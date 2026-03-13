¿El Neuquén Arena tendrá impacto ambiental? La palabra de la Muni sobre la construcción del estadio en la Isla 132

Desde la Municipalidad afirmaron que el proyecto reducirá el área de construcción y ampliará el sector de preservación ambiental sobre la costa del río Limay.

El anuncio de la construcción del Neuquén Arena en la Isla 132 generó expectativas por el impacto cultural y deportivo del proyecto, pero también despertó inquietudes entre vecinos que temen que la obra implique la pérdida de espacios verdes en uno de los sectores recreativos más importantes de la ciudad. Frente a esas dudas, desde el municipio aseguraron que el proyecto contempla estrictas garantías ambientales e incluso ampliará la superficie destinada a preservación.

Las aclaraciones fueron realizadas por el subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad, Francisco Baggio, quien explicó que el desarrollo del estadio forma parte de una iniciativa público-privada impulsada por la gestión del intendente Mariano Gaido.

Según detalló el funcionario, el acuerdo prevé que el municipio aporte el terreno a través de la corporación estatal Cordineu, mientras que el sector privado se encargará de financiar y ejecutar la obra.

Uno de los puntos centrales de la discusión pública gira en torno a la preservación del espacio verde en la isla. En ese sentido, Baggio explicó que durante la planificación del proyecto se decidió reducir la superficie del lote destinado al estadio.

De acuerdo con lo informado, el predio originalmente previsto para la construcción era de dos hectáreas y media, pero finalmente se redujo a dos hectáreas. La media hectárea restante se incorporó al sector de preservación ambiental que bordea el río. “Parte del lote que se le otorgará al proyecto quedó dentro del espacio de preservación. Eso significa que agrandamos el área verde y protegida”, señaló el funcionario.

Ese sector corresponde a la franja lindera al río Limay que recorre el perímetro norte de la isla, una zona utilizada habitualmente por vecinos y que también forma parte del área donde se realiza la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Baggio remarcó que ese espacio mantiene la condición de “intocable”, ya que forma parte del corredor natural que se extiende desde el sector de Prefectura hasta las inmediaciones del puente que conecta con calle Río Negro.

Un estadio para eventos masivos: conectividad y nuevos accesos

El proyecto del Neuquén Arena contempla la construcción de un estadio cubierto con capacidad para alrededor de 10.000 personas. La infraestructura permitirá realizar espectáculos deportivos, recitales y congresos de gran escala.

Según explicó el subsecretario, la capacidad prevista es similar a la del estadio Estadio Ruca Che y comparable con escenarios deportivos de la región.

Desde el municipio consideran que la obra permitirá cubrir una demanda que actualmente tiene la ciudad en materia de turismo de eventos, espectáculos y convenciones. “Es una infraestructura muy importante desde lo cultural, deportivo y turístico”, señaló Baggio, quien remarcó que el objetivo es fortalecer el perfil de Neuquén como destino para congresos y actividades de gran convocatoria.

Otro de los aspectos que generó consultas entre vecinos está vinculado al tránsito y la circulación en la isla, especialmente en jornadas con eventos multitudinarios. En ese punto, el funcionario sostuvo que el proyecto incluye obras de conectividad que buscan mejorar el acceso al sector y evitar congestionamientos.

Entre las intervenciones previstas se encuentra la ampliación de los dos puentes actuales: el que conecta con la provincia de Río Negro y el puente que vincula la isla con calle Linares. Además, el plan contempla la construcción de un tercer puente que estará ubicado hacia el final de calle Bahía Blanca.

Según indicó Baggio, estas obras permitirán mejorar el flujo de circulación y facilitar el ingreso y egreso de vehículos durante los eventos. El funcionario también recordó que la Isla 132 ya está preparada para recibir grandes cantidades de público, como ocurre cada año durante la Fiesta de la Confluencia.

“Un estadio de 10.000 personas no genera ningún inconveniente en la circulación”, aseguró, al recordar que el predio ha llegado a albergar entre 200.000 y 400.000 asistentes en algunas jornadas del festival.

Otra de las consultas planteadas por los vecinos estuvo relacionada con el tratamiento de los efluentes cloacales, ante el temor de que pudieran descargarse en el río. Al respecto, Baggio aclaró que el proyecto contempla un sistema de bombeo que conectará el estadio con la red existente de la ciudad.

El esquema prevé la instalación de un pozo de rebombeo sellado que impulsará los líquidos cloacales hacia la red que conduce a la planta ubicada en el sector de Tronador.

Según explicó, este tipo de infraestructura ya se utiliza en distintos sectores del Bajo de la ciudad debido a que la pendiente natural del terreno se encuentra al mismo nivel que la planta de tratamiento.

fiesta confluencia isla 132 previa La Isla 132 un lugar preferido de los neuquinos.

Impacto turístico y económico

Desde la Municipalidad también destacaron que la nueva infraestructura podría impulsar el desarrollo de actividades económicas vinculadas al turismo. La llegada de congresos, espectáculos o eventos deportivos de gran escala suele generar movimiento en el sector hotelero, gastronómico y comercial.

Baggio señaló que encuentros de este tipo pueden reunir entre miles de participantes, lo que genera demanda de servicios en distintos rubros. En ese contexto, consideró que el desarrollo de infraestructura para eventos es clave para posicionar a Neuquén dentro del circuito del turismo de convenciones.

Mientras tanto, el proyecto deberá avanzar en su tratamiento institucional. Desde el Ejecutivo municipal esperan que la iniciativa pueda ser analizada próximamente en el Concejo Deliberante para continuar con el proceso de concreción del estadio.