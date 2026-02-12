Reforma Laboral: el Senado aprobó el proyecto de ley en general

A la 1.22 del jueves 12 de febrero, en la sesión extraordinaria del Senado de la Nación, se aprobó por mayoría el proyecto de ley de la reforma laboral, denominada como "Modernización laboral". La votación final fue de 42 votos a favor y 30 en contra.
Tras los cambios acordados, el Gobierno Nacional daba por hecho, en las primeras horas del miércoles, que tenía los votos para aprobar el proyecto en el Senado. La sesión comenzó pasadas las 11. Se esperaba que a la medianoche se votará, sin embargo, el debate se extendió hasta pasadas la 1 del jueves.
En la previa, y para garantizar su aprobación, hubo modificaciones negociadas con bloques aliados y mandatarios provinciales, con el objetivo de lograr la media sanción.
Mientras tanto, durante la tarde del miércoles, en la calle se convocaron diferentes gremios de la CGT y fuerzas políticas que reclamaron contra la iniciativa. Hubo incidentes, balas de goma y varios detenidos.
Al momento de la votación, se hicieron presentes en el recinto Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, mientras que la presidencia del cuerpo estaba a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 11-02-26
Live Blog Post
12-02-2026 01:42
Las primeras repercusiones de la aprobación del Senado
El presidente Javier Milei vio el debate del Senado desde Olivos, mientras que posteaba al término de la votación su satisfacción por el respaldo de la Cámara Alta a su proyecto de reforma laboral. Para el mandatario fue un hecho "histórico".
Mientras que desde el mismo palco del recinto, donde presenció el último tramo del debate, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también dio su parecer de forma escueta y emulando a los discursos norteamericanos escribió: "Dios bendiga a la República Argentina".
También posteó tras la media sanción de la reforma laboral, el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema", escribió y felicitó a los senadores que lo permitieron. Y agregó: "Siguiendo la decisión del presidente @JMilei de avanzar con las reformas estructurales que la Argentina necesita, ahora vamos a dar el debate en @DiputadosAR para convertirla en ley".
Patricia Bullrich: "Que los argentinos sientan que van a tener futuro"
En el cierre del debate, Patricia Bullrich defendió la reforma como “un cambio profundo” que —según afirmó— se intentó impulsar sin éxito desde el retorno de la democracia. Sostuvo que el sistema actual “condenó a millones de argentinos a la informalidad” y responsabilizó al peronismo por el nivel de empleo no registrado. “No se crea trabajo con una relación laboral obsoleta ni con un país anclado en el pasado”, señaló.
La senadora argumentó que el proyecto busca simplificar un entramado normativo que calificó como “una maraña imposible de atravesar” y generar reglas claras para promover competitividad, inversión y empleo privado. En ese marco, planteó que la Argentina necesita bajar la presión fiscal, reducir el empleo público y garantizar seguridad jurídica para integrarse al mundo y ampliar su base empresarial.
Uno de los ejes centrales fue la reforma del esquema de litigios laborales. Bullrich sostuvo que es necesario “derribar la industria del juicio” y afirmó que la iniciativa apunta a evitar “litigios inventados” que, según dijo, afectan a las PyMEs. Confirmó que se mantiene la indemnización de un salario por año trabajado sin tope, aunque con una actualización “previsible: inflación más 3%”, y defendió la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como mecanismo de garantía.
También respaldó cambios en formación profesional, banco de horas y régimen de vacaciones, y planteó límites a bloqueos y asambleas sindicales. “Estamos generando que contratar en Argentina no sea un acto de riesgo”, resumió, al asegurar que la ley busca fomentar el empleo formal, en especial entre los jóvenes.
Live Blog Post
12-02-2026 00:26
José Mayans: "Es inconstitucional"
En el tramo más crítico del debate, ya sobre el cierre, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó la validez constitucional del proyecto y apuntó contra la forma en que se llevó adelante el tratamiento en el recinto.
“Este proyecto, así como está redactado, es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica”, sostuvo el senador formoseño. Además, advirtió que la iniciativa “toca 41 leyes” y remarcó que “esto no se puede tratar en un día”, en referencia a la extensión y complejidad de las modificaciones propuestas.
