Caso Agostina Vega: hallaron sin vida a la nena que desapareció hace una semana

Los equipos de rastreo dieron con los restos en barrio Ampliación Ferreyra. El único imputado es Claudio Barrelier, detenido desde el inicio de la investigación.

Los equipos de rastreo de la Policía de Córdoba hallaron este sábado el cuerpo sin vida de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde el 23 de mayo. El cadáver fue encontrado en un campo aledaño al barrio Ampliación Ferreyra , en el sudeste de la ciudad de Córdoba.

La información fue confirmada por fuentes de la investigación citadas por La Voz y Clarin. Por su parte, la abogada Fernanda Alaniz, representante del padre de Agostina, confirmó la misma noticia a La Nacion.

En el lugar se encontraban desde temprano el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros , el jefe de la Policía, comisario general Marcelo Marín, y otras autoridades provinciales.

El hallazgo se produjo en el marco de un operativo que cubría un predio descampado de unas 200 hectáreas, donde personal especializado y efectivos policiales trabajaban por orden de la Justicia.

Se espera una conferencia de prensa a las 18 horas en la Jefatura de la Policía de Córdoba, con las autoridades judiciales y policiales. No se descartaba que la madre de la adolescente sería investigada.

agostina vega

El padre de Agostina Vega había advertido que "hay cómplices"

Horas antes del trágico desenlace, Gabriel Vega, padre de la adolescente, había hablado públicamente por primera vez ante las cámaras de televisión. En declaraciones a TN, contó que se enteró de la desaparición de su hija mientras estaba en la localidad puntana de Merlo con su esposa.

"Me agarró una crisis de nervios", recordó. Sus familiares lo convencieron de no viajar en ese estado y llegó a Córdoba al día siguiente.

Durante esa entrevista, Vega apuntó contra Claudio Barrelier, único detenido en la causa, y contra el entorno familiar de su hija. "Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina", afirmó.

Agostina- desaparecida- declaraciones - padre Captura TN

El hombre también reveló que ayudó a la investigación: "Yo ayudé a la gente de investigaciones a detener al tipo este". Y fue categórico sobre su convicción: "Para mí tiene ayuda. Solo no ha actuado. Hay cómplices".

Vega cuestionó además a la madre de la menor, identificada como Melisa, aunque sin señalarla directamente. "¿Para qué la llevás a ese tipo de lugares? ¿Para qué estás con esta gente?", se preguntó en referencia al vínculo con Barrelier, quien acumula antecedentes judiciales.

También criticó la forma en que la mujer fue aportando datos: "Al principio que no lo conocía, después que lo conocía, después que terminó siendo el novio", describió.

La abogada Fernanda Alaníz, representante del padre, había informado este mismo sábado que la zona de búsqueda sería ampliada hacia el barrio Villa Posse, también en el sureste cordobés. Esa ampliación fue la que derivó en el hallazgo.

detenido desaparición agostina

Agostina había sido vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando salió de su vivienda en el barrio General Mosconi. Minutos antes de desaparecer, le envió un audio a sus amigas contando que se encontraría con Barrelier, conocido de la familia.

La investigación continúa a cargo de la justicia cordobesa. Claudio Barrelier permanece detenido como único imputado por el momento.