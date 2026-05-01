Mayo 2026 llega con la "luna azul" y la "luna de flores": qué días se podrán ver

Se trata de dos momentos en que la luna podrá disfrutarse de manera única, ya que son fenómenos que no suelen repetirse seguido. Cuándo será.

Mayo se destacará por un inusual fenómeno con dos lunas llenas en un mismo mes, un evento que ofrecerá varias noches ideales para observar el cielo.

El quinto mes del año llega con dos fenómenos astronómicos que generan curiosidad en todo el mundo. Se trata de dos momentos en que la luna podrá disfrutarse de manera única.

Mayo de 2026 destacará por un inusual fenómeno con dos lunas llenas en un mismo mes, un evento que ofrecerá varias noches ideales para observar el cielo.

Se trata de la luna llena de flores, y una segunda Luna llena que volverá a impactar con la luz de su disco completamente iluminado: la "luna azul", un evento estelar esperado por los amantes de los astros ya que ocurre cada dos años y medio.

¿Cuándo se podrá ver la Luna de Flores en mayo de 2026?

El primero de los fenómenos será la Luna Llena también llamada Luna de Flores y será la primera de dos lunas llenas que habrá este mes.

Se la conoce como Luna de Flores debido a que, durante la época en la que es vista, coincide con una abundante floración primaveral (en el hemisferio norte). También se le conoce como luna de siembra o luna de brotes, en referencia al inicio del ciclo agrícola.

Pero más allá de su nombre estacional, en muchas culturas esta luna simboliza crecimiento, renovación y fertilidad.

luna de flores

Se podrá ver este viernes 1 de mayo a partir de las 17:23 horas. Aunque ese pico ocurre de día, en Argentina se podrá disfrutar mejor al atardecer, cuando empiece a salir por el horizonte.

Según el Servicio Hidrográfico Nacional, se podrá observarse desde la puesta del sol hasta el amanecer siguiente. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la cobertura nubosa podría complicar la observación en gran parte del país.

Para la noche de este viernes se espera mayormente nublado en el sector central y probables lluvias en el noreste: Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, donde la Luna podría quedar oculta por las nubes.

Según los expertos, en esta ocasión será una microluna, por lo que se vería apenas más chica y menos brillante de lo habitual. El evento no requiere telescopios para su observación.

A simple vista se verá completamente iluminada, aunque especialistas recomiendan lugares abiertos o zonas rurales ofrecen mejores condiciones, y con celulares en modo nocturno sería posible capturar buenas imágenes del fenómeno.

Llega la "luna azul": cuándo se podrá observar

La segunda luna llena del mes sera una “luna azul”, un termino que describe la segunda luna llena dentro de un mismo mes calendario. Este fenómeno ocurre aproximadamente cada dos o tres años.

Aunque el nombre puede sugerir un cambio de color, la luna no se vuelve azul. Según explican EarthSky, ciertas condiciones atmosféricas —como humo o partículas de polvo— pueden alterar la dispersión de la luz y darle un tono azulado.

"Normalmente los meses solo tienen una Luna llena, pero a veces aparece una segunda. Las lunas llenas están separadas por 29 días, mientras que la mayoría de los meses tiene 30 o 31 días de duración, por lo que es posible que quepan dos lunas llenas en un solo mes. Esto ocurre cada dos años y medio", detalla la NASA.

luna zul1

Este fenómeno llegará ara despedir el mes, donde el cielo ofrecerá una segunda luna llena entre el sábado 30 y el domingo 31 de mayo, según EarthSky.

A diferencia de la Luna de las Flores, este evento no tiene una hora específica destacada en la información disponible, pero su relevancia radica en su rareza.

Ambas lunas coinciden con la actividad de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, activa hasta el 21 de mayo y con su punto máximo entre el 5 y 6 de mayo. Este fenómeno, originado por restos del cometa Halley, puede producir hasta 50 meteoros por hora, según datos de la NASA.