Mayans también cuestionó la dinámica del debate parlamentario. “Hay gente que tiene esta actitud de atropello al otro”, afirmó, y vinculó la reforma laboral con lo que definió como un modelo económico ya aplicado en otras etapas del país. Según expresó, “este modelo, que ya fue probado en Argentina, fracasó con la dictadura del 55, con la del 76, con De la Rúa y con Macri, y no tiene otro destino con Milei”.
En el plano económico, advirtió que el esquema que impulsa el oficialismo “trae alto endeudamiento” y recordó antecedentes provinciales. “Con este modelo terminaron 14 provincias con bonos. Ya fracasó”, señaló, al plantear que las consecuencias fiscales y financieras de políticas similares ya fueron experimentadas en el país.
Al cierre de su intervención, el senador planteó el debate: "La ley dicen que va a crear empleo, que va a traer inversiones, que la ley (que tenemos) es obsoleta... ¿Las ocho horas de trabajo, vacaciones, indemnizaciones? ¿Pueden explicar? Son todos enunciados, cascara vacía".
"Yo diría que lamentablemente, se perdieron una gran oportunidad para tratar un tema que es absolutamente serio, ustedes saben que esto es un desastre en materia legislativa" finalizó.
Live Blog Post
11-02-2026 22:06
Hay confianza en el oficialismo
En el clásico "poroteo" que se realiza para estas instancias parlamentarias, la cuenta le estaría por demás favorable al gobierno de La Libertad Avanza. Se especula por estas horas que la votación podría salir 42 a 30 a favor del proyecto de "Modernización Laboral", para de esta manera obtener la media sanción, que luego deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados.
Tal es así la confianza, que la propia Patricia Bullrich, subió un posteo en la red social "X" adelantándose a un festejo que podría darse a la medianoche. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza publicó "TENGO UN FEELING" (sensación/intuición), acompañado de música clásica y que reza: "La modernización laboral más importante de los últimos 50 años".
Corroza acompaña pero se abstendrá en un titulo del proyecto
La senadora neuquina Julieta Corroza (La Neuquinidad) anticipó el acompañamiento en general al proyecto de reforma laboral, aunque marcó límites claros en artículos vinculados a sectores estratégicos para la provincia. En su exposición, sostuvo que “Argentina necesita actualizar las reglas que hoy desalientan la contratación formal, especialmente a las pequeñas y medianas pymes”, al considerar que el marco vigente “no deja que puedan sostenerse o crecer para tomar nuevos desafíos”.
“Modernizar el marco normativo no es ceder derechos, al contrario, es garantizar y generar previsibilidad”, afirmó. En esa línea, señaló que la legislación laboral actual “tiene 50 años y ya es obsoleta” y pidió observar “todo lo que cambió en ese tiempo: la tecnología, la comunicación, la forma de producir y también profundamente el mundo del trabajo”. Según planteó, la actualización normativa debe generar “condiciones favorables de inversión, pero sobre todo de creación de empleo formal”.
Corroza vinculó su postura con la experiencia de gestión en Neuquén y destacó el peso de la provincia en la economía nacional. Recordó que en la última década fue la jurisdicción que más creció, alcanzando el 4,4% del PBI nacional, y que actualmente participa de alrededor del 5,2% de las exportaciones argentinas. “Neuquén es estratégica para el crecimiento del país”, afirmó.
También repasó el diagnóstico social al inicio de la actual gestión provincial. Señaló que se encontraron con “más de 22 mil personas en planes sociales” y que esa situación derivó en un esquema que calificó como “una estafa no solamente económica, también moral”. Según detalló, tras auditorías y programas de capacitación se redujeron 17 mil planes y se implementó el programa “Emplea Neuquén”, con un sistema público de empleo orientado a vincular oferta y demanda laboral. “Logramos que más de cinco mil puestos privados se generaran en los últimos dos años”, sostuvo.
La senadora destacó además la puesta en marcha de herramientas como “Invierta en Neuquén”, orientadas a brindar previsibilidad y seguridad jurídica a quienes producen en la provincia, junto con medidas de reducción de impuestos provinciales, acceso a créditos y lotes en parques industriales. “Protegemos al trabajador, pero también generamos condiciones para que las empresas inviertan y crezcan, garantizando estabilidad fiscal”, afirmó, y agregó que en los últimos dos años se abrieron 100 nuevas empresas en territorio neuquino.
