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Bajaron las pickups hasta 7%: estos son los precios de todos los modelos en mayo 2026

La baja en los impuestos internos y la llegada de nuevos modelos reacomodó los precios del segmento más competitivo del mercado.

Ford Ranger

Ford Ranger, Toyota Hilux, Fiat Titano y Volkswagen Amarok.

 Ford / Toyota / Stellantis / Volkswagen

El mercado de las pickups en Argentina atraviesa un momento particular. Además de la renovación de modelos constante y la renovación que se aproxima, la baja de impuestos internos provocó rebajas de precios de hasta el 7% que impactó en las listas de precios de mayo.

Este mes, fueron varias las terminales que decidieron reacomodar los precios de sus pickups, especialmente en los segmentos medianos y full-size. Ford y Volkswagen encabezaron ese ajuste, lo que obligó a otros jugadores a revisar sus listas para no perder terreno en uno de los nichos más competitivos del mercado.

Las pickups siguen siendo uno de los vehículos más elegidos en Argentina, tanto para el trabajo como para el uso familiar. Por eso, las automotrices acompañan esta baja con financiación a tasa 0 y planes comerciales más flexibles, buscando captar clientes en un contexto económico todavía desafiante.

Qué marcas bajaron los precios en mayo 2026

El reordenamiento del mercado dejó una nueva grilla de valores para las principales pickups que se venden en Argentina.

Volkswagen fue la marca que realizó el mayor reacomodamiento de precios entre las pickups: le aplicó a la Amarok rebajas de entre 2,35 y 7%, dependiendo de la versión.

Lo sigue Ford, que para la Ranger Ford aplicó una baja cercana al 5% en las versiones V6. En esta gama, la Ranger XLS quedó en $66.497.510, la XLT en $75.998.200 y la Limited+ ahora cuesta $84.291.660, un valor que la equipara con la nueva BYD Shark, una de las últimas novedades del mercado.

Entre los modelos más destacados, la Toyota Hilux, líder histórica del segmento, mantiene su posicionamiento: la marca congeló los precios respecto de abril. Lo mismo hizo Chevrolet con su S10, que continúa vigente con valores desde los $48.596.000 millones.

Todos los precios de las pickups en mayo 2026

BYD

  • Shark: US$59.990
BYD Shark
BYD Shark.

BYD Shark.

Chevrolet S10 4x2

  • WT MT: $48.596.900

Chevrolet S10

Chevrolet S10 4x4

  • WT MT: $55.039.900

  • WT AT: $57.959.900

  • Z71 AT: $64.629.900

  • LTZ AT: $69.915.900

  • HC AT: $73.852.900

Fiat Titano 4x2

  • Endurance MT: $50.230.000

Fiat Titano Header

Fiat Titano 4x4

  • Endurance MT: $53.160.000

  • Freedom MT: $58.540.000

  • Freedom Plus AT: $64.280.000

  • Ranch AT: $69.410.000

JAC

  • T8 4x4 MT: US$34.900

  • T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

JAC T9
JAC T9.

JAC T9.

Ford Ranger 4x2

  • XL Cabina Simple MT: $43.500.000

  • XL MT: $50.962.700

  • XL AT: $50.962.700

  • XLS MT: $56.090.750

  • Black: $60.610.000

  • XLT Biturbo AT: $68.727.000

Ford Ranger

Ford Ranger 4x4

  • XL Cabina Simple MT: $52.000.000

  • XL MT: $55.685.660

  • XL AT: $51.400.000

  • XLS V6: $66.497.510

  • XLT Biturbo AT: $74.446.800

  • XLT V6: $75.998.200

  • LTD Biturbo AT: $80.607.900

  • LTD+ V6 AWD AT: $84.291.660

Great Wall

  • Poer Elite 4x2: US$24.730
  • Poer Elite 4x4: US$32.697

Great Wall Poer Elite
Great Wall Poer Elite.

Great Wall Poer Elite.

Maxus

  • T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
  • T60 4x2 6MT: US$28.900
  • T60 4x4 6MT: US$31.500
  • T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
  • T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
  • T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
  • eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600

Maxus T60
Maxus T60.

Maxus T60.

Nissan Frontier 4x2

  • S MT: $44.271.556

  • S AT: $50.009.000

  • XE MT: $60.677.700

  • XE AT: $64.395.800

  • Platinum AT: $65.226.600

frontier.jpg

Nissan Frontier 4x4

  • S MT: $50.478.912

  • X-Gear AT: $54.982.655

  • XE MT: $60.360.000

  • Platinum AT: $69.275.710

  • Pro4X AT: $69.824.160

RAM Dakota

  • Warlock AT: $70.040.000

  • Laramie AT: $72.070.000

RAM Dakota
RAM Dakota.

RAM Dakota.

Renault Alaskan 4x2

  • Emotion MT: $58.220.000

  • Intens MT: $63.130.000

  • Intens AT: $65.450.000

Renault Alaskan.jpg

Renault Alaskan 4x4

  • Confort MT: $59.800.000

  • Emotion MT: $64.810.000

  • Intens Noir MT: $68.470.000

  • Intens Noir AT: $71.570.000

  • Iconic AT: $78.700.000

Toyota Hilux 4x2

  • DX MT: $49.325.000

  • DX AT: $50.704.000

  • SR MT: $56.562.000

  • SR AT: $59.125.000

  • SRV AT: $67.506.000

  • SRX AT: $77.921.000

Toyota Hilux
Toyota Hilux.

Toyota Hilux.

Toyota Hilux 4x4

  • DX MT: $57.769.000

  • DX AT: $59.383.000

  • SR MT: $66.457.000

  • SR AT: $69.326.000

  • SRV AT: $76.381.000

  • SRV+ AT: $79.838.000

  • SRX AT: $84.349.000

  • GR-Sport AT: $89.327.000

Volkswagen Amarok 4x2

  • Trendline TDI MT: $51.929.800

  • Comfortline TDI MT: $59.569.000

  • Comfortline TDI AT: $63.546.250

  • Highline TDI MT: $64.236.050

  • Highline TDI AT: $70.458.850

Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok.

Volkswagen Amarok.

Volkswagen Amarok 4x4

  • Trendline TDI MT: $61.894.950

  • Comfortline V6 AT: $73.301.700

  • Highline V6 AT: $86.397.750

  • Extreme V6 AT: $92.427.900

  • Hero V6 AT: $92.427.900

  • Black Style V6 AT: $93.430.750

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