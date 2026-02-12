Reforma laboral: qué opinan los políticos, sindicatos y empresarios de Neuquén

A favor y en contra, las distintas organizaciones de Neuquén se expresaron sobre el proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado.

El proyecto de ley de Modernización Laboral, también conocido como reforma laboral obtuvo anoche la media sanción tras un extenso debate en el Senado. Mientras los gremios se manifestaban en Neuquén capital para oponerse a los cambios, los tres senadores de Neuquén dieron su voto a favor para permitir la aprobación de la iniciativa oficialista. El tema divide aguas entre sindicatos, partidos y empresarios en la provincia.

Si bien el voto de los dos referentes neuquinos de La Libertad Avanza (LLA) , Nadia Márquez y Pablo Cervi , ya estaba claro, la postura que más sorprendió fue la de la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que votó a favor en la general pero se abstuvo de acompañar algunos artículos.

En una entrevista radial, la legisladora nacional justificó su votación. "Como senadora represento a la provincia y tomo decisiones sobre miles de neuquinos, y por eso quiero tener toda la información. Me siento a charlar con todos", dijo sobre el trabajo previo que hizo al debate, para recopilar la postura de los neuquinos con respecto al proyecto. "Yo anoche no le dije sí a Milei, le dije sí a miles de neuquinos que esperaban que haya una modernización, con ciertos reparos", aclaró.

Por su parte, Márquez celebró la aprobación en la Cámara Alta de una medida que busca empujar la plataforma de gobierno de su partido. “Tenemos una vocación reformista. Nos hemos preparado toda la vida para momentos como este. Estamos muy contentos de acompañar al presidente en estos cambios que hemos pregonado para la Argentina”, había indicado en una entrevista con LU5.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Cervi (@cervipablo)

“Que muchos sindicatos mafiosos estén en contra ya es una buena señal de la ley. Si les preguntás por qué no están de acuerdo, no tienen idea, no han leído el proyecto”, lanzó Márquez ante la respuesta de los sindicatos, que marcharon por la ciudad para exigir a los senadores que no aprueben la iniciativa.

La media sanción también fue celebrada por Cervi, que publicó un mensaje contundente a favor del sector privado. "Se termina la industria del juicio que funde pymes y asfixia a emprendedores. Con esta reforma eliminamos trabas para que contratar deje de ser un riesgo y vuelva a ser una oportunidad", aseguró.

La postura de los sindicatos

Este miércoles, miles de personas coparon las calles de Neuquén capital para expresar su rechazo a la normativa. La movilización fue convocada por los principales sindicatos de Neuquén y contó, entre los expositores, con referentes de gremios agrupados en CGT y CTERA, entre los que se contaban empleados estatales, de comercio, sanidad, energía, servicios y distintos sindicatos del sector privado.

Marcelo Guagliardo, ex secretario general de ATEN y miembro de CTERA, afirmó que “el gobierno nacional y los actores políticos tienen que saber que esta es una cuestión rechazada por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras organizados”.

Marcha contra la reforma laboral en Neuquen

Ramón "Colo" Fernández, secretario general del Centro de Empleados de Comercio sostuvo que la convocatoria responde al rechazo de un proyecto que, según afirmó, “no trae ninguna solución para el mundo del trabajo ni para los trabajadores de la Argentina”.

Por su parte, Luis Querci, secretario general de UPCN, definió la movilización como “otra jornada histórica” a nivel nacional. “No es modernización ni flexibilización; siempre termina atacando los derechos de los trabajadores. Por eso nos van a tener siempre en la calle y luchando”, afirmó.

Los gremios de trabajadores petroleros, que constituyen un importante eslabón en la cadena laboral y económica de la provincia, también expresaron una postura de rechazo hacia la iniciativa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario LM Neuquén (@lmneuquen)

La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) rechazó la reforma de manera absoluta, calificándola como un “grave atraso” que atenta contra las vacaciones, las indemnizaciones y la negociación colectiva. Mario Lavia, secretario general de la federación, ratificó su respaldo a las medidas que determine la CGT en defensa del trabajo.

Por su parte, Marcelo Rucci, titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, ya había dejado clara su posición durante el acto de asunción de su nuevo mandato al decir que no apoyarían ninguna flexibilización que afecte la dignidad del trabajador. "Vaca Muerta es posible con los trabajadores adentro", sentenció el dirigente, quien subrayó que el sacrificio de jornadas de 12 horas y la ausencia familiar deben respetarse.

Qué dicen los empresarios

Tanto el arco político como los empresarios y referentes sindicales coinciden en un punto: la necesidad de reducir las tasas de empleo informal, también llamado trabajo en negro, en Neuquén y en todo el país.

Ezequiel Sánchez Salas, de la consultora de Recursos Humanos Sánchez Salas, explicó que no hay datos concretos sobre las cifras de trabajo informal en Neuquén, pero que se puede proyectar la cifra que se estima a nivel nacional, y que representa el 40% de la población económicamente activa. Además, consideró que cada vez se dan más casos de pluriempleo o de búsqueda de ingresos en el mercado informal para complementar los bajos salarios.

