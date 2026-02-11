Heroico rescate de un Policía a un perro en el canal de riego

El efectivo no se encontraba en funciones. Sin embargo, no dudó en actuar para ayudar al indefenso animal.

Un policía salvó a un perro que era arrastrado por el agua.

Miguel Aravena , un policía de la División Tránsito Villa Obrera de Centenario, salvó a un perro que se ahogaba en el canal de riego de Vista Alegre . El miércoles 11 por la tarde mientras andaba en bicicleta junto a su hermana observó que el can era arrastrado por el agua.

Según informó Centenario Digital en el sector de la Ruta Vieja, entre las calles 11 y 12 no había nadie mas que ellos para salvarlo. Miguel no dudó ni un minuto y se arrojó al agua con la ropa deportiva y allí pudo agarrar al animal, costó que lo sacara debido al peso, pero igualmente logró hacerlo.

De acuerdo al relato, el perro luego continuó hacia otro sector de las chacras cansado aún de tanto haber intentado salir. La acción del efectivo fue fundamental para que el animal pudiera salir. De no estar presente, otro hubiera sido su destino como otros canes que han caído al canal principal.

rescate policía perro (1)

Dramático rescate en Buta Ranquil: un perro estuvo atrapado cuatro días en una mina y fue salvado por los bomberos

Semanas atrás, en Buta Ranquil, un perro llamado Poroto fue rescatado sano y salvo después de permanecer cuatro días atrapado en una mina de carbón abandonada.

El operativo, coordinado por los Bomberos Voluntarios, comenzó el martes al mediodía en el sector La Tungar y duró más de tres horas debido a la peligrosidad del terreno.

El rescate se desarrolló en un terreno con grietas profundas y riesgo de derrumbe, lo que hizo necesario el uso de drones y cuerdas especializadas, según informó TN.

Según informaron desde el cuartel, al recibir la alerta a las 13.20, el equipo se trasladó rápidamente y confirmó que el perro no podía salir por sus propios medios. La operación requirió coordinación constante y experiencia para garantizar la seguridad de Poroto y del personal.

perro rescatado buta ranquil 2

Tras el rescate, Poroto fue revisado por veterinarios y no presentó heridas visibles.

Desde Bomberos Voluntarios recordaron que las minas abandonadas del norte neuquino son altamente peligrosas, con riesgo de derrumbe y acceso limitado.

Advirtieron que cualquier intento de rescate sin entrenamiento puede ser extremadamente riesgoso y destacaron la importancia del rol de los bomberos en emergencias dentro de la provincia.

Insólito en Vista Alegre: la vaca Lola cayó al canal de riego y fue rescatada con sogas

A finales de septiembre del año pasado, un hecho tan llamativo como inusual sorprendió a la comunidad de Vista Alegre Sur: una vaca terminó dentro del canal principal de riego y tuvo que ser rescatada por los bomberos voluntarios de Centenario. La escena, que rápidamente captó la atención de los vecinos, se convirtió en la anécdota de la jornada y generó alivio cuando finalmente se confirmó que el animal estaba sano y salvo.

El episodio ocurrió en horas de la tarde del sábado 28 de septiembre, en el sector de la ex Ruta 234, entre las calles 11 y 12. Allí, el bovino —apodado “Lola” por sus dueños— quedó atrapado luego de caer al cauce de agua.

De acuerdo a la teoría de cómo Lola llegó allí, se presume que la vaca se acercó al canal en busca de agua para beber, una práctica habitual en las zonas de chacras y riego. Sin embargo, en una maniobra desafortunada, perdió el equilibrio y terminó en el interior del canal.