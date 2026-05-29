Volkswagen Meteor: el extrapesado que gana protagonismo en las operaciones petroleras de Vaca Muerta

Potencia, productividad y confiabilidad para una industria que no puede detenerse.

Volkswagen Meteor: el extrapesado que gana protagonismo en Vaca Muerta

La actividad petrolera en Neuquén y Río Negro continúa impulsando una transformación profunda en el transporte pesado. Las operaciones vinculadas a Vaca Muerta demandan cada vez más capacidad logística, disponibilidad operativa y unidades preparadas para trabajar bajo exigencias extremas.

En ese escenario, la línea Volkswagen Meteor comienza a consolidarse como una de las grandes protagonistas del segmento extrapesado, especialmente con los modelos Meteor 28.460 y Meteor 29.520 , desarrollados para aplicaciones petroleras, escalabilidad y configuraciones bitren.

Empresas vinculadas al transporte de arena para fracking, equipos petroleros, cargas industriales y logística regional ya incorporan unidades Meteor para responder al crecimiento sostenido de la actividad energética en la Patagonia.

Comahue Trucks VW Meteor (2)

Tecnología preparada para la alta exigencia

La gama Meteor incorpora motorización MAN y transmisión automatizada ZF Traxon, una combinación orientada a maximizar productividad y reducir costos operativos.

El Volkswagen Meteor 28.460 ofrece 460 CV y 2.300 Nm de torque, posicionándose como una solución ideal para operaciones regionales y transporte de larga distancia.

Por su parte, el Meteor 29.520 lleva la propuesta a otro nivel. Con 520 CV, configuración 6x4 y hasta 2.500 Nm de torque, fue desarrollado para aplicaciones severas y operaciones de máxima demanda.

Su capacidad de tracción y desempeño lo convierten en una herramienta especialmente preparada para configuraciones escalables y bitrenes, cada vez más utilizadas en corredores vinculados a Vaca Muerta.

Casos de éxito en operaciones petroleras

El crecimiento de la línea Meteor en la región ya comienza a reflejarse en distintas operaciones vinculadas al sector energético.

Empresas de servicios petroleros destacan principalmente:

La capacidad de arrastre,

El confort en largas jornadas,

El rendimiento de combustible,

y la confiabilidad mecánica en operaciones intensivas.

En aplicaciones vinculadas al transporte de arena para fracking, el Meteor 29.520 demuestra un desempeño destacado en rutas de alta exigencia y operaciones continuas entre plantas logísticas, bases operativas y yacimientos.

Comahue Trucks VW Meteor (4)

También en transporte de equipos y cargas industriales pesadas, operadores regionales resaltan la respuesta del conjunto motriz y la eficiencia de la transmisión automatizada en recorridos extensos y condiciones climáticas adversas.

“El crecimiento de Vaca Muerta obliga a profesionalizar cada vez más la logística. Hoy las empresas buscan productividad, menor costo operativo y unidades que realmente soporten el ritmo de trabajo que exige la industria”, destacan referentes del sector transportista regional.

Productividad y menor costo operativo

La incorporación de configuraciones escalables y bitrenes modificó el enfoque de muchas empresas de transporte.

El objetivo ya no es solamente mover carga, sino hacerlo con mayor eficiencia y menor costo por tonelada transportada.

En ese contexto, el Meteor 29.520 aparece como una de las configuraciones más competitivas del segmento extrapesado gracias a:

su elevada capacidad de tracción,

la eficiencia de su motorización MAN,

y una configuración diseñada para aplicaciones severas.

Reel VW Meteor

Confort pensado para largas distancias

Otro diferencial importante de la línea Meteor es el confort de conducción. Las largas jornadas sobre rutas patagónicas hacen que la ergonomía y el descanso del conductor se transformen en factores directamente relacionados con la productividad.

La cabina dormitorio de techo alto, el tablero digital, la excelente insonorización y el diseño interior moderno posicionan al Meteor entre las propuestas más avanzadas del segmento.

Comahue Trucks VW Meteor (1)

Volkswagen acelera su presencia en la Patagonia

Con una industria petrolera en expansión permanente y una demanda logística cada vez más exigente, el segmento extrapesado seguirá creciendo en Neuquén y Río Negro.

Volkswagen apuesta fuerte a ese desarrollo con una línea preparada para responder a las nuevas necesidades del transporte pesado moderno.

Porque en Vaca Muerta ya no alcanza con tener potencia. La verdadera diferencia está en la productividad.