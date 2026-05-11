Bajaron las pickups hasta 7%: estos son los precios de todos los modelos en mayo 2026

La baja en los impuestos internos y la llegada de nuevos modelos reacomodó los precios del segmento más competitivo del mercado.

El mercado de las pickups en Argentina atraviesa un momento particular. Además de la renovación de modelos constante y la renovación que se aproxima, la baja de impuestos internos provocó rebajas de precios de hasta el 7% que impactó en las listas de precios de mayo.

Este mes, fueron varias las terminales que decidieron reacomodar los precios de sus pickups , especialmente en los segmentos medianos y full-size. Ford y Volkswagen encabezaron ese ajuste, lo que obligó a otros jugadores a revisar sus listas para no perder terreno en uno de los nichos más competitivos del mercado.

Las pickups siguen siendo uno de los vehículos más elegidos en Argentina , tanto para el trabajo como para el uso familiar. Por eso, las automotrices acompañan esta baja con financiación a tasa 0 y planes comerciales más flexibles , buscando captar clientes en un contexto económico todavía desafiante.

Qué marcas bajaron los precios en mayo 2026

El reordenamiento del mercado dejó una nueva grilla de valores para las principales pickups que se venden en Argentina.

Volkswagen fue la marca que realizó el mayor reacomodamiento de precios entre las pickups: le aplicó a la Amarok rebajas de entre 2,35 y 7%, dependiendo de la versión.

Lo sigue Ford, que para la Ranger Ford aplicó una baja cercana al 5% en las versiones V6. En esta gama, la Ranger XLS quedó en $66.497.510, la XLT en $75.998.200 y la Limited+ ahora cuesta $84.291.660, un valor que la equipara con la nueva BYD Shark, una de las últimas novedades del mercado.

Entre los modelos más destacados, la Toyota Hilux, líder histórica del segmento, mantiene su posicionamiento: la marca congeló los precios respecto de abril. Lo mismo hizo Chevrolet con su S10, que continúa vigente con valores desde los $48.596.000 millones.

Todos los precios de las pickups en mayo 2026

BYD

Shark: US$59.990

BYD Shark BYD Shark. BYD

Chevrolet S10 4x2

WT MT: $48.596.900

Chevrolet S10

Chevrolet S10 4x4

WT MT: $55.039.900

WT AT: $57.959.900

Z71 AT: $64.629.900

LTZ AT: $69.915.900

HC AT: $73.852.900

Fiat Titano 4x2

Endurance MT: $50.230.000

Fiat Titano Header

Fiat Titano 4x4

Endurance MT: $53.160.000

Freedom MT: $58.540.000

Freedom Plus AT: $64.280.000

Ranch AT: $69.410.000

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

JAC T9 JAC T9. JAC Motors

Ford Ranger 4x2

XL Cabina Simple MT: $43.500.000

XL MT: $50.962.700

XL AT: $50.962.700

XLS MT: $56.090.750

Black: $60.610.000

XLT Biturbo AT: $68.727.000

Ford Ranger

Ford Ranger 4x4

XL Cabina Simple MT: $52.000.000

XL MT: $55.685.660

XL AT: $51.400.000

XLS V6: $66.497.510

XLT Biturbo AT: $74.446.800

XLT V6: $75.998.200

LTD Biturbo AT: $80.607.900

LTD+ V6 AWD AT: $84.291.660

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

Poer Elite 4x4: US$32.697

Great Wall Poer Elite Great Wall Poer Elite. Great Wall Motors

Maxus

T60 CS 4x4 6MT: US$31.500

T60 4x2 6MT: US$28.900

T60 4x4 6MT: US$31.500

T60 4x4 6MT Minera: US$35.000

T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000

T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500

eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600

Maxus T60 Maxus T60. Maxus

Nissan Frontier 4x2

S MT: $44.271.556

S AT: $50.009.000

XE MT: $60.677.700

XE AT: $64.395.800

Platinum AT: $65.226.600

frontier.jpg

Nissan Frontier 4x4

S MT: $50.478.912

X-Gear AT: $54.982.655

XE MT: $60.360.000

Platinum AT: $69.275.710

Pro4X AT: $69.824.160

RAM Dakota

Warlock AT: $70.040.000

Laramie AT: $72.070.000

RAM Dakota RAM Dakota. Stellantis

Renault Alaskan 4x2

Emotion MT: $58.220.000

Intens MT: $63.130.000

Intens AT: $65.450.000

Renault Alaskan.jpg

Renault Alaskan 4x4

Confort MT: $59.800.000

Emotion MT: $64.810.000

Intens Noir MT: $68.470.000

Intens Noir AT: $71.570.000

Iconic AT: $78.700.000

Toyota Hilux 4x2

DX MT: $49.325.000

DX AT: $50.704.000

SR MT: $56.562.000

SR AT: $59.125.000

SRV AT: $67.506.000

SRX AT: $77.921.000

Toyota Hilux Toyota Hilux. Toyota

Toyota Hilux 4x4

DX MT: $57.769.000

DX AT: $59.383.000

SR MT: $66.457.000

SR AT: $69.326.000

SRV AT: $76.381.000

SRV+ AT: $79.838.000

SRX AT: $84.349.000

GR-Sport AT: $89.327.000

Volkswagen Amarok 4x2

Trendline TDI MT: $51.929.800

Comfortline TDI MT: $59.569.000

Comfortline TDI AT: $63.546.250

Highline TDI MT: $64.236.050

Highline TDI AT: $70.458.850

Volkswagen Amarok Volkswagen Amarok. Volkswagen

Volkswagen Amarok 4x4