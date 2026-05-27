La icónica pickup que suma equipamiento y quiere pisar fuerte en Argentina: versiones y precios

Ya está disponible la gama 2026 de una de las camionetas que busca liderar entre las full size.

La Chevrolet Silverado, pickup icónica de la marca estadounidense , acaba de la lanzar su gama 2026 en la Argentina con mejoras concretas en tecnología y funcionalidad. Con este relanzamiento, la Silverado busca consolidarse como una de las opciones más completas para quienes acceden a la gama más alta de la pickups en busca de potencia, equipamiento y, sobre todo, presencia.

En el mercado local las pickups medianas dominan ampliamente las ventas, pero las full size empiezan a ganar terreno entre usuarios que buscan un salto en tamaño, prestaciones y sofisticación. De hecho la oferta se amplió en los últimos tiempos con las versiones de Ford F-150, RAM y precisamente Chevrolet Silverado.

La marca del moño apuesta ahora a dos versiones bien definidas: una con perfil más aventurero y otra orientada al confort premium. Además, la renovación llega acompañada de mejoras en conectividad y asistencia, un aspecto cada vez más valorado por los usuarios.

Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado. General Motors

Chevrolet Silverado: versiones, equipamiento y novedades

Ahora la Chevrolet Silverado se ofrece en la Argentina en dos versiones: Z71 Trail Boss y High Country, cada una con un enfoque bien marcado. La primera apuesta por una estética más agresiva y capacidades off-road, mientras que la segunda prioriza el lujo y el confort a bordo.

Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado. General Motors

Una de las principales novedades aparece en la versión Z71 Trail Boss, que ahora incorpora el portón trasero Multi-Flex, un sistema que mejora notablemente la funcionalidad de la caja de carga. Este dispositivo permite distintas configuraciones: apertura convencional, acceso parcial, escalón de ingreso y hasta una superficie tipo mesa de trabajo. En términos de capacidad, el portón puede soportar hasta 170 kilos.

A esto se suman 12 ganchos de sujeción, iluminación LED en la caja y una toma de corriente de 220V, lo que refuerza el perfil versátil de la Chevrolet Silverado 2026.

Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado. General Motors

Por su parte, la versión High Country agrega un diferencial interesante: una cámara específica para monitorear la carga, pensada para quienes transportan objetos de valor o necesitan mayor control durante el traslado. Este detalle refuerza el enfoque premium de la variante tope de gama.

En el plano mecánico, la Chevrolet Silverado mantiene el conocido motor V8 de 5.3 litros, que entrega 360 CV y 519 Nm de torque, asociado a una caja automática de 10 velocidades y tracción 4x4. Se trata de una configuración pensada para garantizar potencia, capacidad de arrastre y desempeño en todo tipo de terrenos.

Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado. General Motors

Otro de los pilares de esta renovación es la conectividad. La pickup incorpora OnStar Premium, un sistema que incluye asistencia en emergencias, recuperación vehicular y conectividad Wi-Fi con un plan de datos mensual (de 6GB). Además, permite controlar funciones del vehículo desde la App myChevrolet en el celular.

La Chevrolet Silverado 2026 se ubica en el segmento más alto del mercado. La Silverado ZT1 Trail Boss cuesta $103.515.900, y la High Country vale $112.300.900.

Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado. General Motors

Además, Chevrolet acompaña el lanzamiento con un amplio catálogo de accesorios, que permite personalizar la pickup según las necesidades del usuario.

Con la renovación de la Chevrolet Silverado las pickups full size siguen ganando cada vez más protagonismo en el mercado local. Con más tecnología, todo el equipamiento y propuestas diferenciadas, empiezan a posicionarse como una opción concreta para quienes buscan algo más que una herramienta de trabajo.