El video de la escandalosa y encarnizada pelea de mujeres en pleno centro de Neuquén

La violenta secuencia ocurrió en la madrugada del viernes. En las imágenes se escuchan gritos y forcejeos entre las mujeres.

La violenta pelea de mujeres que tuvo lugar en plena madrugada del viernes 13 de marzo en Neuquén continúa dando que hablar. El enfrentamiento ocurrió en la intersección de Avenida Argentina y Belgrano y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y grupos de vecinos.

Todo comenzó con una discusión que rápidamente subió de tono, hasta convertirse en una brutal pelea en plena vía pública. En las imágenes se observa a varias mujeres enfrentándose con empujones, forcejeos y golpes , mientras otras personas intentan intervenir para separarlas.

La escena fue particularmente caótica. En el video se escuchan alaridos, gritos y discusiones, mientras el enfrentamiento se desarrolla en medio de la calle . En un momento de la secuencia, tres de las protagonistas terminan en el piso y continúan a las piñas , ante la mirada de algunos testigos que observaban a cierta distancia sin poder frenar la pelea.

El registro audiovisual muestra además el clima de tensión que se vivió durante varios minutos en ese sector del centro neuquino, donde el conflicto parecía escalar cada vez más.

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Intervención policial

Ante la gravedad de la situación, una patrulla de efectivos de la Policía de Neuquén intervino para controlar el enfrentamiento. En el video también se puede observar a los uniformados intentando separar a las mujeres y evitar que la pelea continuara.

Los oficiales realizaron tareas para dispersar a las personas involucradas y restablecer el orden en la zona, en medio de gritos y reclamos de quienes participaban del conflicto.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas demoradas o lesionadas como consecuencia del enfrentamiento, aunque el episodio generó gran repercusión en redes sociales por la violencia de las imágenes.

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Chocó una camioneta estacionada y terminó a los insultos

Otra violenta secuencia ocurrió luego de un siniestro vial en plena madrugada del viernes en el barrio Valentina Sur de Neuquén y terminó con una conductora y su acompañante demorados tras protagonizar el choque. El hecho ocurrió alrededor de las 2:55 en calle Cuyo, entre Puerto Deseado y Ortega Dolores, y requirió la intervención de personal de Tránsito y de la Comisaría 44.

Según informó a LM Neuquén el comisario inspector Rubén Pinchulef, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, una camioneta Toyota Hilux blanca conducida por una mujer impactó contra una Renault Duster Oroch gris que se encontraba estacionada, provocando daños materiales en el lateral del vehículo. Tras el choque, el rodado continuó su trayectoria y terminó colisionando contra un árbol.

La situación se volvió más tensa cuando la conductora y su acompañante, un hombre de 33 años, descendieron del vehículo en presunto estado de ebriedad y comenzaron a discutir con vecinos que salieron a reclamar por los daños. De acuerdo con la policía, el hombre intentó agredir a vecinos y al personal policial, por lo que fue demorado por atentado y resistencia a la autoridad.

Posteriormente, personal de Tránsito le realizó el test de alcoholemia a la conductora, que arrojó un resultado de 2,09 gramos de alcohol en sangre, una graduación muy alta teniendo en cuenta que en Neuquén rige la Tolerancia Cero al volante.

Además, se le labró un acta contravencional por conducir bajo los efectos del alcohol y por no contar con licencia de conducir al momento del siniestro.