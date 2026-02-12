Alerta Nati: buscan a dos adolescentes desaparecidos en Neuquén

Lo comunicó este jueves la Policía provincial. Solicitan que ante cualquier información se comuniquen a la comisaría primera o del Niño y el Adolescente de San Martín de los Andes.

Dos adolescentes de la provincia de Neuquén son intensamente buscados en todo el territorio durante estas últimas horas. De acuerdo a la información que suministró la Policía,uno de ellos reside en la capital neuquina y el otro en la localidad cordillerana de San Martín de los Andes .

Se trata de Juan Carlos Barnes Velezmoro, de tan solo 14 años, de quien no se informó cuándo se ausentó de su hogar. Según la denuncia radicada en la comisaría, tiene una contextura física delgada, de una altura de 1,70 metros. Lo describieron como un joven de tez blanca, ojos oscuros, cabellos semilargos de color negro. Se desconocía cómo estaba vestido al momento de ausentarse.

Ante cualquier información comunicarse con la Unidad Fiscal de Homicidios, a la Comisaría Primera o bien al. (299) 4424046.

image

El otro adolescente tiene 15 años y está identificado como Benjamín Alejandro Gingins. Siempre de acuerdo a la información que suministró la Policía, es de una contextura física delgada, es de tez blanca, ojos marrones y cabellos oscuros.

Al momento de ausentarse, vestía un buzo tipo canguro gris, pantalón gris, chaleco celeste negro,y zapatillas negras.

Solicitan a la comunidad, que ante cualquier dato sobre su paradero,podrán comunicarse al Juzgado de Familia o a la Comisaría de la Mujer, el Niño y el Adolescente de San Martín de los Andes, teléfono 101-2972- 412589

image

A qué se debe la Alerta Nati y qué es

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.