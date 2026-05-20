Una automotriz bajó los precios en mayo: hay modelos que cuestan hasta $12 millones menos

Ajustó los precios de sus modelos más vendidos y accesibles. En algunos casos, la rebaja supera el 20%.

Promediando mayo Volkswagen sorprendió al mercado con una decisión fuerte: volvió a bajar los precios en varios de sus modelos. La marca alemana ajustó su lista oficial con reducciones que, en algunos casos, llegan hasta $12 millones , una movida que abarca a sus modelos más vendidos. Este ajuste se suma a la rebaja que VW Argentina ya había aplicado a la pickup Amarok a principios de mes.

Los cambios en la lista de precios no sólo implican rebajas puntuales, sino también una reorganización de versiones. Es decir, Volkswagen incorporó nuevas opciones de entrada de gama para ganar competividad con sus modelos más accesibles.

La estrategia se alinea con una generalidad del mercado, donde las automotrices buscan estimular la demanda con precios más competitivos y financiamiento , luego de meses marcados por la caída en las ventas en algunos segmentos.

Volkswagen bajó los precios en mayo: qué modelos están más baratos

La decisión de Volkswagen impacta principalmente en modelos como el Nivus, T-Cross y Virtus, que ahora cuentan con nuevas versiones denominadas “Sense”, de entrada de gama, pensadas para ofrecer un precio más bajo sin perder equipamiento esencial.

En el caso del Virtus, la nueva versión de entrada Sense MSI MT reemplaza a la anterior MSI MT Este sedán mantiene elementos destacados como seis airbags, control de estabilidad y sistema multimedia VW Play, pero introduce cambios en terminaciones para reducir costos. La diferencia principal radica en la incorporación de llantas de acero de 15” (versus las de aleación de 15”), espejos exteriores con regulación manual y terminación en color negro (y no carrocería), al igual que las manijas de puerta.

Ahora, la gama de Virtus queda compuesta así:

Virtus Sense MSI MT: $33.659.100 (antes $45.645.750, -26,3%)

Virtus Trendline 170TSI AT: $37.345.400

Virtus Highline 170TSI AT: $42.369.000

Virtus Exclusive 250TSI AT: $48.668.250

Volkswagen Virtus Sense

Por su parte, el Volkswagen Nivus también suma la variante Sense 170TSI MT, que conserva el motor turbo y buen nivel de seguridad, pero ofrecerá llantas de acero de 16”.

Así queda la nueva gama Nivus:

Nivus Sense 170TSI MT: $33.281.550 (antes $43.554.600, -23,6%)

Nivus Trendline 200TSI AT: $46.232.750

Nivus Comfortline 200TSI AT: $48.913.850

Nivus Highline 200TSI AT: $52.815.650

Nivus Outfit 200TSI AT: $54.029.100

Volkswagen Nivus Sense Volkswagen Nivus Sense. Volkswagen

En tanto, el Volkswagen T-Cross adopta la misma lógica con la versión Sense 170TSI MT, que reemplaza a la Trendline. Este SUV, uno de los más vendidos de la marca, mantiene asistencias a la conducción, seis airbags y tecnología digital. Sus precios queda así:

T-Cross Sense 170TSI MT: $37.915.300 (antes $50.766.550, -25,3%)

T-Cross Trendline 200TSI AT: $53.379.850

T-Cross Comfortline 200TSI AT: $57.735.900

T-Cross Highline 200TSI AT: $63.728.600

T-Cross Extreme 200TSI AT: $65.330.350

Volkswagen T-Cross Sense Volkswagen T-Cross Sense. Volkswagen

La eliminación o reducción de algunos impuestos y el reacomodamiento de costos permitió que varias marcas, incluida Volkswagen, puedan ajustar sus listas. Esto genera una oportunidad de reposicionar modelos para recuperar volumen de ventas.

La movida de Volkswagen podría marcar el camino a seguir para otras automotrices. De cara a los próximos meses, todo indica que el mercado seguirá en esta línea, con más promociones, ajustes de precios y nuevas versiones.