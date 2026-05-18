La próxima pickup nacional de Renault ya tiene nombre: cuándo se lanza

Es la camioneta que cambia la producción de la marca francesa en el país. Compite contra Fiat, Ford y RAM.

El portón trasero de la Renault Niagara, la pickup nacional que ya tiene fecha de presentación.

La Renault Niagara es la próxima pickup nacional y, como tal, despierta expectativa por todo lo que representa: se trata de un producto de última generación que desembarcará con toda la tecnología para su categoría. El proyecto, con epicentro en Córdoba, avanza de acuerdo a lo previsto y ahora la marca francesa confirmó oficialmente el nombre y la fecha de salida de su próxima pickup nacional, uno de los lanzamientos más esperados del año.

Niagara es el nombre de la próxima pickup de Renault, misma denominación que llevaba el proyecto industrial con el que se empezó a desarrollar. Se trata de un nombre que transmite fuerza, robustez y carácter, de acuerdo a lo que la marca busca imponer en este nuevo modelo.

Esta nueva pickup forma parte del plan global de la automotriz para fortalecer su presencia en América Latina. En ese contexto, la Renault Niagara se posiciona como un producto estratégico, tanto por su producción local como por su proyección exportadora. La planta de Santa Isabel, en Córdoba, será el centro de fabricación, lo que refuerza la apuesta industrial de la marca en el país.

Al mismo tiempo, la marca ya comenzó con las pruebas dinámicas del modelo, que fue visto en distintas etapas de testeo en rutas y caminos. Muestras de que la Renault Niagara está entrando en su fase final de desarrollo.

Renault Niagara La pickup mediana de Renault, probada en Brasil. Foto: Instagram @falandodecarro.

Renault Niagara: cómo será la nueva pickup nacional

La Renault Niagara se ubicará entre las pickups compactas, como Fiat Toro, Ford Maverick y RAM Rampage, con características que combinan lo mejor de un SUV de categoría con la versatilidad de una pickup.

La nueva Renault adopta el nuevo lenguaje estético de la marca, con líneas marcadas, una parrilla frontal imponente y una firma lumínica moderna. El concept había anticipado una estética robusta y futurista, y las unidades de prueba, a priori, confirman que gran parte de ese ADN se mantendrá en la versión de producción.

Renault Niagara, el nombre de la nueva pickup nacional que ya tiene fecha de presentación

En cuanto a la mecánica, si bien Renault no confirmó los detalles, se espera que la Renault Niagara cuente con motorizaciones modernas, posiblemente con opciones híbridas o electrificadas.

La Renault Niagara fue concebida como una pickup adaptable tanto al uso urbano como al off-road liviano. Esto significa que ofrecerá buen confort de marcha y tecnología a bordo, sin resignar capacidades fuera del asfalto.

Renault Niagara Renault Niagara. Renault

Cuándo sale la Renault Niagara

La Renault Niagara se presentará el próximo 10 de septiembre en Argentina, y estará disponible en América Latina para fines de año.

“Estamos emocionados de presentar Renault Niagara en Argentina en septiembre. Esta nueva pick-up consolida nuestra gama Renault en los países de América Latina. Versátil, espaciosa y cómoda con un diseño sólido, esta pick-up viene a satisfacer las necesidades de nuestros clientes finales y profesionales”. Así confirmó el lanzamiento Jan Ptacek, Vice-President, Renault Brand LCVBusiness Unit.

El proyecto genera grandes expectativas en la industria automotriz argentina porque implica nuevos puestos de trabajo, desarrollo de proveedores locales y una mayor integración nacional en la producción de vehículos.

Con producción local y un nombre que ya empieza a posicionarse, la Renault Niagara se perfila como una de las grandes protagonistas del mercado en los próximos años.