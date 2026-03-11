El beneficio turístico que lanzó el ISSN para los afiliados que cumplan una condición

Se implementa de cara al fin de semana largo de Semana Santa. La inscripción no asegura una plaza en el beneficio.

Para el fin de semana largo de Semana Santa, el ISSN pone a disposición de sus afiliados una modalidad especial de preinscripción para estadías en sus establecimientos turísticos ubicados en destinos de la costa y cordillera.

El período de preinscripción estará habilitado del miércoles 11 al martes 17 de marzo y permitirá solicitar alojamiento en los establecimientos de San Martín de los Andes, Caviahue, Villa La Angostura, Las Grutas y Mar del Plata.

Para participar, es requisito indispensable que el titular al 4 de marzo de este año no registre deuda de coseguro ni de financiación de coseguros que vencieron hasta el 31 de enero. El sistema otorgará prioridad a quienes no hayan realizado reservas en alojamientos del ISSN durante las temporadas 2024/2025 y 2025/2026.

Es importante tener en cuenta que la preinscripción no constituye una reserva confirmada, ni asegura la plaza, sino que habilita al afiliado a ingresar al proceso de asignación de lugares hasta agotar las vacantes.

acantilado las grutas

Los afiliados podrán hacer efectiva la reserva enviando el comprobante emitido por el sistema SAU a los whatsapp 299-4201617 o 299-6341774. Quien prefiera tramitarlo presencialmente podrá acercarse a la sede de Turismo, ubicada en Buenos Aires 1103 de Neuquén Capital, o a la delegación más cercana.

Nación empezará a pagar su deuda histórica con la caja jubilatoria del ISSN

A raíz de las gestiones que realizó el gobernador Rolando Figueroa, el Gobierno Nacional comenzará a pagarle, a la provincia del Neuquén, las compensaciones por la armonización de varios puntos de la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). La deuda comenzó a gestarse en la década del ’90, cuando la provincia decidió no transferir su caja jubilatoria a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En aquella época hubo provincias que transfirieron sus cajas y otras, como Neuquén, que decidieron conservarlas. Luego, en 1999, se firmó el Compromiso Federal en el que la Nación se comprometió a financiar los déficits de los sistemas provinciales no transferidos. Y es precisamente a partir de ahí donde comenzó a gestarse la deuda acumulada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2027057923822600628?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, firmó un convenio con la provincia de Neuquén para acompañar el fortalecimiento de su sistema previsional.



En el encuentro, encabezado por la ministra Sandra Pettovello, estuvieron presentes el gobernador Rolando Figueroa y el… pic.twitter.com/QTEfnMcvij — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) February 26, 2026

Este jueves, Figueroa se reunió con el director ejecutivo de la ANSES, Fernando Omar Bearzi y firmaron un documento a partir del cual la ANSES transferirá a la provincia $48.000.000.000, en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $4.000.000.000, desde mayo próximo. Será en concepto de anticipo de capital a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional de la provincia correspondiente al Ejercicio 2026. Esto quiere decir que la deuda no está determinada, que se realiza una auditoría y que el monto al que se hizo mención es un anticipo.

“El reconocimiento y pago de la deuda que logró Figueroa es histórico. Alcanzará con recordar que esta situación comenzó a gestarse a partir de los cambios que se implementaron durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem y atravesó las gestiones de quienes lo sucedieron: Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei. También se sucedieron distintos gobernadores neuquinos”, se indicó este jueves desde el gobierno provincial.