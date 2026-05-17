Renault Boreal en mayo 2026: cuánto sale 0 kilómetro con precio actualizado

El nuevo SUV mediano de Renault ya inició su venta en Argentina y busca posicionarse entre los modelos más tecnológicos del segmento.

Renault Boreal, el C-SUV de la marca francesa en Argentina. Foto: Renault

El Renault Boreal se convirtió en uno de los lanzamientos más importantes del mercado automotor argentino en 2026 . El nuevo SUV mediano de la marca francesa ya inició su etapa comercial en el país y apunta directamente a competir contra referentes como Toyota Corolla Cross, Ford Territory, Volkswagen Taos y Jeep Compass.

Importado desde Brasil y posicionado por encima de la Renault Kardian , el Boreal llega con una propuesta enfocada en tecnología, conectividad y confort. La marca busca reforzar su presencia en el segmento C-SUV con un modelo que además será clave para futuros proyectos regionales, ya que compartirá plataforma y componentes con la futura pick-up inspirada en el Concept Niagara que se fabricará en Argentina.

Toda la gama incorpora el conocido motor 1.3 turbo TCe de 156 CV y 270 Nm, asociado a una caja automática EDC de doble embrague y seis velocidades, con tracción delantera. Se trata de una configuración mecánica que Renault ya utiliza en otros modelos regionales y que en el Boreal apunta a ofrecer un manejo más refinado y eficiente.

Renault Boreal: ficha técnica y versiones

El Renault Boreal está desarrollado sobre la plataforma RGMP compartida con el Dacia Bigster europeo y combina una propuesta de SUV familiar con un importante salto tecnológico dentro de la gama regional de Renault.

Desde la versión Evolution ya incorpora tablero digital, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, llantas de 18 pulgadas, faros full LED, cargador inalámbrico, tapizados en cuero sintético y sistema de audio Arkamys.

Renault Boreal Renault Boreal. Renault

En las variantes superiores aparecen elementos como doble pantalla OpenR de 10 pulgadas, Google Automotive Services integrado, modos de manejo, cámara 360°, techo solar panorámico, sistema de audio Harman Kardon con 10 parlantes, asiento del conductor con masajeador y asistentes avanzados de manejo. Según la configuración, puede ofrecer hasta 24 ADAS. Las versiones disponibles en Argentina son las siguientes:

Renault Boreal Evolution

Es la versión de entrada de gama. Incluye tablero digital, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, climatizador automático bi-zona, faros full LED, llantas de 18 pulgadas, cargador inalámbrico y control de crucero adaptativo.

Renault Boreal Techno

Suma el sistema OpenR con doble pantalla de 10 pulgadas, Google Automotive Services, modos de manejo, servicios conectados My Renault, sensores adicionales y asistentes como alerta de punto ciego y tráfico cruzado trasero.

Renault Boreal Iconic

Es la variante tope de gama. Incorpora techo solar panorámico, llantas de 19 pulgadas, cámara 360°, apertura eléctrica manos libres del baúl, audio Harman Kardon, estacionamiento automático y asiento del conductor con masajeador.

Renault Boreal: motor, dimensiones y prestaciones

Toda la gama del Renault Boreal utiliza el motor 1.3 TCe turbonaftero de cuatro cilindros, que entrega 156 CV y 270 Nm de torque. Está combinado con una transmisión automática EDC de doble embrague húmedo y seis marchas. La tracción es delantera.

Renault Boreal Renault Boreal, un SUV con buenas dimensiones. Renault

Entre sus principales dimensiones, el Renault Boreal mide 4,56 metros de largo, tiene una distancia entre ejes de 2,70 metros y un ancho total de 2,08 metros con espejos incluidos. Además, declara una velocidad máxima de 180 km/h y tanque de combustible de 50 litros.

En seguridad incorpora seis airbags, control de estabilidad, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal, detector de fatiga, monitoreo de presión de neumáticos y anclajes ISOFIX, entre otros sistemas.

Cuánto sale un Renault Boreal en mayo 2026

Renault ya informó los precios de venta para toda la gama del Boreal en Argentina. Los valores vigentes en mayo 2026 son los siguientes: