Bajaron las pickups hasta 7%: estos son los precios de todos los modelos en mayo 2026

La baja en los impuestos internos y la llegada de nuevos modelos reacomodó los precios del segmento más competitivo del mercado.
El mercado de las pickups en Argentina atraviesa un momento particular. Además de la renovación de modelos constante y la renovación que se aproxima, la baja de impuestos internos provocó rebajas de precios de hasta el 7% que impactó en las listas de precios de mayo.
Este mes, fueron varias las terminales que decidieron reacomodar los precios de sus pickups, especialmente en los segmentos medianos y full-size. Ford y Volkswagen encabezaron ese ajuste, lo que obligó a otros jugadores a revisar sus listas para no perder terreno en uno de los nichos más competitivos del mercado.
Las pickups siguen siendo uno de los vehículos más elegidos en Argentina, tanto para el trabajo como para el uso familiar. Por eso, las automotrices acompañan esta baja con financiación a tasa 0 y planes comerciales más flexibles, buscando captar clientes en un contexto económico todavía desafiante.
Qué marcas bajaron los precios en mayo 2026
El reordenamiento del mercado dejó una nueva grilla de valores para las principales pickups que se venden en Argentina.
Volkswagen fue la marca que realizó el mayor reacomodamiento de precios entre las pickups: le aplicó a la Amarok rebajas de entre 2,35 y 7%, dependiendo de la versión.
Lo sigue Ford, que para la Ranger Ford aplicó una baja cercana al 5% en las versiones V6. En esta gama, la Ranger XLS quedó en $66.497.510, la XLT en $75.998.200 y la Limited+ ahora cuesta $84.291.660, un valor que la equipara con la nueva BYD Shark, una de las últimas novedades del mercado.
Entre los modelos más destacados, la Toyota Hilux, líder histórica del segmento, mantiene su posicionamiento: la marca congeló los precios respecto de abril. Lo mismo hizo Chevrolet con su S10, que continúa vigente con valores desde los $48.596.000 millones.
Todos los precios de las pickups en mayo 2026
BYD
- Shark: US$59.990
Chevrolet S10 4x2
-
WT MT: $48.596.900
Chevrolet S10 4x4
-
WT MT: $55.039.900
WT AT: $57.959.900
Z71 AT: $64.629.900
LTZ AT: $69.915.900
HC AT: $73.852.900
Fiat Titano 4x2
-
Endurance MT: $50.230.000
Fiat Titano 4x4
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Endurance MT: $53.160.000
Freedom MT: $58.540.000
Freedom Plus AT: $64.280.000
Ranch AT: $69.410.000
JAC
-
T8 4x4 MT: US$34.900
T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Ford Ranger 4x2
-
XL Cabina Simple MT: $43.500.000
XL MT: $50.962.700
XL AT: $50.962.700
XLS MT: $56.090.750
Black: $60.610.000
XLT Biturbo AT: $68.727.000
Ford Ranger 4x4
-
XL Cabina Simple MT: $52.000.000
XL MT: $55.685.660
XL AT: $51.400.000
XLS V6: $66.497.510
XLT Biturbo AT: $74.446.800
XLT V6: $75.998.200
LTD Biturbo AT: $80.607.900
LTD+ V6 AWD AT: $84.291.660
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697
Maxus
- T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x2 6MT: US$28.900
- T60 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600
Nissan Frontier 4x2
-
S MT: $44.271.556
S AT: $50.009.000
XE MT: $60.677.700
XE AT: $64.395.800
Platinum AT: $65.226.600
Nissan Frontier 4x4
-
S MT: $50.478.912
X-Gear AT: $54.982.655
XE MT: $60.360.000
Platinum AT: $69.275.710
Pro4X AT: $69.824.160
RAM Dakota
-
Warlock AT: $70.040.000
Laramie AT: $72.070.000
Renault Alaskan 4x2
-
Emotion MT: $58.220.000
Intens MT: $63.130.000
Intens AT: $65.450.000
Renault Alaskan 4x4
-
Confort MT: $59.800.000
Emotion MT: $64.810.000
Intens Noir MT: $68.470.000
Intens Noir AT: $71.570.000
Iconic AT: $78.700.000
Toyota Hilux 4x2
-
DX MT: $49.325.000
DX AT: $50.704.000
SR MT: $56.562.000
SR AT: $59.125.000
SRV AT: $67.506.000
SRX AT: $77.921.000
Toyota Hilux 4x4
-
DX MT: $57.769.000
DX AT: $59.383.000
SR MT: $66.457.000
SR AT: $69.326.000
SRV AT: $76.381.000
SRV+ AT: $79.838.000
SRX AT: $84.349.000
GR-Sport AT: $89.327.000
Volkswagen Amarok 4x2
-
Trendline TDI MT: $51.929.800
Comfortline TDI MT: $59.569.000
Comfortline TDI AT: $63.546.250
Highline TDI MT: $64.236.050
Highline TDI AT: $70.458.850
Volkswagen Amarok 4x4
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Trendline TDI MT: $61.894.950
Comfortline V6 AT: $73.301.700
Highline V6 AT: $86.397.750
Extreme V6 AT: $92.427.900
Hero V6 AT: $92.427.900
Black Style V6 AT: $93.430.750
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