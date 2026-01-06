Calendario lunar completo 2026: qué días habrá Luna llena y cuándo llega el esperado eclipse

La astronomía ya anticipa varios eventos para no perderse a lo largo del año. Superlunas, microlunas, eclipses y más.

En 2026, los fanáticos de la astronomía tendrán motivos para ver al cielo. El año estará cargado de eventos que van desde Luna llena brillantes y deslumbrantes hasta notables eclipses y desfiles de planetas . Algunos de estos sucesos mostrarán características únicas , según ya anticipan los expertos.

Una de las mayores curiosidades tiene como protagonista a la Luna. La mayoría de los años cuentan con 12 Lunas llenas , un promedio de una cada mes, ya que el ciclo lunar ocurre cada 29 días. Sin embargo, en 2026 habrá 13, con dos en el mes de mayo. A esa segunda Luna llena mensual se la conoce como Luna Azul . Esto ocurre aproximadamente cada dos años y medio.

El 2026 ya arrancó fuerte, con una Luna llena que se pudo ver con todo su esplendor el pasado sábado 3 de enero. Además, se trató de una Superluna . Esto sucede cuando la Luna llena coincide con el perigeo , el punto de su órbita más cercano a la Tierra, ubicado entre 356.000 y 370.000 kilómetros. Como consecuencia, el disco lunar se aprecia ligeramente más grande y brillante de lo habitual.

luna llena.jpg La Luna llena de enero también es conocida como la Luna del Lobo.

El calendario de Luna llena para todo el 2026

La Luna llena de enero suele llamarse “Luna del Lobo”, un nombre heredado de las tribus originarias de América del Norte que la asociaban con el invierno boreal y los aullidos más intensos de los lobos cerca de las aldeas. Además, esta Luna llena despierta interés por su simbolismo y las creencias asociadas. En diversas culturas, se le atribuyen efectos sobre el ánimo, las decisiones cotidianas e incluso prácticas como el corte de pelo.

Pasado el evento de enero, estas son las fechas de las siguientes Lunas llenas a lo largo del 2026:

1 de febrero – Luna de Nieve

3 de marzo – Luna del Gusano (eclipse total de Luna)

1 de abril – Luna Rosa

1 de mayo – Luna de las Flores (microluna)

31 de mayo – Luna Azul

29 de junio – Luna de Fresa

29 de julio – Luna del Ciervo

28 de agosto – Luna de Esturión

26 de septiembre – Luna de la Cosecha

26 de octubre – Luna del Cazador

24 de noviembre – Luna del Castor (superluna)

23 de diciembre – Luna Fría (superluna)

luna llena El 2026 tendrá una Luna llena más de lo habitual, algo que sucede cada dos años y medio.

Mientras que las Lunas llenas de noviembre y diciembre serán también superlunas, la del 1ro de mayo tendrá la particularidad de ser una microluna, es decir cuando esta fase del satélite natural coincide cerca apogeo, su punto más lejano a la Tierra, y produce que se vea algo más pequeña.

La Luna llena que llegará con un eclipse

El próximo 3 de marzo, un eclipse lunar total podrá verse en el cielo nocturno de América, Asia, Australia y las islas del Pacífico. Un evento de estas características se da cuando el Sol, la Tierra y la Luna llena se alinean y el satélite pasa a la sombra de nuestro planeta. Cuando esto sucede, la Tierra proyecta dos sombras sobre la Luna: la penumbra y la umbra.

Cuando la Luna llena entra en la sombra de la Tierra, se oscurece, pero no desaparece. En cambio, la luz solar que pasa a través de la atmósfera terrestre ilumina la luna de manera dramática, volviéndola roja, por lo que a menudo se hace referencia a este evento como “Luna de sangre”.

eclipse-luna-de-sangre.jpg La Luna de Sangre, una de las particularidades que se da en los eclipses.

Por otro lado, entre el 27 y el 28 de agosto, un eclipse lunar parcial será visible para quienes se encuentren en América, Europa, África y Asia Occidental. Este fenómeno ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna no se alinean completamente, por lo que solo una parte de la Luna pasa a la sombra.

El desfile de planetas de febrero

Febrero albergará un desfile de seis planetas visibles en el cielo nocturno. Saturno estará cerca del horizonte, mientras que Venus y Mercurio parecerán elevarse sobre el sol poniente. Neptuno también aparecerá junto a Saturno, pero este lejano gigante helado solo podrá verse con telescopio o binoculares.

Mientras tanto, Urano será visible cerca de la Luna el 23 de febrero, también con la ayuda de binoculares o telescopio. El luminoso Júpiter también estará disponible para los observadores del cielo que miren hacia el este al anochecer. Por último, la Luna y Júpiter estarán muy cerca el 26 de febrero.