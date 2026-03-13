Gira de Mariano Gaido a Japón y China: la agenda y los objetivos del viaje a Asia

El intendente capitalino se reunirá con funcionarios y directivos de importantes empresas. Cuál es el interés de Neuquén para los proyectos en marcha.

El intendente Mariano Gaido realizará una visita oficial a China y Japón con una agenda centrada en tecnología de última generación, gestión ambiental, tratamiento de residuos y sistemas de transporte rápido. Aspectos que se alinean, según indicó la Municipalidad, “con el objetivo de transformar a Neuquén en una gran metrópoli”.

La primera jornada de su viaje se desarrollará en Japón, donde mantendrá una reunión con autoridades de la Embajada Argentina en la ciudad de Tokio.

El 23 de marzo visitará el Museo y Parque Memorial de la Paz de Hiroshima . Luego se reunirá con el alcalde de esa ciudad, Kazumi Matsui , quien también preside la organización internacional “Alcaldes por la Paz”, integrada por gobiernos locales comprometidos con la promoción de la paz y la eliminación de las armas nucleares.

La ciudad de Neuquén forma parte de esta red desde enero de 2011.

GAIDO- LM NEUQUÉN- EN VIVO-- OMAR NOVOA

Contactos

El martes 24 de marzo el intendente mantendrá un encuentro con la Oficina de Medio Ambiente, del que también participarán funcionarios de la Embajada Argentina. Durante la reunión se abordarán temas vinculados a la gestión integral de residuos, estrategias de reducción en origen, separación y reciclaje, tratamiento y valorización energética, tecnologías aplicadas a la disposición final, economía circular y campañas de concientización ciudadana.

En el marco de esta agenda vinculada al cuidado ambiental, el 25 de marzo Gaido realizará una visita técnica al complejo de gestión de residuos del distrito de Minato City, en Tokio. La actividad se desarrollará en las instalaciones ubicadas en Konan 5-7-1, donde recorrerá plantas especializadas en tratamiento y reciclaje de residuos.

Sustentabilidad

Esta experiencia forma parte de una agenda orientada a conocer políticas de sustentabilidad urbana y permitirá analizar modelos de gestión ambiental aplicados en grandes ciudades. Además, brindará la posibilidad de evaluar herramientas y tecnologías que podrían adaptarse al nuevo centro ambiental que se construye en la Meseta.

Durante la recorrida visitará la Minato Waste Treatment Plant, donde se procesan residuos domiciliarios combustibles mediante incineración controlada a altas temperaturas. Este sistema permite reducir significativamente el volumen de los desechos, disminuir la necesidad de vertederos y generar energía a partir del calor producido durante el proceso.

ON - Gaido Mariano (5) Omar Novoa

También recorrerá el Minato Recycling and Resource Center, donde se clasifican y acondicionan materiales reciclables como plásticos, vidrio, latas y botellas PET antes de su reutilización industrial.

Posteriormente, mantendrá una reunión en la sede de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), donde se realizará una presentación sobre las tareas de cooperación que desarrolla el organismo a nivel global y en Argentina. Del encuentro participarán también funcionarios de la Embajada Argentina.

A partir del jueves 26 de marzo la agenda continuará en China. Ese mismo día, Gaido se reunirá con el embajador argentino en ese país, Marcelo Suárez Salvia, en la sede diplomática argentina.

El viernes y el sábado mantendrá encuentros con el alcalde del Distrito de Fengtai, una zona que se ha consolidado como un importante polo de alta tecnología e innovación. Allí operan empresas vinculadas a la inteligencia artificial, el desarrollo de software, el transporte inteligente y los equipos de automatización, entre ellas HANJIE Technology, reconocida por su experiencia tecnológica y sus iniciativas de cooperación internacional.

El encuentro busca intercambiar experiencias y explorar oportunidades de colaboración en áreas de interés común, especialmente en innovación tecnológica, infraestructura inteligente y desarrollo productivo. También permitirá conocer de manera directa el ecosistema tecnológico del distrito a través de visitas a empresas.

En China

Durante su estadía participará además de la Exposición Internacional de Tecnología y Equipos de Petróleo y Petroquímica de China (CIPPE), donde mantendrá reuniones con empresas vinculadas al desarrollo de sistemas de transporte rápido con riel inteligente ART (Autonomous Rail Rapid Transit).

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (22) Claudio Espinoza

La feria CIPPE es el evento más relevante de la industria del Oil & Gas en Asia y uno de los principales del mundo. Reúne a empresas líderes, proveedores tecnológicos, operadores y referentes estratégicos del sector energético.

El encuentro tiene como objetivo facilitar el acceso de empresas argentinas a nuevos mercados, generar oportunidades comerciales competitivas y fortalecer el intercambio en un ámbito de alto valor estratégico.

El domingo el intendente se reunirá con el vicepresidente de Huawei en Argentina y visitará la denominada “Ciudad Europea de Huawei” (Ox Horn) y su sala de exhibición tecnológica.

Este complejo, también conocido como “Pueblo de Europa”, es un gran campus tecnológico de la empresa donde trabajan decenas de miles de ingenieros y desarrolladores que diseñan tecnologías de telecomunicaciones, inteligencia artificial y dispositivos.

Durante la visita también recorrerá las oficinas centrales de Huawei en Shenzhen.

Por último, el lunes visitará el Centro de Monitoreo del Distrito de Longgang, considerado un ejemplo concreto de ciudad inteligente.

“Con el objetivo de transformar a la ciudad de Neuquén como una gran Metropoli, Gaido recorrerá lugares claves del continente asiático. En simultáneo la Municipalidad de Neuquén avanza con importantes obras de infraestructura como el desarrollo de la gran avenida que atraviesa toda la capital como el Plan de 3.000 cuadras de asfalto”, se indicó desde el municipio capitalino.