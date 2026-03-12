Familiares y amigos de Juan Caliani se convocan en rechazo a la impugnación de las penas por el homicidio

Este viernes a las 10:30 se realizará la audiencia para analizar el pedido de impugnación del Ministerio Público de la Defensa. La famila de Juan Caliani pide celeridad en la ejecución de la pena.

Familiares, amigos y allegados del periodista Juan Caliani , asesinado en medio de un robo, se concentrarán este viernes en el Poder Judicial para manifestar su rechazo al pedido de impugnación de la defensa de los dos jóvenes condenados . La convocatoria es a las 10:30, horario de la audiencia donde se tratará el pedido del Ministerio Público de la Defensa.

La movilización es impulsada por la familia de la víctima que sostiene que el recurso presentado busca retrasar la ejecución de la pena. Así lo explicó Julio Caliani , uno de los hermanos, a LU5, quien adelantó que estarán presentes junto a su abogado Federico Egea para pedir que el tribunal rechace la impugnación.

“Nos estamos preparando para asistir al Poder Judicial y plantear el rechazo a este pedido de impugnación”, señaló y agregó que la familia difundió un comunicado en el que ya manifestaba su postura frente al recurso de la defensa. Para la familia Caliani, el planteo tiene inconsistencias indignantes.

Julio Caliani hermano de Juan Caliani

“Creemos que hay una clara intención de dilatar los tiempos para la ejecución de la pena”, afirmó Julio Caliani. En ese sentido, cuestionó que durante la audiencia de determinación de la pena la defensa no había solicitado condenas con privación de la libertad, mientras que ahora plantea que sí exista una pena de prisión, aunque menor a la fijada por el juez. “Ahí vemos un aspecto contradictorio. Si en diciembre decían que no tenía que haber una pena con privación de libertad, ¿por qué hoy, tres meses después, lo consideran?”, planteó

Incumplimientos de los asesinos de Juan Caliani

El hermano de la víctima también recordó que, según expuso la querella durante el proceso, los dos adolescentes que en ese momento eran menores de edad, habían incumplido medidas impuestas tras un acuerdo previo realizado poco tiempo después del crimen. Ese juicio abreviado se llevó a cabo en mayo de 2024, aproximadamente un mes después del asesinato donde fueron declarados responsables.

Según señaló Caliani, durante el proceso se mencionaron distintos incumplimientos, entre ellos situaciones vinculadas al consumo de drogas y otras conductas posteriores al hecho. “Todo eso fue detallado por nuestro abogado y quedó registrado en el juicio, pero ahora en la impugnación se desconocen por completo esos incumplimientos”, sostuvo. Además, remarcó que uno de los condenados —Mateo Herrera— tenía antecedentes previos que también fueron considerados al momento de fijar la pena agravada.

De acuerdo con el fallo dictado tras el juicio, uno de los jóvenes fue condenado a 9 años de prisión como autor del homicidio y el otro a 6 años de prisión por su participación en el hecho. Las penas fueron impuestas por el juez Federico Bordón luego del proceso judicial realizado en diciembre de 2025.

egea lmplay (1)

Por su parte, Egea ya había manifestado en diálogo con LM Neuquén en Vivo que "hay algunas aseveraciones que son o bien falsas o bien falaces en relación o a la dinámica del hecho o en relación del comportamiento de los autores durante lo que fue el tratamiento de libertad asistida".

El abogado señaló que "la defensa en el momento de la cesura y en lo que fue sus alegatos de clausura planteó la no aplicación de la pena. O sea, que se tenga por cumplido el tratamiento y que en base al supuesto éxito o, lo que ellos consideraron éxito, no se aplique". Sin embargo, dijo que hubo un cambio de posicionamiento de la defensa. "Ahora plantea en realidad que no, que corresponde aplicar penas, incluso de cumplimiento efectivo, pero en contradicción con su anterior posicionamiento", señaló Egea.

"El tratamiento fue el mismo, se ventiló ampliamente durante lo que fueron las audiencias de cesura y la defensa parece haber cambiado de parecer y ahora consideraría que el tratamiento fracasó y que las penas son excesivas, contrariamente a lo que sostenían antes que era que el tratamiento había sido un éxito. Es un cambio de posicionamiento al menos raro", expresó.

La ejecución de la condena

Actualmente, la sentencia por el crimen cometido en abril de 2024 todavía no se encuentra firme. Según explicó la familia, las penas recién comenzarán a ejecutarse una vez que se agoten las instancias de impugnación previstas por el proceso judicial.

“Hasta que no se resuelva esta etapa no se puede pedir el cumplimiento efectivo de la pena”, indicó Julio Caliani. Por ese motivo, la familia convocó a una concentración frente al Poder Judicial para acompañar la audiencia y expresar públicamente su rechazo al recurso presentado por la defensa.

“Vamos con la esperanza de que el tribunal rechace este pedido. Creemos que es lo que espera la mayoría de la sociedad de Neuquén”, afirmó quien recordó que habían requerido 9 y 12 años de prisión efectiva, y las condenadas de 6 y 9 años resultaron "claramente insuficiente, a nuestro criterio, deja claramente una sensación de impunidad muy grande, ante un daño irreparable".

El comunicado de la familia ante el pedido de impugnación

El 19 de febrero tras conocerse la mpugnación presentada por el Ministerio Público de la Defensa, la familia de Juan Caliani difundió un documento público donde recordaron que el 1ª de abril de 2024 Caliani fue asesinado durante un intento de robo en su casa y que la investigación avanzó rápidamente, con pruebas que llevaron a que los dos acusados —que tenían más de 16 años al momento del hecho— reconocieran su participación en un juicio abreviado.

Luego, en diciembre de 2025, tras diez audiencias, el juez Dardo Bordón dictó la sentencia que fijó 9 años de prisión efectiva para M.H. y 6 años para J.M.. Sin embargo, en febrero de 2026 la resolución fue impugnada por la Defensa Pública Penal, que solicitó que se reduzcan las penas.

En el comunicado, la familia sostuvo que el derecho a impugnar es parte del proceso judicial, pero cuestionó los argumentos utilizados. “Es indignante cuando se recurre a la mentira o a hipótesis de hechos que ya fueron probados”, afirmaron.

ON - Marcha por Juan Caliani (3).jpg Omar Novoa

También remarcaron el impacto que el crimen tuvo en su vida cotidiana. “Desde el 1 de abril de 2024 venimos atravesando este doloroso proceso. Nos ha costado salud física y mental”, expresaron. En ese sentido, señalaron que viven con angustia el hecho de que los responsables continúen en libertad mientras la sentencia no quede firme. “No pedimos nunca venganza, pero necesitamos que esta situación que nos deja gusto a impunidad termine”, indicaron.

El documento concluyó con un mensaje dirigido a la comunidad y a los allegados de la víctima: “Queremos recordar a Juan desde su alegría y su amor por la vida, no desde las imágenes de crueldad con que nos fue arrebatado. Reiteramos nuestro pedido de justicia. Nada nos va a devolver a Juan, pero al menos podremos hacer el duelo con más paz”.