En el tramo final de su discurso, Corroza confirmó que acompañará el proyecto en general, pero no todos los títulos. “Modernizar sí, retroceder no”, expresó. Anticipó que no respaldará disposiciones que puedan afectar derechos o poner en riesgo sectores como la industria hidrocarburífera y la construcción, claves para la economía provincial. En particular, señaló que se abstendrá en el título referido al banco de horas y al componente remunerativo, al considerar que son aspectos sensibles para la productividad neuquina.
“Defender Vaca Muerta no es defender una roca, es defender a los trabajadores que todos los días la hacen producir, a las familias que viven de esa actividad y al desarrollo”, concluyó.
Live Blog Post
11-02-2026 20:24
Moisés confirmó su voto contra la Reforma Laboral y criticó al peronismo
Tras más de siete horas de sesión extraordinaria, la senadora jujeña Carolina Moisés cuestionó con dureza el debate por la Reforma de Modernización Laboral y confirmó que el bloque Convicción Federal votará en contra del proyecto.
Durante su intervención, sostuvo que la iniciativa “no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, aunque aclaró que el país necesita una reforma laboral, pero “no es esta”. También remarcó que su voto responde a la defensa de los trabajadores jujeños.
Moisés fue autocrítica con el último gobierno del Frente de Todos y señaló que el peronismo, que históricamente tuvo al trabajador como columna vertebral, “no haya podido estar a la altura de las circunstancias”. Además, lamentó que las gestiones de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no hayan impulsado una reforma en ese sentido.
La legisladora también apuntó contra su propio espacio al afirmar que el interbloque “no ha tenido una propuesta superadora en este debate” y que el peronismo se fue reduciendo “a un debate de cúpulas”, alejándose de la realidad social.
Finalmente, tras respaldar previamente el Presupuesto 2026, Moisés ratificó su rechazo a la reforma junto a los demás integrantes de Convicción Federal y respondió a críticas en redes sociales provenientes de sectores de Unión por la Patria, al asegurar que su voluntad “no está conducida por una persona, ni por un partido”.
Live Blog Post
11-02-2026 17:30
Martín Soria: "Quieren llevarnos a 1880"
El senador rionegrino sostuvo que la iniciativa “precariza a los trabajadores” y apuntó contra el oficialismo por las modificaciones procesales en materia laboral. Durante el debate en el Senado por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, el senador Martín Soria (Río Negro) lanzó duras críticas contra el proyecto y contra los legisladores libertarios, a quienes acusó de no haber defendido el contenido de la iniciativa en el recinto.
“No defendieron un solo artículo”, afirmó en referencia a los senadores oficialistas, y sostuvo que la propuesta implica un retroceso en materia de derechos laborales.
En su exposición, Soria comparó la reforma con una etapa previa a la consolidación de derechos laborales en el país: “Dicen que es la Argentina de 1880. En ese momento las mujeres no votaban, no había vacaciones pagas, había trabajos de más de 12 horas y trabajo infantil” y agregó: “Este mamarracho viene a perjudicar y precarizar a los trabajadores, llevarlos a 1880, donde no había derechos para ningún trabajador”.
El legislador advirtió que, de aprobarse, “esta ley va a traer numerosas y negativas consecuencias al pueblo trabajador” y la definió como “un plan de despido masivo para grandes empresas”.
Cambios procesales en el fuero laboral
Uno de los ejes de su intervención estuvo centrado en las modificaciones procesales incluidas en el proyecto. Según sostuvo, “van a modificar sustancialmente los procesos en el marco del reclamo laboral que hagan los argentinos”.
“Contiene reformas procesales de las que nadie habla. Esto es lo que revela el espíritu del plan que quieren llevar adelante”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó que la iniciativa “habilita la recusación sin causas de jueces y camaristas, para que se dilaten los procesos laborales”, lo que —según planteó— afectará a los trabajadores que inicien reclamos judiciales.

Al ideólogo de la precarización laboral que quieren vender como “modernización” lo conocemos todos: DESTRUC-ZENEGGERSabemos cómo termina esta película, en 2001 y en 2016 aplicaron la misma receta. El costo lo pagó el pueblo. Esta reforma es un plan oficial de despidos masivo. pic.twitter.com/udxgsGTcEk
Durante su discurso, Soria también vinculó la reforma con decisiones económicas adoptadas por el Ejecutivo. “A espaldas del pueblo argentino”, expresó, y mencionó “lo que hicieron con las reservas de oro, el pedido de dinero al FMI y al Tesoro de Estados Unidos, entre otros”.
