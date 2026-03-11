Buscan en la provincia a dos adolescentes que están desaparecidos

El de 18 años falta de su hogar desde hace más de una semana y radicaron la denuncia en la Comisaría 13. El de 16 años se ausentó en las últimas horas.

El Departamento Centro de Operaciones Policiales informaron a la comunidad que lanzaron una búsqueda por la desaparición de dos adolescentes, uno de 16 años, y otro de 18 años del que no se sabe nada desde hace más de una semana.

Según la denuncia que radicaron en la Comisaría 13 de San Patricio del Chañar, el adolescente de 18, cuya identidad es Ariel Alexis Ocampo , fue visto por última vez el pasado 3 de marzo a las 14.

Desde la Policía provincial se informó a la comunidad que el joven es de contextura física delgada, de 1,70 metros de altura, de tez morena, cabellos cortos y ojos marrones. Además, que fue visto por última vez en inmediaciones del estadio Ruca Che, en la capital neuquina.

Ariel fue visto con ropa deportiva: tenía puesto una remera blanca con rayas negras, tipo chomba; un pantalón buzo azul y zapatillas negras.

Ante cualquier información, la Policía solicita a la comunidad que se comunique con la Unidad Fiscal de Homicidios o bien al teléfono (299) 4855236 de la Comisaría 13 de San Patricio del Chañar.

image

Alerta Nati por un adolescente de 16 años

La Policía provincial informó que otro adolescente también es intensamente buscado en estas últimas horas para dar con su localización.

Se trata de Nahuel Mateo Cravero de 16 años quien, de acuerdo a la denuncia sobre su desaparición, es de contextura física delgada; de 1,75 metros de altura, de tez trigueña, ojos marrones y cabellos oscuros. Se desconoce cuál era su vestimenta al momento de ausentarse de su domicilio.

Ante cualquier información pidieron comunicarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o bien con la Comisaría 16° del barrio San Lorenzo cuayo teléfono es (299)-4705981.

image

A qué se debe la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.