CONVENIO GOBIERNO ACIPAN.jpg Firma del convenio entre el Gobierno y ACIPAN.

"El sueldo promedio en Neuquén es de 3 millones de pesos. Neuquén lidera la creación de empleo privado, de salarios del sector privado pero también del costo de vida", dijo ante los micrófonos de LU5, para contrastar así los valores que, más allá de su peso nominal, tienen que afrontar gastos más altos que en otras provincias.

En ese sentido, desde la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) aclararon que bajar el costo salarial es la clave para sumar más personas al trabajo registrado.

"Si realmente querés sacar el trabajo en negro, el empleo informal, hay que tentar al empleador con una baja en aportes y contribuciones", dijo Daniel González, secretario de ACIPAN. Y agregó: "En la medida que se integre más gente, la base contributiva se va a ampliar y va a ser más bajo el aporte, también afecta a los aportes jubilatorios, está todo relacionado".

Acipan apta portada

Carlos Alguero, secretario de la Cámara, opinó en el mismo sentido. Además de reclamar por la fuerte presión impositiva, que es del 60% sobre el valor final que paga el consumidor y reduce la competitividad de la industria local, aclaró que los costos laborales son tan altos que se hace imposible reducir los precios, por ejemplo, en el rubro textil. "Si un trabajador gana un millón de pesos, hay que darle 500 mil al Estado, no se puede sostener eso vendiendo remeras a 20 mil pesos", se lamentó en una entrevista radial.

En un primer momento, ACIPAN comunicó una postura crítica con algunos puntos del proyecto. "Si bien compartimos la necesidad imperiosa de modernizar el marco laboral para promover el empleo genuino, reducir la informalidad y aliviar la carga sobre las PyMEs —principal motor productivo de la provincia—, consideramos que el texto actual incluye disposiciones que resultan regresivas y que comprometen seriamente la estabilidad y la previsibilidad de las pequeñas y medianas empresas neuquinas", habían afirmado en un comunicado.

"Estuvimos reunidos dos horas con Riesco y Cervi y le planteamos en lo que desistíamos, el aporte patronal de la INACAP, le planteamos que eso no se podía sacar y aparentemente ha tenido éxito. Es un 0,5% pero significa mucho para las cámaras", dijo González sobre los puntos que negociaron con el oficialismo.

Tras la media sanción, y a través de un comunicado, desde la entidad empresaria señalaron que el resultado “marca un paso decisivo en la modernización del marco laboral argentino” y lo interpretaron como un avance en términos de previsibilidad y seguridad jurídica para el sector productivo. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde continuará el debate.

El proyecto apunta a introducir cambios en el esquema de indemnizaciones, promover la formalización del empleo y habilitar herramientas orientadas a incentivar la contratación registrada y la inversión. Para ACIPAN, se trata de instrumentos necesarios para actualizar una normativa que consideran desfasada frente a las actuales condiciones económicas.

Las posturas de otros partidos

Con media sanción, el proyecto de la Reforma Laboral deberá debatirse también en la Cámara de Diputados, que cuenta con tres voces neuquinas que ya marcaron un claro apoyo a la medida.

Además de los tres diputados libertarios y la banca de La Neuquinidad, ocupada por Karina Maureira, en la Cámara Baja hay un representante neuquino que ya adelantó su rechazo a la reforma. Pablo Todero, de Unión por la Patria, busca impulsar otro tipo de modificaciones para modernizar el trabajo sin avasallar los derechos laborales. "Mientras el Gobierno de Milei avanza con una reforma laboral que precariza el trabajo y recorta derechos, desde el peronismo presentamos una alternativa acorde a las necesidades actuales y las tendencias que se están impulsando en el mundo", escribió.

Pablo Todero (1).jpg

César Parra, del Partido Obrero, también dio su postura en rechazo "a la idea de que esta reforma va a generar trabajo y que va a erradicar el trabajo en negro, ya hemos tenido tres reformas en este país y nunca se generó empleo".

El referente del PO aclaró: "Hace un año se eliminaron las multas al trabajo en negro y se han perdido 300 mil puestos de trabajo. Llamamos a la población a intervenir, afecta a públicos, privados y a informales también. Al alargarse la jornada laboral va a haber menos horas disponibles y el trabajo que puedas conseguir, si es que conseguís, va a ser en peores condiciones".

Desde la UCR neuquina, por su parte, dieron su respaldo al voto que emitieron los senadores de su partido en la sesión de este miércoles. "En los tiempos de la robótica, la inteligencia artificial y el trabajo remoto, seguimos con leyes y CCT de la década del ‘70 que legislan sobre ascensoristas y mecanógrafos", publicó Juan Peláez, el referente del radicalismo en Neuquén.

A través de un comunicado en redes sociales, agregó: "Hay que apoyar a las pymes como generadoras de empleo manteniendo el régimen protectorio del trabajador, disminuir los costos laborales y terminar con los privilegios de los sindicalistas. En especial terminar de una vez por todas con la cuota sindical compulsiva que no es más que un impuesto parafiscal que termina en los bolsillos de los sindicalistas, aumenta los costos laborales y el “costo argentino” a la hora de exportar nuestros bienes y servicios".