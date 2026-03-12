Qué dicen las estadísticas y cuáles son los delitos cometidos por adolescentes menores de 16 años en Neuquén

El Informe 2025 del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén registró la incidencia real de delitos juveniles. Desde 2017 el promedio anual de casos es 802.

El Gobierno nacional reglamentó su Régimen Penal Juvenil, mediante el cual la edad de imputabilidad bajó a los 14 años. Uno de los argumentos partía del “aumento de los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de "injusticia" e "impunidad". Pero, ¿qué dicen las estadísticas de Neuquén?

La Ley 27801 de Régimen Penal Juvenil conseguida en un tratamiento exprés en sesiones extraordinarias y que fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, contó con el voto afirmativo de los y las diputadas Karina Maureira (La Neuquinidad), Soledad Mondaca (LLA), Gabriela Luciana Muñoz (LLA), Gastón Riesco (LLA), y el voto afirmativo de los y las senadoras Nadia Márquez y Pablo Cervi (La Libertad Avanza) y Julieta Corroza (La Neuquinidad).

La nueva norma, que modifica el Código Penal, permite procesar a adolescentes desde los 14 años, con penas alternativas para delitos menores y un máximo de 15 años de prisión para casos graves . Según estableció en el artículo 52 la nueva ley de imputabilidad entrará en vigencia a los 180 días de su publicación, es decir, aproximadamente el 5 de septiembre de 2026.

Delitos juveniles: mínimos en las estadísticas de Neuquén

Más allá del impacto social de los casos más violentos, como el reciente asesinato del periodista Juan Caliani a mano de dos menores de edad, para entender el fenómeno es imperativo analizar el Informe Estadístico Anual 2025 del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, que ofrece una radiografía detallada del fuero penal juvenil desde enero hasta diciembre de ese año.

En primer lugar, cabe destacar que en la provincia de Neuquén, los adultos representan el 95,22 %, mientras que los adolescentes apenas el 4,78% de los casos con autor identificado, lo que desmiente su peso en el universo de delitos, según las estadísticas de denuncias provinciales.

El volumen de casos reflejado en el informe es de 856 casos con autores menores en 2025 en toda la provincia. En cuanto al promedio, fueron distribuidos en 71 casos por mes, 16 por semana y 2,3 por día.

En cuanto a los casos ingresados con autores menores de edad en la I Circunscripción (Neuquén) e interior (II, III, IV y V Circunscripción) la gran mayoría se concentra en la capital, con 733 casos en Neuquén y 123 en el interior.

Las cifras anuales son: 2017 con 808 casos, 2018 con 839 casos, 2019 con 957 casos (el punto más alto del periodo), 2020 con 595 casos (el punto más bajo del periodo), 2021 con 602 casos, 2022 con 898 casos, 2023 con 893 casos, 2024 con 772 casos y 2025 con 856 casos.

La comparativa histórica entre el 2017 y el 2025, muestra una estabilización tras años de crecimiento post-pandemia pero revelan que los delitos de menores vienen en descenso ya que la tasa de crecimiento promedio anual del sistema desde 2017 se sitúa en un 5,49%, con 802 casos anuales en promedio.

Cuántos menores de 16 años cometieron delitos en 2025

Las cifras de menores no punibles permiten dimensionar cuál es realmente el peso de los delitos cometidos por adolescentes de 14 y 15 años en Neuquén. De un total de 883 autores menores de edad en 2025, el 51,47 %, 454 tenía más de 16 años y el 48,53 %, fueron 428 adolescentes menores de 16 años.

En cuanto a la levedad o gravedad de los delitos, las estadísticas muestran que los delitos cometidos por menores de edad en la provincia de Neuquén durante el año 2025 se caracterizan principalmente por su impacto contra la propiedad y las personas, aunque la gran mayoría no se clasifican bajo la categoría de "delitos graves".

De acuerdo con los datos de la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles, los delitos se agrupan en las siguientes categorías principales según el título del Código Penal:

Delitos contra la propiedad: Son los más frecuentes, representando el 31,4% del total.

Son los más frecuentes, representando el del total. Delitos contra las personas: Constituyen el 22,1% de los casos.

Constituyen el de los casos. Delitos contra la libertad: Representan el 16,7% .

Representan el . Delitos contra la administración pública: Alcanzan el 13,2% .

Alcanzan el . Delitos contra la integridad sexual: Componen el 10,9%.

A nivel de tipos específicos, los delitos más frecuentes denunciados son:

Lesiones leves: 16,7% (114 denuncias).

16,7% (114 denuncias). Amenazas simples: 13,6% (93 denuncias).

13,6% (93 denuncias). Hurto simple: 11,1% (76 denuncias).

11,1% (76 denuncias). Encubrimiento: 9,1% (62 denuncias).

9,1% (62 denuncias). Robo simple: 9,1% (62 denuncias).

9,1% (62 denuncias). Abuso sexual simple: 8,4%

La gravedad de los hechos se puede observar en la baja incidencia de delitos de máxima gravedad y en la tipificación de otros delitos complejos, siendo que de un total de 856 casos cometidos por menores en 2025, el 9,21 %, 78 casos, representan la suma total de delitos graves identificados.

Homicidios: Se registraron 3 casos en total, 2 por homicidio agravado por el vínculo y 1 por homicidio simple.

Se registraron en total, 2 por homicidio agravado por el vínculo y 1 por homicidio simple. Delitos de integridad sexual grave: El abuso sexual con acceso carnal representa el 2,1% de los casos.

El abuso sexual con acceso carnal representa el de los casos. Uso de armas: Se identificaron casos de tenencia ilegal de arma de uso civil ( 2,6% ) y abuso de arma ( 1,6% ).

Se identificaron casos de tenencia ilegal de arma de uso civil ( ) y abuso de arma ( ). Otros hechos agravados: Las amenazas agravadas constituyen el 2,5% de los ingresos.

Solo el 7 % de los casos de delitos juveniles llega a una investigación judicial formal

Por su parte, con legajo perteneciente al 2025, los casos Judicializados son 34, mientras que en 2024 hubo unos 17 casos. La tasa de judicialización (casos que llegan a una apertura de investigación preparatoria) para el total de menores en la I Circunscripción es de apenas el 7%.

Esto implica que el 93% de los casos, donde se encuentran casi todos los autores no punibles, se resuelven a través de vías administrativas o alternativas como desestimación, archivo o la aplicación de criterios de oportunidad. Por ejemplo, el 22,6 %, unos 243, se desestimaron, 307 están en archivo y el 45 %, unos 479, fueron resueltos a través de un criterio de oportunidad.

Como señala el informe, muchos de los delitos cometidos por este grupo son de baja gravedad relativa, como lesiones leves (16,7%) o amenazas simples (13,6%), lo que facilita que el sistema fiscal optara por no avanzar con una persecución penal que hasta la reglamentación de la Ley Penal Juvenil era inviable debido a la edad del autor. En resumen, para el 48,53% de los autores, los menores de 16 años, el sistema penal en la ciudad de Neuquén actuaba como una instancia de recepción y registro, pero la respuesta legal no buscaba el castigo, sino que finalizaba en la instancia fiscal bajo la Ley 2302 sin llegar a los tribunales de juicio.