Además, sostuvo que existen funcionarios del Gobierno que “gozan cuando hay empresas argentinas que cierran” y comparó la actual gestión con la de Mauricio Macri. “En cuatro años de Macri cerraron 20 mil empresas; con ustedes, en dos años ya cerraron 21 mil pequeñas y medianas empresas”, afirmó.
Por último, señaló que la generación de empleo no depende exclusivamente de una ley y recordó antecedentes parlamentarios. “Sabemos que para crear empleos no se hace con una ley. Lo sabe bien Patricia Bullrich, que terminaron tratando de coimear gente con la Banelco en 2001, con De la Rúa, antes de que se prenda fuego la Argentina”, expresó.
Live Blog Post
11-02-2026 13:19
Mariano Recalde: "el proyecto es absolutamente desequilibrado"
El senador de Unión por la Patria Mariano Recalde cuestionó el proyecto impulsado por el oficialismo y lo definió como una ley “absolutamente desequilibrada”, orientada —sostuvo— a beneficiar a las empresas en detrimento de los trabajadores. Durante una extensa intervención en el recinto, afirmó que el oficialismo no pudo señalar “un solo artículo” que mejore la situación laboral y advirtió que la iniciativa avanza sobre derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, en particular el artículo 14 bis.
Uno de los ejes centrales de su exposición fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que calificó como “el punto más escandaloso” del proyecto. Recalde comparó el esquema con el sistema de las AFJP y sostuvo que el fondo “desprotege frente al despido arbitrario”, subsidia cesantías y desfinancia a la Anses, al tiempo que beneficia a administradoras privadas y a grandes empresas. Según explicó, el mecanismo perjudica especialmente a las pymes, que necesitarían años de aportes para cubrir una eventual indemnización, mientras que las compañías de mayor tamaño podrían hacerlo en plazos más breves.
El legislador también rechazó el argumento oficial de que la reforma generará empleo registrado. En ese sentido, recordó que en anteriores procesos de flexibilización laboral —como en la década del noventa, durante el gobierno de la Alianza o con reformas recientes— no se registraron aumentos sostenidos del empleo formal. Por el contrario, señaló que en el último año y medio se produjo una caída en la cantidad de trabajadores registrados y el cierre de empresas. En contraste, reivindicó el período 2003-2015, cuando —según afirmó— se crearon millones de puestos de trabajo y más de 230 mil empresas, aun con un marco de mayores derechos laborales.
Recalde también cuestionó los cambios en materia de litigiosidad laboral. Denunció que el proyecto endurece sanciones para trabajadores que reclaman derechos mientras elimina penalidades para empleadores con conductas temerarias o evasivas. En su exposición, advirtió que la iniciativa limita el principio del in dubio pro operario, altera el criterio de la norma más favorable y prioriza convenios por empresa aun cuando resulten menos beneficiosos que los sectoriales, lo que —según planteó— afecta pilares centrales del derecho laboral.
Entre otros puntos, señaló que la reforma amplía los períodos de prueba, facilita despidos sin preaviso, modifica la protección de trabajadoras de casas particulares y excluye a trabajadores de plataformas digitales y a quienes firman contratos de locación de servicios del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese contexto, sostuvo que el proyecto refuerza la idea de que “vale más lo que se firma en un papel que lo que ocurre en la realidad”, en contradicción con la doctrina constitucional en materia laboral.
En el tramo final de su intervención, el senador negó que la iniciativa tenga un carácter “moderno” y afirmó que retoma contenidos de reformas laborales del pasado. Además, indicó que el problema central de los trabajadores es la pérdida de poder adquisitivo, con salarios por debajo de la inflación y paritarias con límites. “Esta ley busca equiparar para abajo y legalizar incumplimientos”, expresó.
Finalmente, adelantó que el bloque de Unión por la Patria votará en contra en general, aunque dejó abierta la posibilidad de discutir en particular artículos específicos durante el tratamiento parlamentario.
Live Blog Post
11-02-2026 12:46
La Neuquinidad aportó al quórum
El oficialismo consiguió las voluntades necesarias para el debate a raíz de los acuerdos que realizó con diferentes bloques y los espacios representan a los gobernadores.
Además de La Libertad Avanza, también dieron pie al inicio del debate la UCR y un conjunto de bloques provinciales y aliados. Senadores el Frente Cívico de Córdoba, Provincias Unidas, Independencia, Primero los Salteños, Despierta Chubut y el Frente Renovador de la Concordia, el Frente PRO, que sumó varias bancas clave para alcanzar el número reglamentario, y Julieta Corroza de La Neuquinidad.
