La NASA confirmó que los humanos volverán a la Luna: cuándo será la misión especial

La misión estará tripulada por cuatro personas y promete revolucionar la exploración espacial. Quiénes son los astronautas que viajarán a la Luna.

La NASA adelanta el lanzamiento de Artemis 2 para febrero de 2026, marcando un paso clave en la exploración lunar.

La NASA confirmó que se realizará el lanzamiento de Artemis 2 , la primera misión tripulada hacia la Luna en más de cincuenta años. La información fue brindada por Lakiesha Hawkins , viceadministradora interina de la agencia,

Según Hawkins, la agencia dispone cada mes de entre cuatro y ocho días posibles para realizar el lanzamiento, lo que otorga flexibilidad al cronograma . La iniciativa forma parte del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y servir de plataforma para futuras misiones a Marte.

A diferencia de Artemis 1, que fue un vuelo no tripulado , Artemis 2 llevará a bordo cuatro astronautas en un recorrido de más de un millón de kilómetros. La misión no incluye alunizaje, pero permitirá probar los sistemas de soporte de vida de la cápsula Orion y validar la seguridad del cohete SLS , desarrollado por Boeing, Aerojet Rocketdyne, Northrop Grumman y United Launch Alliance.

El lanzamiento será en febrero de 2026, que ya califican como un mes histórico para la exploración espacial. Indicaron que la primera ventana de lanzamiento se abrirá el 5 de febrero.

Los astronautas que integran Artemis 2 son:

Christina Koch , Mission Specialist y primera mujer en viajar a la Luna, encargada de realizar tareas científicas y técnicas.

Victor J. Glover , piloto y primer afroamericano en participar de una misión lunar.

Jeremy Hansen , astronauta canadiense y Mission Specialist de Artemis 2.

G. Reid Wiseman, comandante de la misión.

Durante el vuelo, la nave se acercará hasta 7.000 kilómetros de la superficie lunar, asegurando que los sistemas de la cápsula funcionen bajo condiciones reales de exploración espacial. La experiencia permitirá preparar futuras misiones con mayor precisión y seguridad.

Tecnología y cooperación internacional

La cápsula Orion fue fabricada por Lockheed Martin en colaboración con Airbus Defence and Space, y se espera que en el futuro se sume el gigantesco cohete Starship de SpaceX. Sin embargo, retrasos en su desarrollo podrían complicar su participación en próximos vuelos.

El programa Artemis involucra no solo a la NASA, sino también a agencias internacionales como la ESA (Europa), JAXA (Japón), CSA (Canadá), ISA (Israel), ASA (Australia) y la argentina CONAE, además de numerosas empresas privadas. La misión se enmarca en un contexto de competencia espacial creciente, con China planeando enviar astronautas a la Luna hacia 2030.

Próximos pasos: Artemis 3 y el regreso a la superficie lunar

NASA Artemis 1 luna

Artemis 3, previsto para 2027, será el primer vuelo en llevar nuevamente a humanos a la superficie lunar desde la misión Apolo 17 en 1972. Para ese objetivo se utilizará el módulo de aterrizaje Starship HLS, diseñado para transportar astronautas desde la futura estación orbital Lunar Gateway hasta el suelo lunar.

Si se cumplen los plazos establecidos, la misión permitirá el regreso del ser humano a la Luna tras 55 años de ausencia, marcando un nuevo capítulo en la exploración del satélite y consolidando la importancia del programa Artemis como eje de la futura carrera espacial internacional. En tanto, el mundo aguarda por un acontecimiento que sin dudas traerá una nueva perspectiva de nuestro lugar en el universo.