Un domo policial captó al único detenido, Claudio Barrelier, ingresando a la zona el lunes tras la desaparición. 250 efectivos, perros y drones peinaron el lugar.

Caso Agostina Vega: cómo es el descampado de Córdoba donde encontraron su cuerpo y por qué buscaban allí

Un campo aledaño al barrio Ampliación Ferreyra , en el sudeste de la ciudad de Córdoba, fue el lugar donde los equipos de rastreo de la Policía encontraron este sábado el cuerpo sin vida de Agostina Vega .

El lugar no era desconocido para la investigación. La Policía de Córdoba ya había focalizado allí los operativos de búsqueda en los últimos días, con rastrillajes que se intensificaron en las horas previas al hallazgo.

Por qué buscaban en Ampliación Ferreyra el cuerpo de Agostina Vega

La pista que condujo a los investigadores al descampado provino de las imágenes de un domo policial: las cámaras captaron el momento en que Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso, ingresaba al barrio el lunes a las 11.45 y se retiraba a las 12.15. Ese registro, obtenido durante la semana, orientó la búsqueda hacia esa zona del sureste cordobés.

Busqueda Rastrillaje Agostina Vega (1)

El operativo que derivó en el hallazgo involucró a unos 250 efectivos de distintas fuerzas, cuerpos especiales, perros entrenados y drones. El predio abarca alrededor de 200 hectáreas de campo abierto.

"Estamos acá porque hay una línea investigativa que indica que el acusado y detenido estuvo en este lugar antes de la aprehensión", había explicado el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien se encontraba en el operativo junto al comisario general Marcelo Marín y otras autoridades provinciales.

También estuvo presente el padre de la adolescente, Gabriel Vega, junto al fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación.

La confesión del principal acusado

El dato que terminó de cerrar el círculo fue una admisión tardía del propio Barrelier. En la noche del viernes, durante su segunda declaración ante el fiscal, el imputado reconoció haber estado en ese descampado, a 17 kilómetros de su casa en el barrio Cofico, adonde llegó Agostina el sábado 23 de mayo alrededor de las 22.30 después de un viaje en remís desde su hogar en General Mosconi.

allanamiento agostina (1)

Barrelier es empleado municipal de 33 años y era expareja de Melisa Heredia, madre de la adolescente. Fue la última persona que estuvo con Agostina antes de su desaparición, según confirmaron las cámaras de seguridad del barrio Cofico, que lo mostraron a él pagando el remís y a ella ingresando a su vivienda. No existe ningún video que la muestre salir.

El hallazgo se produjo cuando faltaban pocas horas para que se cumplieran los siete días de la desaparición. La causa continúa en manos de la Justicia cordobesa, que deberá determinar las circunstancias exactas de la muerte y si el imputado actuó solo o contó con cómplices, tal como denunció el padre de la víctima.