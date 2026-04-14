Las pickups chinas serán nacionales: un grupo argentino empezará a fabricarlas en en el país

El representante de dos marcas asiáticas proyecta fabricarlas en una nueva planta en Campana, que se inauguraría este año.

Las pickups chinas empiezan a posicionarse cada vez más fuerte en la Argentina y ahora se abrirá una etapa nueva para ese fenómeno. El Grupo Corven, representante en el país de Foton y Chery , confirmó el proyecto para producir camionetas de origen chino en el país.

Si bien la compañía ya viene trabajando con las pickups de Foton en el país, ahora busca profundizar la estrategia con una inversión destinada a reforzar su estructura industrial y ampliar su gama de productos con ensamblaje local.

Hoy la empresa ya produce vehículos comerciales livianos de Foton en su planta de Caseros (los modelos TM1, ZTruck, Aumark 614, Aumark 916 y Aumark 1016), pero el plan contempla una mudanza industrial hacia Campana , donde prepara un centro productivo de mayor escala. El objetivo es llevar allí una parte clave de su expansión, con más modelos nacionales y con la posibilidad concreta de sumar también a las pickups chinas que hoy comercializa en la Argentina.

Foton Tunland G7 Foton Tunland G7.

Dentro de esa ofensiva, Foton es una marca decisiva. Corven comercializa en el mercado local las Tunland G7, V7 y V9, tres pickups que empezaron a darle visibilidad a la marca china en un segmento cada vez más competitivo.

Además del plan con Foton, el Grupo Corven también avanza en conversaciones para fabricar vehículos de Chery en la Argentina. Esa posibilidad todavía está en desarrollo, pero confirma que la estrategia del holding va mucho más allá de una sola marca y apunta a transformarse en un actor de peso dentro del mapa industrial local, con especial atención puesta en modelos de origen chino.

Foton Tunland v7 Mild Hybrid Foton Tunland v7 Mild Hybrid. Foton

Pickups chinas: cómo es el plan para fabricarlas en la Argentina

La hoja de ruta que ya empezó a tomar forma incluye una inversión millonaria para terminar la nueva planta de Campana. Según trascendió, allí se buscará producir entre seis y siete modelos distintos, combinando utilitarios, vehículos comerciales y pickups.

“Cerca del 80% de la nueva línea de producción en el parque industrial de Campana ya está hecha. Yo estimo que de seis a ocho meses durante este año vamos a estar inaugurando la nueva planta”, le dijo Leandro Iraola, dueño y presidente del Grupo Corven, a La Nación.

En el caso de Foton, la firma china ya tiene presencia en la Argentina con una gama que incluye camiones livianos, minitrucks y pickups medianas. En ese portafolio, las Tunland aparecen como las candidatas naturales para ser parte de una etapa de nacionalización, pero no se descarta la fabricación de la Himla, la nueva pickup de Chery que además se especula que podría desembarcar este año en Argentina (como importada).

Chery Himla Chery Himla. Chery

Además, la marca viene de reforzar su oferta con nuevas versiones presentadas este año. Las Tunland V7 y V9 llegaron para ampliar la familia de pickups con propuestas más equipadas, perfil más moderno y una apuesta fuerte por la tecnología, la seguridad y el confort. Ese posicionamiento le permite a Foton entrar en una discusión que antes estaba reservada casi por completo para terminales tradicionales y marcas ya instaladas.

El Grupo Corven no solo está vinculado al mundo automotor por la representación de marcas, sino que además tiene presencia en autopartes, neumáticos, motos, vehículos de carga y energías limpias. Esa estructura integral le da espalda para pensar en una expansión industrial de largo plazo y para acompañar un proceso de localización de proveedores, algo clave cuando se habla de producir localmente en serie.

Chery Tiggo 4 El Chery Tiggo 4, clave para el segmento B-SUV.

En paralelo, la negociación con Chery le suma otra dimensión al plan. Corven ya tomó el control de la representación de esa automotriz en el país y relanzó la marca con una gama renovada de SUV. Si esas conversaciones avanzan, el grupo podría pasar de fabricar solo utilitarios y pickups a sumar también vehículos de pasajeros.

En el sector miran este anuncio con atención: si el proyecto avanza como está planteado, no solo podría cambiar el lugar de Grupo Corven dentro de la industria, sino también consolidar a las pickups chinas como una alternativa cada vez más fuerte frente a las marcas tradicionales.

En un mercado argentino donde las camionetas tienen un peso simbólico y comercial enorme, que un grupo local se disponga a fabricarlas con base en marcas chinas representa una señal fuerte. Una muestra más de cómo viene cambiando el mapa automotor local, con nuevos jugadores, nuevas alianzas y una presencia asiática cada vez más decidida.