Un delincuente reincidente admitió haber cometido otros dos robos

Un delincuente admitió su responsabilidad por dos robos cometidos en 2025 y volverá tras las rejas. Se trata de un ladrón con antecedentes a quien se le atribuyeron nuevos hechos.

El acuerdo, que fue presentado en una audiencia de procedimiento abreviado el día jueves, involucró a un imputado identificado como Álvaro Javier Campos , quien admitió su responsabilidad por dos robos cometidos en la ciudad.

El imputado admitió su responsabilidad en los dos hechos por los cuales lo acusó la fiscalía, que fueron detallados por el asistente letrado de Robos y Hurtos, Luciano Vidal.

El primero fue cometido el 30 de octubre de 2025, cerca de las 14, en una vivienda del barrio Villa Florencia. Campos y otro hombre no identificado forzaron el portón de ingreso de una casa, entraron y sustrajeron una mochila que contenía dinero en efectivo, una notebook y 246 reales, tras lo cual escaparon.

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El segundo robo fue el 12 de diciembre de 2025, entre las 13:20 y las 13:40, en una vivienda del barrio 127 Hectáreas. Campos, junto a otros tres hombres que no pudieron ser identificados, escaló una reja del domicilio, forzó una puerta ventana y robó una computadora para luego huir del lugar.

Los delitos que Vidal le atribuyó son robo simple y robo agravado por ser en poblado y en banda, con escalamiento y por fractura, en ambos casos en carácter de coautor.

El acuerdo también comprendió la unificación de la condena impuesta esta semana con una anterior, de 6 años de prisión fijada por delitos similares, haciendo así una pena única de 9 años de prisión efectiva.

La jueza de garantías a cargo de la audiencia, Carina Álvarez, homologó el acuerdo presentado por las partes. De esta manera, fijó 3 años de prisión por los robos y unificó la condena en la pena única de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Ladrón fue condenado tras admitir que asaltó una farmacia con un destornillador

Un ladrón fue condenado a 5 años de prisión efectiva por haber cometido un asalto en una farmacia de Plottier, utilizando un destornillador para amenazar a las víctimas. Su cómplice en el hecho irá a juicio.

La pena fue impuesta durante una audiencia realizada este viernes por la mañana mediante un procedimiento abreviado, en el que el imputado reconoció su responsabilidad en el hecho.

El acuerdo fue presentado por la fiscal del caso Soledad Rangone y fue homologado por la jueza de garantías Natalia Pelosso, quien tras escuchar la palabra de las partes, declaró penalmente responsable a Sergio Rubén Morán por el delito de robo con arma impropia en calidad de coautor.

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De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 5 de septiembre de 2025 alrededor de las 15:25, cuando Morán ingresó junto a otro hombre a una farmacia ubicada en calle Tromen y Avenida San Martín, en Plottier.

Según la acusación, mientras su acompañante -otro hombre que no llegó a un acuerdo y será juzgado en juicio- simulaba portar un arma de fuego, Morán utilizó un destornillador para intimidar a las personas que se encontraban en el local, llegando a colocarlo en el cuello de una clienta.

Bajo amenazas de muerte, ambos obligaron a las víctimas a dirigirse al sector del depósito y sustrajeron teléfonos celulares, perfumes y aproximadamente $300 mil, antes de huir en un auto en el que habían llegado.