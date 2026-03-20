Empiezan a vender el Renault Boreal y sorprende con el precio: cómo es y qué trae

Ya inició la preventa del SUV más esperado. Llega con mucha tecnología y equipamiento para pelearle al Ford Territory y el Toyota Corolla Cross, entre otros.

Renault mueve el mercado local con el Boreal, el nuevo SUV del segmento C de la marca francesa que ya se puede comprar en Argentina. Lejos de ser una frase hecha, lo de "mover el mercado" cobra sentido a partir de su precio: arranca en 50 millones de pesos , una cifra con la que Renault busca meterse de lleno en una de las franjas más competitivas del mercado. El modelo se destaca, además, por su propuesta de tecnología, conectividad y equipamiento de seguridad .

Después de haber sido mostrado como anticipo en el Renault Summer Experience 2026 , el nuevo producto del rombo finalmente dio el paso comercial. La marca habilitó la preventa a través de su canal oficial y también suma beneficios especiales para quienes quieran acceder mediante Plan Rombo.

El Renault Boreal llega importado de Brasil y se posiciona por encima de la Duster. Con este modelo de vanguardia, Renault busca reforzar su presencia en el segmento de los SUV medianos, donde compiten jugadores ya instalados como Ford Territory (el SUV más vendido del país) y Toyota Corolla Cross, entre otros.

Toda la gama de Boreal viene con motor 1.3 turbo TCe de 156 CV y 270 Nm, asociado a una caja automática EDC de doble embrague y seis velocidades, una configuración que ya es conocida dentro de la marca y que ahora se utiliza para sostener una propuesta más refinada, familiar y tecnológica.

Renault Boreal Renault Boreal. Renault

Renault ofrece financiación a tasa 0%, seis meses de seguro todo riesgo bonificado y un kit de bienvenida, mientras que el plan de ahorro también suma cupos limitados y bonificaciones para quienes busquen subirse al modelo desde su versión inicial.

Renault Boreal: cómo es el SUV que ya está a la venta

En diseño, el Renault Boreal apuesta por una imagen moderna, robusta y sofisticada. Representa lo último de Renault en materia de diseño y tecnología; y se perfila como uno de los modelos centrales en la renovación global de Renault.

Renault Boreal Renault Boreal. Renault

Puertas adentro, desde la versión Evolution ya aparecen elementos como tablero digital, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, cargador inalámbrico, faros full LED, llantas de 18 pulgadas, tapizado en cuero sintético y sistema de audio Arkamys. Es decir, desde la entrada de gama el modelo ya muestra una dotación que busca estar a la altura de rivales de peso.

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En la variante Techno, el Renault Boreal suma una propuesta más fuerte en conectividad y confort. Incorpora el sistema OpenR con doble pantalla de 10 pulgadas, Google Automotive Services integrado, servicios conectados a través de My Renault, asientos con ajuste eléctrico, modos de manejo y más asistentes de manejo, entre ellos alerta de punto ciego, tráfico cruzado trasero y sensores adicionales de estacionamiento.

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En la versión más completa, llamada Iconic, aparecen elementos como techo solar panorámico, audio Harman Kardon con 10 parlantes, asiento del conductor con masajeador, apertura eléctrica manos libres del baúl, llantas de 19 pulgadas, cámara 360° y asistente de estacionamiento automático. A eso se suman más ayudas a la conducción, en una gama que puede llegar a ofrecer hasta 24 ADAS.

Renault Boreal: versiones y precios

La gama del Renault Boreal en Argentina está compuesta por tres versiones. La entrada de gama es la Evolution, con un precio de $50.000.000. Luego se ubica la Techno, que arranca en $55.300.000. Y en el tope de la gama aparece la Iconic, con un valor de $58.500.000.

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Con esos valores, Renault intenta posicionar al modelo como una alternativa fuerte entre los SUV medianos. Imagen moderna, buen nivel de seguridad, una experiencia digital a bordo de avanzada y una dotación tecnológica superior al promedio, son los principales argumentos con los que desembarca el SUV más esperado de 2026.