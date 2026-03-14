Violencia entre "trapitos": piedrazos y corridas en pleno centro generaron temor

Un episodio el día viernes generó temor entre vecinos y comerciantes. Se desconoce si hubo demorados.

La violencia vuelve a ser noticia en Neuquén y esta vez parece ser que el episodio estuvo protagonizado por "trapitos" que suelen estar en el microcentro capitalino. Algunos vecinos fueron testigos del hecho y filmaron lo ocurrido.

El episodio tuvo lugar la noche del viernes en pleno centro neuquino, en inmediaciones del Monumento a San Martín . En ese punto neurálgico de la ciudad se habría registrado una discusión entre varios "trapitos" de la zona, que pronto pasó al plano físico: hubo golpes y piedras arrojadas de uno a otro.

A medida que fue escalando la tensión, los involucrados terminaron incluso corriéndose entre ellos por las calles y veredas. Provocó generó temor en algunos transeúntes que disfrutaban de la noche, y comerciantes que permanecían trabajando y debieron refugiarse para evitar quedar en el medio de las agresiones.

Además, trascendió que algunas piedras que se arrojaron para agredirse habrían incluso dañado vehículos estacionados, lo que generó bronca de vecinos.

El caos quedó registrado por un video de un testigo ocasional que observó como varios de los protagonistas pasaban corriendo por la esquina de Avenida Argentina y Alderete. En un instante también se sumó al bullicio la sirena de un patrullero, que al parecer buscaba intervenir tras ser anoticiado de la violencia desatada.

Violencia y piedrazos entre trapitos en pleno centro neuquino

La presencia de los móviles policiales habría permitido dispersar a varios de los "trapitos", aunque no se pudo confirmar si hubo demorados o heridos. La Policía no respondió ante consultas de este medio

Video: escandalosa y encarnizada pelea de mujeres en pleno centro

El episodio entre "trapitos" es el segundo hecho de violencia extrema esta semana, luego de la violenta pelea de mujeres que tuvo lugar en plena madrugada del viernes 13 de marzo y continúa dando que hablar. El enfrentamiento ocurrió en la intersección de Avenida Argentina y Belgrano y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y grupos de vecinos.

Todo comenzó con una discusión que rápidamente subió de tono, hasta convertirse en una brutal pelea en plena vía pública. En las imágenes se observa a varias mujeres enfrentándose con empujones, forcejeos y golpes, mientras otras personas intentan intervenir para separarlas.

La escena fue particularmente caótica. En el video se escuchan alaridos, gritos y discusiones, mientras el enfrentamiento se desarrolla en medio de la calle. En un momento de la secuencia, tres de las protagonistas terminan en el piso y continúan a las piñas, ante la mirada de algunos testigos que observaban a cierta distancia sin poder frenar la pelea.

GIF pelea de mujeres

El registro audiovisual muestra además el clima de tensión que se vivió durante varios minutos en ese sector del centro neuquino, donde el conflicto parecía escalar cada vez más.

Ante la gravedad de la situación, una patrulla de efectivos de la Policía de Neuquén intervino para controlar el enfrentamiento. En el video también se puede observar a los uniformados intentando separar a las mujeres y evitar que la pelea continuara.

Los oficiales realizaron tareas para dispersar a las personas involucradas y restablecer el orden en la zona, en medio de gritos y reclamos de quienes participaban del conflicto.