Live Blog Post
11-02-2026 12:16
Empezaron las polémicas en el debate
El Senado de la Nación ya discute el proyecto de reforma laboral enviado por el Poder Ejecutivo y comenzaron las rispideces entre el oficialismo y la oposición. En el comienzo del debate, el miembro informante cedió la palabra a dos senadores para que realicen una presentación técnica sobre los cambios introducidos desde diciembre.
Ante esto, el formoseño José Mayans señaló que no medió un pedido formal para ceder la palabra y por tanto se estaba alterando el orden del debate.
Live Blog Post
11-02-2026 11:15
Hay quórum: empieza el debate por la reforma laboral
Después de una serie de negociaciones y concesiones que le garantizarían el triunfo, el oficialismo enfrenta este miércoles su primera batalla legislativa del año.
En primera instancia, La Libertad Avanza consiguió las voluntades necesarias para dar inicio al debate. No dieron quórum los 28 senadores del PJ, incluidos los representantes de Santiago del Estero y los de Convicción Federal, ni tampoco los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia.
Live Blog Post
11-02-2026 11:04
La mesa política de Javier Milei se instala en el Senado para evitar sobresaltos
Este miércoles se debate la reforma laboral y el Presidente no quiere sobresaltos. Si bien, presuntamente los números están, el jefe de Estado le indicó a la mesa política, integrada por sus ministros más cercanos, que se instalen en el Senado para monitorear el debate y negociar en caso de que sea necesario.
Ante esta solicitud, la secretaria General, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de Diputados, Martín Menem' estarán presentes en la Cámara alta. El asesor Santiago Caputo, mientras tanto, estará activo desde la Casa Rosada.
Live Blog Post
11-02-2026 10:50
Patricia Bullrich: "Es la reforma más importante de los últimos 50 años"
En el ingreso a la Cámara alta la exministra de Seguridad habló con los medios y aseguró que el dictamen “tuvo la participación de todos aquellos que son reformistas. Es una reforma importantísima en 50 años que se ha logrado. Ningún gobierno lo ha logrado, nosotros lo vamos a lograr”.
Bullrich logró sellar ayer un acuerdo con los bloques aliados al oficialismo para avanzar en la aprobación de la nueva legislación que, de tener luz verde este miércoles, será remitida a la Cámara de Diputados.
También negoció con la Confederación General del Trabajo (CGT) que pujó con fuerza, a través de gobernadores, para dilatar la quita de los aportes solidarios, un tema sensible, al igual que los artículos que recortaban Ganancias a las empresas.
Live Blog Post
11-02-2026 10:47
Nadia Márquez: "Si los sindicatos mafiosos están en contra, es una buena señal"
En la antesala de la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora nacional de la Libertad Avanza por Neuquén, Nadia Márquez, salió con los tapones de punta a respaldar la reforma laboral que tratará el Senado y lanzó duras críticas contra sectores sindicales como la CGT que convocaron movilizaciones en todo el país.
Lo hizo en declaraciones al programa Línea Abierta de LU5, donde confirmó que el oficialismo del presidente Javier Milei logró cerrar un acuerdo con espacios dialoguistas para reunir los votos necesarios.
Márquez subrayó que La Libertad Avanza no cuenta con mayoría automática en la Cámara alta y que el texto final -que leyó ayer la senadora Patricia Bullrich con las modificaciones- es producto de meses de negociación.
Live Blog Post
10-02-2026 08:26
28 modificaciones y eliminación del debate de Ganancias
El oficialismo trabajó con los bloques aliados para lograr los consensos. Según confirmó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, acordaron 28 modificaciones al proyecto original.
Y confirmó que sacaron el capítulo de Ganancias, que era el principal reclamo de los gobernadores.
Live Blog Post
11-02-2026 08:14
Marcha de la CGT
La contracara de esta sesión clave para el Gobierno de Javier Milei, será la marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este miércoles por la mañana, que ya sumó la adhesión de distintos gremios y agrupaciones en distintos puntos del país.
Está previsto un fuerte despliegue de las fuerzas federales y se colocará vallado policial en zonas críticas como la Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso.
La protesta principal se concentrará en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 15. Además, se realizarán movilizaciones similares en las sedes de las casas de gobierno en diversas provincias del país.
