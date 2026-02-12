Reforma Laboral: el mercado de trabajo en deterioro reemplaza asalariados por independientes

Mes a mes salen de las empresas ejércitos de trabajadores asalariados y pasan a engrosar las filas de los monotributistas. Los cambios aprobados en el Senado tratan de poner paños frios pero no revierten la situación.

Los trabajadores de app seguirán fuera de todo a pesar de la reforma laboral.

Hay un notorio deterioro del mercado laboral argentino , al cual la reforma laboral trata de poner algún paño frío , aunque la tendencia de fondos es negativa. Mes a mes cae la cantidad de asalariados y crecen los independientes.

La industria y el comercio están expulsando trabajadores , mientras que se crea un nuevo ejército de independientes bajo la forma de monotributistas en situación precaria. La reforma no mejorará eso para aquellos que trabajan con aplicaciones, por ejemplo.

El texto de la ley aprobada señala que si una persona trabaja para una empresa emitiendo facturas, no hay relación de dependencia. Ese tipo de situaciones pueden generar conflictividad laboral. El propio Estado estaba lleno de personas contratadas que emitían comprobantes. Desde que llegó la actual administración el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, finalizó los contratos de mas de 60.000 personas .

En el caso de las empresas, ese tipo de relación puede generar juicios posteriores que ahora la reforma trata de evitar. Es una consagración de la informalidad. En otras palabras, las personas seguirán en situación precaria, pero ahora en blanco.

Y es que si bien se trata de una reforma que busca generar mas confianza a los empresarios para que tomen trabajadores, la realidad es que actualmente la generación de empleo depende mas de la actividad económica que de la ley.

Cae el empleo registrado

De acuerdo con datos oficiales, el empleo registrado volvió a caer en noviembre, acumulando seis meses consecutivos en retroceso. Las mayores caídas se dieron entre los asalariados: 13.114 puestos en el sector privado (-0,2% contra el mes anterior) y 12.957 en el sector público (-0,4% contra el mes anterior) .

"Dos tercios de la caída del empleo asalariado privado formal se explicó por comercio (4.928 puestos) e industria (-4.850 puestos). Todos los sectores industriales mostraron bajas, destacándose especialmente los textiles (-1.126 puestos) y la industria automotriz (-860 puestos), por la magnitud de la caída mensual", afirma la consultora LCG.

Crecen los independientes

El crecimiento de los trabajadores independientes compensó parcialmente la caída de los asalariados. Los monotributistas sociales aumentaron en 8.423 puestos; los monotributistas un 0,3% en 6.788 puestos y los autónomos en 1.460 puestos). Según los datos adelantados de diciembre, el salario privado SIPA experimentó una nueva caída en términos reales: -0,9% mensual, sumando el cuarto mes consecutivo en baja.

Qué dice la ley sobre los independientes

El nuevo artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo consagra el principio de que una relación de trabajo es de dependencia en tanto no se demuestre lo contrario. Quiere decir que si una persona desarrolla una tarea habitual en un lugar específico, podría ser considerada como contratada por tiempo indeterminado.

Pero en caso de que mediara entre estos trabajadores y la empresa facturas y/o recibos, se considera que hay locación de servicios. En un punto a tener en cuenta para aquellos que están empleados en alguna app como en transporte de personas o paquetería podrían entrar en la figura del trabajador en relación de dependencia.