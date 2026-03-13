Borracha chocó a una camioneta estacionada y se peleó con vecinos: el test de alcoholemia sorprendió a todos

La mujer estaba acompañada por un hombre, también en estado de ebriedad. Ambos quedaron demorados.

Un accidente de tránsito en el barrio Valentina Sur terminó en un hecho de violencia en la vía pública con los protagonistas demorados. Tanto el acompañante como la conductora estaban borrachos. E incluso la conductora tenía una alta graduación de alcohol en sangre.

El comisario inspector, Rubén Pinchulef, coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, relató a LM Neuquén que el siniestro vial tuvo lugar en las primeras horas de la madrugada del viernes e intervino el personal de Tránsito y de la Comisaría 44 de Valentina Sur.

Un llamado telefónico a las 2.55 puso a los efectivos en alerta quienes rápidamente se hicieron presente en calle Cuyo, entre Puerto Deseado y Ortega Dolores, en el suroeste de la ciudad, por un siniestro vial.

El comisario señaló que “en el lugar observaron una Pick Up, marca Toyota, modelo Hilux blanca, la cual era conducida por una femenino, la ciudadana Y.M. , quien circulaba de norte a sur, por calle Cuyo y a mitad de cuadra colisionó en primera instancia con un vehículo marca Renault, modelo Duster Oroch de color gris”.

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La particularidad es que la camioneta Duster estaba estacionada al momento de recibir el impacto de la Toyota Hilux. Como resultado, le ocasionó daños materiales de consideración en la parte lateral derecha, sobre la puerta trasera y el guardabarros.

Insultos y peleas en la vía pública

Posteriormente, el vehículo perdió el control y se estrelló contra un árbol. La mujer, que estaba al volante, se encontraba en compañía de un hombre de 33 años, ambos en presunto estado de ebriedad. Salieron los vecinos afectados por el choque de la camioneta estacionada, hubo cruces de insultos e intento de iniciar una pelea callejera.

"El masculino ofuscado intentó agredir a unos vecinos y al personal policial con golpes de puño", sostuvo Pinchulef y agregó que, finalmente, quedó demorado por Atentado y Resistencia. En tanto que la conductora, que también había insultado a algunos vecinos, pretendió darse a la fuga, pero fue reducida por personal policial y demorada al igual que su compañero.

Personal de Transito le efectuó el test de alcoholemia a la conductora, que dio un resultado positivo. Tenía 2,09 gramos de alcohol en sangre, no sólo es una alta graduación sino que rige en la ciudad la Tolerancia Cero al volante.

Luego se le labró un acta contravencional por conducir bajo los efectos del alcohol y también por no contar con la licencia de conducir al momento del siniestro vial.