Fue descubierta en 1958 por científicos de la NASA. Sin embargo, las últimas investigaciones arrojaron resultados llamativos.

La NASA confirma peligro para Argentina por una anomalía magnética del Atlántico: por qué genera preocupación

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) analiza constantemente los fenómenos naturales y astronómicos que atraviesan al planeta Tierra. Siguiendo esa línea, hace unos años confirmó una anomalía magnética del Atlántico se sigue expandiendo y que confirma el peligro para Argentina .

Se trata de un campo magnético más débil que el resto que se mueve hacia Argentina y otros países. Este fenómeno natural puso en alerta a los principales científicos del organismo, que se encuentran analizando esta anomalía con mayor profundidad desde el año 2015.

Se estima que esta anomalía podría tener una influencia directa en el funcionamiento de los satélites y sistemas de comunicación , como consecuencia de los altos niveles de radiación cósmica. Además, podría afectar a otros países del continente como Brasil, Bolivia y Paraguay, entre otros.

La NASA confirma peligro para Argentina

La NASA estableció que la Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS) es mucho más débil en estas zonas, al mismo tiempo que se encuentra ampliándose y desplazándose hacia el oeste. Uno de los principales riesgos estarían vinculados con la conectividad, la tecnología y los satélites.

Si bien la Anomalía Magnética fue descubierta en 1958 por un grupo de trabajadores de la NASA, en los últimos años se registraron cambios en sus registros que llamaron la atención de los científicos a cargo del proyecto.

Desde entonces, se pudo visualizar que este fenómeno natural empezó a dividirse en dos grupos altamente diferenciados. Si bien los líderes de este estudio aseguran que no representa riesgos directos para la humanidad, el avance significativo que tuvo en los últimos años requiere atención especial por parte del equipo de la NASA.

La NASA confirma peligro para Argentina

"La mayor parte del campo magnético de la Tierra se origina en las profundidades de su núcleo, en el límite entre el núcleo externo fundido y el manto sólido. El campo magnético se extiende más allá de la superficie hacia el espacio y actúa como un escudo protector alrededor del planeta, repeliendo y atrapando partículas cargadas del Sol", indica el informe de la NASA.

"Pero sobre Sudamérica y el océano Atlántico sur, un punto inusualmente débil en el campo, llamado Anomalía del Atlántico Sur (AAS), permite que estas partículas se sumerjan mucho más cerca de la superficie. La radiación de partículas en la AAS puede inutilizar las computadoras de a bordo e interferir con la recopilación de datos de los satélites que pasan a través de ella", añade.

Para su investigación, el personal de investigación geomagnética y geofísica de la NASA utilizan diferentes métodos y modelos para monitorear y predecir los posibles cambios del campo geomagnético terrestre.

La anomalía magnética del Atlántico se sigue expandiendo

La NASA considera una Anomalía Magnética del Atlántico Sur al "acontecimiento natural que interfiere entre las mediciones que se realizan en la superficie terrestre y las ejecutadas en en el espacio".

Según diferentes estudios, se determinó que este proceso sucede, generalmente, como consecuencia de procesos internos del planeta. Ante ello, se reduce considerablemente la posibilidad de revertir o prevenir la situación, por lo que es sumamente importante su seguimiento constante ante posibles cambios.

Este campo magnético se encuentra estable en la mayor parte del planeta Tierra, aunque en la zona de América del Sur sufrió un desplazamiento y un fuerte debilitamiento que preocupó a los investigadores de la NASA. Uno de los principales riesgos de este fenómeno es que varios países sufran la radiación solar y las tormentas cósmicas.

La anomalía magnética del Atlántico se sigue expandiendo

"Los datos de observación de 2015-2020 encontraron que la AAS ha comenzado recientemente a dividirse de un solo valle, o región de intensidad de campo mínima, en dos celdas; Los modelos hasta el año 2025 muestran que la división continuará en el futuro, lo que creará desafíos adicionales para las misiones satelitales", cierra el informe de la NASA sobre esta anomalía magnética.