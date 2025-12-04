​Se viene el Renault Boreal: cómo es el SUV más esperado que peleará contra Toyota y Jeep

Se filtraron fotos del vehículo ya en la Argentina. Su lanzamiento será uno de los hitos de la marca en 2026, año clave dentro de su renovación de portafolio.

Dos unidades del Renault Boreal en color azul fueron vistas en un camión mosquito en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires. Foto: Instagram @cuerpomariposa

La aparición de varias unidades del Renault Boreal en un camión mosquito circulando por Buenos Aires generó un nuevo movimiento alrededor del SUV que la marca lanzará en Argentina en 2026 . Las imágenes difundidas anticipan parte de la estrategia prevista para los próximos meses, en un modelo que ya comenzó su comercialización en Brasil.

El vehículo, fabricado en el complejo industrial de San José dos Pinhais, se posicionará en el segmento C , uno de los más disputados del mercado local, donde sobresalen nombres de peso como el Toyota Corolla Cross , el Jeep Compass o el Volkswagen Taos . Su llegada al país está confirmada para el próximo año, aunque Renault aún no detalló qué versiones se ofrecerán a nivel local .

En ese contexto, la presencia de estas unidades en territorio argentino se relacionaría con acciones promocionales planificadas para el verano . La marca ya anunció que el Boreal será una de las atracciones principales de su stand en Cariló , lo que refuerza el trabajo previo a su desembarco comercial.

Renault Boreal: diseño, dimensiones y equipamiento

El Boreal es el primer SUV regional de Renault con aspiraciones de ubicarse entre los modelos más vendidos de su categoría. Sus medidas (4,56 metros de largo, 1,84 de ancho, 1,65 de alto y 2,70 de distancia entre ejes) lo ubican entre Duster y el nuevo Koleos. Además, ofrece un baúl de 522 litros que puede llegar a 1.279 litros con los asientos traseros rebatidos.

Renault Boreal Buenos Aires 5 La parrilla al tono de la carrocería, una de las características de la identidad visual renovada de Renault. Foto: Instagram @cuerpomariposa

El diseño exterior se apoya en una identidad visual renovada: parrilla al tono de la carrocería, nuevo emblema frontal y ópticas LED que se prolongan hacia los guardabarros. También suma módulos LED adicionales, un capó elevado y una silueta marcada por molduras, llantas de aleación de 18" o 19’’ y una línea de cintura alta. Habrá opciones bitono con techo negro brillante y barras grises, mientras que atrás se destacan las luces LED horizontales unidas entre sí, el alerón integrado y la luneta elevada.

En el interior, la marca promete un salto en calidad para la región. El habitáculo incorpora dos pantallas de 10’’ en formato OpenR, el mismo usado por los eléctricos Renault 4 y 5 en Europa. Superficies blandas y texturas grabadas a láser completan una ambientación que apunta a elevar la percepción general del modelo.

Renault Boreal Buenos Aires 3 La luneta elevada y el alerón integrado son rasgos distintivos de la parte trasera del nuevo Renault Boreal. Foto: Instagram @cuerpomariposa

En Brasil, donde ya se vende, el Boreal se ofrece en tres versiones: Evolution, Techno e Iconic. Todas comparten la motorización 1.3 turbo TCe, pero varían en confort y tecnología. La Evolution incluye climatizador automático bizona, llantas de 18 pulgadas, luces full LED, cargador inalámbrico, tablero digital de 7’’ y sistema multimedia de 10’’ compatible con Android Auto y Apple CarPlay sin cables.

La Techno suma barras de techo, antena tipo tiburón, llantas negras, tablero digital ampliado a 10’’, Google integrado, iluminación ambiental con 48 colores y asientos eléctricos con soporte lumbar. En seguridad, agrega alerta de punto ciego, tráfico cruzado trasero y aviso de apertura de puertas.

Renault Boreal Renault Boreal. Foto: Renault.

La Iconic, tope de gama, incorpora llantas diamantadas de 19’’, techo panorámico eléctrico, asientos con masajeador y memoria, sonido premium, portón manos libres, estacionamiento semiautónomo y cámara 360° con visión 3D.

Mecánica, seguridad y características técnicas

Para el resto de la región, el Boreal utilizará el motor 1.3 turbo de cuatro cilindros desarrollado junto con Mercedes-Benz. En Argentina, la configuración anunciada por la marca entrega 163 caballos y 270 Nm de torque, mientras que en Brasil el mismo bloque, apto para nafta o etanol, desarrolla 156 caballos con idéntico par.

Renault Boreal Renault Boreal. Foto: Renault.

La transmisión es la automática EDC de doble embrague húmedo y seis marchas, conocida por equipar también al Renault Kardian. La tracción es delantera y se complementa con modos de conducción Eco, Comfort, Sport, Individual y el nuevo Smart, que ajusta motor, dirección e iluminación interior según el estilo de manejo.

Renault Boreal El Renault Boreal llegará a nuestro país con un motor 1.3 litros desarrollado junto a Mercedes-Benz. Foto: Renault

En seguridad, Renault anunció hasta 24 asistencias a la conducción, entre ellas frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo con función stop and go, centrado activo de carril, lector de señales de tránsito, alerta de punto ciego, cámara 360° y asistente de estacionamiento automático.