya no tenía signos vitales.

El homicidio es investigado por el fiscal Andrés Azar, quien ordenó la autopsia correspondiente para certificar la causa de fallecimiento.